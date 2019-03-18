2019新闻自由排名﹕美国「亮橘灯」 中国倒数第四

无国界记者的最新调查指出，今年全球新闻自由度呈恶化趋势，不光是发展中国家，连部分一向标榜自由的发达国家也响起警报。
(德国之声中文网) 4月18日，无国界记者公布2019年度新闻自由指数，三甲都来自北欧﹕挪威连续三年蝉联冠军，芬兰取代瑞典跃升第二名，瑞典则微跌至第三名。
敬陪末席的是土库曼，它取代朝鲜成为新闻自由最差的国家。 全球十个新闻最不自由的国家，从榜末排起依次是﹕土库曼、朝鲜、厄利垂亚、中国、越南、苏丹、叙利亚、吉布提、沙特阿拉伯、寮国。
十大新闻最自由国家当中，七个来自欧洲。 排名依次是﹕挪威、芬兰、瑞典、荷兰、丹麦、瑞士、纽西兰、牙买加、比利时、哥斯达黎加。 德国则上升两位，排行第13名。
2019 新闻自由指数三甲都来自北欧
美国排名跌 首次「变橘」
调查中的180个国家和地区里，24%（43个）的新闻自由状况被评为「良好」或「尚可」。 有37%（66个）国家和地区属于「问题显著」，包括美国、日本、香港等发达地区。
无国界记者东亚办事处执行长艾伟昂(Cedric Alviani)在香港举行记者会，指出与2013年相比，全球的新闻自由指数下跌了13%。 「今年有越来越多国家变成黑色，意思是新闻自由严重遭到侵害；也有更多国家变成橘色，例如今年的美国，也是它第一次变成橘色。 」
报告指，美国较去年下跌3名至第48名，除了总统特朗普的言论影响之外，美国记者收到死亡威胁的频率也创新高。 去年6月，马里兰州《首都报》4名记者和1名报社员工在办公室遭枪杀，枪手施袭前曾在社交网站上表达示仇恨该份报章。
两岸自由度无改善
中国再下跌1位至第177名，新闻自由度「状况恶劣」，在全球倒数第4。 无国界记者指，中国目前有超过65名记者和部落客被拘留，媒体环境也对他们的生命造成威胁。 中国目前的网络法规更加严格，民众可能因在网上留言或转发新闻而入狱；国家主席习近平运用新科技监控新闻和通讯，并试图对外输出这种「中国模式」，影响世界媒体秩序。
香港下跌3位，降至第70名，属于「问题显著」。 报告指北京对香港的干预侵蚀当地新闻自由，特别关注去年英国《金融时报》编辑马凯 (Victor Mallet) 以香港外国记者会协会副主席身份主持座谈会，让港独支持者陈浩天发表演说，及后被港府拒发签证。 纵然香港有多个以众筹经营的独立媒体，但为数不少的传媒经营者与中国政商界关系密切。
台湾继续是两岸三地新闻最自由之地，排名不变维持第42名。 不过，无国界记者认为台湾记者正处于「腥膻色和利益导向思维主导的极端分化媒体环境」。 报告指，总统蔡英文虽然表明支持新闻自由，但政府没有采取更多具体措施加强编采独立，以及鼓励媒体提高公共辩论质量。 北京也涉嫌在网上发放不实信息，无国界记者担心这些威胁可能导致台湾采取具争议性的报复手段，例如拒发签证予中国记者。
长艾伟昂说:「无国界记者关心香港修订引渡条例，因为它直接地对香港记者形成威胁。 过去我们看到一些香港公民被中国当局强行押走，有些是在香港，有一个在泰国，而且他们被指控的罪名经常与被逮捕的原因前后不符。 考虑到中国的法治现况，我们不能相信这些记者抵达中国之后能够受到公平待遇。 」
亚洲多国仍处下游
在东亚地区中，韩国的新闻自由排名最高（41名）。 无国界记者认为，文在寅出任韩国总统后情况大为好转，多家韩国公共媒体记者也挺身抗议官派管理层，捍卫编采自主。
无国界记者每年邀请世界各地专家完成问卷调查，该调查以20种语言进行，并辅以质性分析，计算出各国的评分。 评分项目包括限制和违反新闻自由的情形。
与去年相比新闻自由的变动状况，以衣索比亚进步最多，中非共和国退步最多
亚洲排名摘录
41名：韩国
42名：台湾
67名：日本
70名：蒙古
73名：香港
80名：不丹
121名：阿富汗
123名：马来西亚
124名：印度尼西亚
134：菲律宾
136：泰国
138：缅甸
143名：柬埔寨
151名：新加坡
176名：越南
177名：中国
179名：朝鲜
中港二十多年来谈不拢的引渡安排，却因为一宗在台湾发生的杀人案忽然破局。面对本地与国际，不同政治光谱对逃犯条例修订的质疑声音，港府稍为让步但仍无法平息争议，而且计划用幾个月时间立法实施。 (29.03.2019)