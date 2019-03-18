2019新闻自由排名﹕美国「亮橘灯」 中国倒数第四

(德国之声中文网) 4月18日，无国界记者公布2019年度新闻自由指数，三甲都来自北欧﹕挪威连续三年蝉联冠军，芬兰取代瑞典跃升第二名，瑞典则微跌至第三名。

敬陪末席的是土库曼，它取代朝鲜成为新闻自由最差的国家。 全球十个新闻最不自由的国家，从榜末排起依次是﹕土库曼、朝鲜、厄利垂亚、中国、越南、苏丹、叙利亚、吉布提、沙特阿拉伯、寮国。

十大新闻最自由国家当中，七个来自欧洲。 排名依次是﹕挪威、芬兰、瑞典、荷兰、丹麦、瑞士、纽西兰、牙买加、比利时、哥斯达黎加。 德国则上升两位，排行第13名。

2019 新闻自由指数三甲都来自北欧

美国排名跌 首次「变橘」

调查中的180个国家和地区里，24%（43个）的新闻自由状况被评为「良好」或「尚可」。 有37%（66个）国家和地区属于「问题显著」，包括美国、日本、香港等发达地区。

维基解密总编辑在其公司创办人阿桑奇在伦敦被逮捕时出面接受采访

无国界记者东亚办事处执行长艾伟昂(Cedric Alviani)在香港举行记者会，指出与2013年相比，全球的新闻自由指数下跌了13%。 「今年有越来越多国家变成黑色，意思是新闻自由严重遭到侵害；也有更多国家变成橘色，例如今年的美国，也是它第一次变成橘色。 」

报告指，美国较去年下跌3名至第48名，除了总统特朗普的言论影响之外，美国记者收到死亡威胁的频率也创新高。 去年6月，马里兰州《首都报》4名记者和1名报社员工在办公室遭枪杀，枪手施袭前曾在社交网站上表达示仇恨该份报章。

两岸自由度无改善

中国再下跌1位至第177名，新闻自由度「状况恶劣」，在全球倒数第4。 无国界记者指，中国目前有超过65名记者和部落客被拘留，媒体环境也对他们的生命造成威胁。 中国目前的网络法规更加严格，民众可能因在网上留言或转发新闻而入狱；国家主席习近平运用新科技监控新闻和通讯，并试图对外输出这种「中国模式」，影响世界媒体秩序。

香港下跌3位，降至第70名，属于「问题显著」。 报告指北京对香港的干预侵蚀当地新闻自由，特别关注去年英国《金融时报》编辑马凯 (Victor Mallet) 以香港外国记者会协会副主席身份主持座谈会，让港独支持者陈浩天发表演说，及后被港府拒发签证。 纵然香港有多个以众筹经营的独立媒体，但为数不少的传媒经营者与中国政商界关系密切。

台湾继续是两岸三地新闻最自由之地，排名不变维持第42名。 不过，无国界记者认为台湾记者正处于「腥膻色和利益导向思维主导的极端分化媒体环境」。 报告指，总统蔡英文虽然表明支持新闻自由，但政府没有采取更多具体措施加强编采独立，以及鼓励媒体提高公共辩论质量。 北京也涉嫌在网上发放不实信息，无国界记者担心这些威胁可能导致台湾采取具争议性的报复手段，例如拒发签证予中国记者。

长艾伟昂说:「无国界记者关心香港修订引渡条例，因为它直接地对香港记者形成威胁。 过去我们看到一些香港公民被中国当局强行押走，有些是在香港，有一个在泰国，而且他们被指控的罪名经常与被逮捕的原因前后不符。 考虑到中国的法治现况，我们不能相信这些记者抵达中国之后能够受到公平待遇。 」

亚洲多国仍处下游

在东亚地区中，韩国的新闻自由排名最高（41名）。 无国界记者认为，文在寅出任韩国总统后情况大为好转，多家韩国公共媒体记者也挺身抗议官派管理层，捍卫编采自主。

无国界记者每年邀请世界各地专家完成问卷调查，该调查以20种语言进行，并辅以质性分析，计算出各国的评分。 评分项目包括限制和违反新闻自由的情形。

与去年相比新闻自由的变动状况，以衣索比亚进步最多，中非共和国退步最多

亚洲排名摘录

41名：韩国

42名：台湾

67名：日本

70名：蒙古

73名：香港

80名：不丹

121名：阿富汗

123名：马来西亚

124名：印度尼西亚

134：菲律宾

136：泰国

138：缅甸

143名：柬埔寨

151名：新加坡

176名：越南

177名：中国

179名：朝鲜