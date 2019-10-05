2019慕尼黑啤酒节游客胃口大酒量小

（德国之声中文网）第186届慕尼黑啤酒节落下帷幕。今年的啤酒节迎来了630万游客。游客数量水平和去年基本持平。

今年啤酒节并没有创下太多新纪录。酿酒业的销售额反而有所下降。经统计，今年啤酒节上被喝掉的啤酒总量为730万杯（啤酒节啤酒杯一杯容量为一升），比去年减少20万杯。

不过警方通报的信息显示，今年啤酒节期间犯罪率也相应降低，案件总共为914起，比去年减少一个百分点。尽管如此出警率依旧较为频繁。这也显示出，在情况升级前，一些游客就已经及时报警。在警方通报的案件中有一起是在啤酒节厕所里发生的性侵案。

慕尼黑啤酒节负责人鲍姆盖尔特纳（Clemens Baumgärtner）对今年的啤酒节表示满意，他说："今年的啤酒节气氛祥和，宾客们都感觉很放松，心情愉悦。"

招待的大号托盘上是啤酒节的标配之一烤鸡

不过今年啤酒节上游客们的胃口好得很。啤酒节上人们共吃掉124头公牛和29头小牛。

另外，啤酒消费量减少也意味着"喝断片儿"的游客数量也随之减少。医疗机构登记的酒精中毒病例约为600件，比去年减少近120例。

警方表示，同往年相比，今年慕尼黑啤酒节上最大的挑战来自于电动滑板车。今年被警察巡查的酒后驾驶电动滑板车的人数为414人，其中254人还为此被吊销了机动车驾驶执照。慕尼黑啤酒节场地内禁止使用电动行滑板车。

啤酒节期间总共有360名司机被查出酒后驾车，其中215人被吊销驾照。慕尼黑警方发言人表示，很多司机没有意识到，警察不但在啤酒节场内执勤，也在场外巡逻。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 跳舞？——欢迎！ 无论是谁，来到啤酒节草坪上，都会受到音乐和欢快气氛的感染。到处都有人随着音乐并肩摇摆、舞蹈。规则很简单：站在长椅上可以，上桌子不行。明知故犯者有可能被罚出场外，这岂不是很遗憾？

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 自带食物——不行！ 虽然在巴伐利亚的啤酒园里，点一杯啤酒，配上自带的面包一起享用是一件再普通不过的事，但在慕尼黑啤酒节上的大篷里，这可不允许。吃自带的干粮，说不定会被轰走。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 来份烤鸡 到了啤酒节，当然得来一扎啤酒。佐酒的小菜呢？建议来半只烤鸡。泛着油光的香脆烤鸡可以直接用手吃。为了避免油腻的手指拿不稳啤酒杯，会同时附上湿纸巾。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 过山车——玩的就是心跳！ 各种高速旋转、升降的游艺项目，当然能让寻找刺激的游人过足瘾。不过，最好事先想一下游玩活动的先后顺序。不妨先坐过山车，再去喝啤酒吃烤鸡，否则的话，你的胃……

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 撩妹？先看好丝带 巴伐利亚的传统服装充满智慧。一个小细节告诉周围的人，穿者是“名花有主”，还是仍在寻寻觅觅。姑娘胸前的丝带如果在右侧，意思就是“我已经有男友”，如果在左侧，则意味着仍在等待意中人。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 畅饮啤酒——不能错过！ 在十月节上喝啤酒是一种锻炼，尤其是练臂力。啤酒盛在容量为一升的大杯里，端起来犹如举重。正确的方法是一手握住杯把，不要把手指贴在杯子上。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 喝倒——不行！ 喝到微醺感觉很好，也是啤酒节的恰当体验。喝到不省人事就太狼狈了。那些在人群里跌跌撞撞、甚至随地呕吐的家伙，实在让人扫兴。见好就收，才能留下美好回忆。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 就地方便——千万别！ 啤酒下肚，还要找地方方便一下。看到公共厕所前大排长龙，有的人就会偷偷找个僻静处解决。千万不要！如何被抓到，会被罚款100欧元。还是趁早到厕所排队，这里的公厕是免费的。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 拿走啤酒杯——使不得！ 必须承认，这是很好的纪念品。于是很多人想，不如把它带回家。慕尼黑啤酒节上每年都会有数千个啤酒杯失踪。这可不是个好主意，严格说是盗窃！会被罚款。啤酒杯是可以买的，然后被贴上一个彩色标签，就可以光明正大地带走了。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 占座位——太不酷！ 啤酒大篷里一位难求。尤其在周末，常常不得不因爆棚而暂时关闭。尽管如此，占据一条长凳给朋友占座，会被人投来异样的眼光。而且过不了多久，服务生和管理员就会把位子分配给他人。

啤酒节指南：什么可以、什么不可以 偷拍上空照——没品！ 给开怀欢庆的姑娘拍照没关系。可是，看到有女生high得一时兴起，袒露春光，赶紧按下快门，就不那么得体了。可以想象，这位女生在酒醒后不会愿意看到自己的大尺度画面在网上流传。所以，大篷里的事，不要外传。



洪沙/李鱼 （德新社、慕尼黑晚报）