 2019年: 特朗普总统地位难保？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.12.2018

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时政风云

2019年: 特朗普总统地位难保？

2016年美国大选前，专家一致认为特朗普没有机会当选，只有艾伦·利希特曼预测对了谁将获胜。这位历史学家预计2019年特朗普将遭弹劾。

USA Haushaltssperre wird über Weihnachten verlängert | (Reuters/J. Roberts)

历史学家利希特曼预测，2019年特朗普将遭弹劾

（德国之声中文网）2019年特朗普的行为会不会与以往不同？可能不会。他的政策在2019年会改变吗？可能性也微乎其微。但现在由民主党控制的众议院能否根据特别调查员罗伯特·穆勒（Robert Mueller）的调查结果, 对特朗普提起弹劾诉讼呢？华盛顿美国大学政治学家艾伦·利希特曼（Allan Lichtman）预言："我认为提起弹劾诉讼的可能性更多一些。"

这位历史学家正确地预测了过去30年中任何一次总统选举的结果。在与所有人的预测相反，很早就断言特朗普会在2016年美国大选中获胜之后，利希特曼曼成为媒体界的明星。

现在，利希特曼相信, 从2019年开始，特朗普将不得不为维护其剩余的任期而战，并极可能铩羽而归。

USA | Historiker und Poltikwissenschaftler Allan Lichtman (Getty Images/L. French)

美国大学政治学、历史学家艾伦·利希特曼

到目前为止, 特朗普还能够将其赌注押在共和党控制的国会, 因为国会拥有保护他避免弹劾程序的可能性。但随着11月初的中期选举,局势已经完全逆转。 民主党目前在众议院占多数，多出30个席位。而只要多出一票就足以启动弹劾程序。长期以来，弹劾的话题只是一种空谈，现在则可能成为现实。

特朗普被弹劾的可能性越来越大

2019年1月3日, 众议院将在民主党新领导人的主持下召开首次会议。长期以来, 民主党高层一直淡化所谓反特朗普抵抗运动提出的弹劾呼吁, 以及一些议员"希望对特朗普采取更强硬立场"的要求。但现在民主党所面临的压力可能会越来越大，最终不得不采取行动。利希特曼预言：" 如果穆勒能拿出不利于特朗普的确凿证据, 民主党的基层成员就会要求起诉。"他说："我相信，穆勒的报告将给特朗普带来巨大危险"。

利希特曼确信，穆勒手里掌握着能够证明特朗普的核心圈与俄罗斯之间关系的大量材料。这些材料将能证明2016年的选举受到操纵, 以期打击民主党。利希特曼说："我无法想象穆勒为此做了如此大量的工作，最后却无果而终。我估计，在涉及俄罗斯支持特朗普竞选的问题上，可能还会爆出一些更重要的新闻。"

共和党阵营在做什么？

但利希特曼并不只是相信会有针对特朗普的弹劾程序。这位政治学家还认为, 这位总统很有可能确实被免职, 虽然许多专家认为这不太可能。不过，要启动弹劾程序, 就必须在共和党主导的参议院中获得三分之二多数的支持。因此, 要有相当多的共和党人也投票赞成推翻自己的总统。

利希特曼解释说："这种情况并不像听起来那么不现实。因为不仅穆勒的报告可以提供对特朗普不利的信息, 而且特朗普的政策, 正如中期选举所显示的那样, 也在慢慢给共和党人带来损失。为了避免共和党在2020年的总统和国会选举中继续失去民心, 许多共和党议员可能会背弃特朗普。

USA | Mike Pence bei Musical Hamilton ausgebuht (Getty Images/C. Somodevilla)

利希特曼认为，特朗普的继任不是南希·佩洛西，而将是迈克·彭斯

继任是迈克·彭斯, 不是南希·佩洛西

利希特曼说："一旦共和党人担心与特朗普一起下台, 特朗普就有可能丢掉总统宝座。"他们对特朗普并非忠心耿耿。如果共和党人害怕失去民心, 他们将会把责任归咎于总统, 让他辞职。"

利希特曼在回顾了历史后表示指出，共和党人曾经支持理查德·尼克松（Richard Nixon）, 直到问题成山时才认识到他对他们来说是一个巨大的负担。他强调，" 我没有说特朗普不会坚持到任期结束，但我认为他完成任期的可能性不大"。利希特曼认为无论做出什么预测，有一点不能忘记："若特朗普下台， 那么，成为新总统的不会是民主党的南希·佩洛西（Nancy Pelosi）, 而是共和党的迈克·彭斯（Mike Pence）。在美国国会，许多共和党人对彭斯的信任明显超过特朗普。

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