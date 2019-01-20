2019年达沃斯论坛：重新看中国

（德国之声中文网）美中贸易争端一年来不断升级，令全世界紧张关注。目前，这两个全球最大国民经济体正在就排除争议进行谈判。人们寄希望于双方在达沃斯举行高级会晤，以此缓和双方间的紧张局势。

但是希望落空。由于华盛顿政府的财政预算被冻结，美国总统特朗普及其部长们因此临时取消了前往达沃斯的行程。

中国则恰恰相反。今年中国派出了由国家副主席王岐山率领的，自参加达沃斯论坛40年来规模最庞大的一个代表团出席会议。

加强合作

王岐山利用达沃斯的讲坛，对全球化贸易、开放市场和国际合作问题做出了明确的表述。在谈到国际贸易问题时，他表示："我们应该携手合作，在做大蛋糕的过程中寻求更好的切分蛋糕的办法，绝不能停下来，就切蛋糕的办法进行无休止的争执。"

王岐山的讲话是中国国家主席习近平两年前在达沃斯演讲的延续。当时习近平也明确表示赞成实行自由贸易和多边主义, 并因此赢得很大支持。

然而, 自一年前与美国爆发贸易冲突以来，情况发生了很大变化。贸易争端阻碍了经济的增长。最重要的是西方对中国经济实力的看法发生了变化。现在人们谈论更多的是中国仍然在保护本国部分经济领域不受国际竞争的影响，比如在金融领域。

从工作流水线到竞争对手

由于中国中产阶级拥有比较强的购买力，因此西方企业对中国也越来越感兴趣。例如, 汽车制造商大众每两辆汽车中就有一辆是在中国销售的。美国的企业也不希望只在中国为全球市场生产廉价产品，而是在巨大的中国市场中占有一席之地。

国际清算银行副行长、经济学家拉扬（Rhaguram Rajan）表示："现在这些公司都在抱怨进入中国市场受到限制。"因此说部分地缘政治的紧张局势也与公司之间的紧张关系有关。"

因为很多中国公司现在都变成强大的竞争对手。电信装备和智能手机制造商华为就是一个例子。此外还有宁高宁领导下的国营化工企业中化集团(sinochem) 。不久后该公司将在他的领导下与中国化工合并成为价值1200亿美元的化工巨头。

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"相当困惑"

几年前，宁高宁还曾在美国大规模收购，但是现在已经不可能。宁高宁在达沃斯表示："如今的情况我们大家都看到了，中国公司无疑将减少在海外的投资。"

他说，"中国人感到很困惑"。因为正是有了外国投资，他们自己的经济才获得如此良好的发展。 "中国人原来认为其他国家也会欢迎他们投资。但现在意识到自己并不总是受欢迎。"

自修改法律以来， 德国政府现在也能够更轻松地阻止公司收购， 这也是对中国美的集团 2 0 1 6年收购机器人制造商库卡的一个回应。

作为一个技术强国

欧洲人也为他们在新技术开发领域落伍感到担忧。世界经济论坛的玛蒂娜·拉金（martina larkin）在发表一份关于欧洲竞争力的最新报告时表示："十家最大的科技公司中没有一家来自欧洲, 市场都被美国和中国的主要平台占领。"

尤其是在人工智能等未来技术方面欧洲人落在后面。拉金说："他们确实需要在这方面迎头赶上。"

有影响力的美国投资公司黑石 (blackstone) 的负责人斯蒂芬·施瓦茨曼 (Stephan Schwarzman) 表示，时间不多了， 因为中国正在加快发展人工智能的步伐。施瓦茨曼说："那里的人工智能行业正在迅猛发展。""新的人工智能公司不断创新。此外中国也拥有大量必要的数据，这是一场革命的开始。"

漫长的过程

技术、市场力量、就业岗位和经济繁荣--这些都是引发与中国产生政治冲突的话题。欧洲人还致力于开展合作，而美国则试图用对抗来迫使中国让步。

施瓦茨曼认为："在开展贸易的过程中必须进行协调。"他说，这一协调过程需要多长时间很难说。"甚至可能长达十几年或者几十年。"