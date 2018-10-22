2019年德国军火出口创纪录

（德国之声中文网）迄今的年度军火出口最高纪录由2015年创下，总额79.5亿欧元；而2019年，截止12月15日，该纪录即告突破：与去年同期相比，剧增65%。欧盟及北约伙伴国--匈牙利为德国军火的最大出口对象，总值17.7亿欧元；埃及名列第二（8.02亿欧元）；美国排名第三（4.83亿欧元）。

相关数字是联邦经济部在回答分别来自左翼党和绿党的两名联邦议员的询问时提供的。德新社获得了这一数字。自2015年创下最高纪录后，德国军火出口数年来连续下降，但自2019年年初起，却重又直线上升。

时间差

至今年年中，所批准的军火出口额度达53亿欧元，已高于去年全年总量。基民盟籍的经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）指出，产生这一情况的一大原因是2017年大选后组阁难产，导致批准程序后延。

与去年相比，对那些既不属于欧盟、也不属于北约的、或者与之同等对待的"第三国"的出口，在出口总额中的比例由52.9%降至44.2%。不过，军火出口总额却增加近10亿欧元，而在十大进口国中有5个此类"第三国"。

德国经济部长阿尔特迈尔

引争议进口国

排名第二的埃及和排名第九的阿拉伯联合酋长国（2.07亿欧元）是在也门的战争联盟的

两个创始成员，该联盟由沙特阿拉伯领导，对抗得到伊朗支持的胡斯叛军。此间，阿联酋与沙特交恶，宣布退出该联盟。

德国联盟党和社民党在2018年3月达成的联合组阁协议中曾注明，将限制对"直接"参与也门战争的国家的军火出口，但允许有例外，并在对政府持批评立场的记者卡苏吉（Jamal Khashoggi）被谋杀事件发生后仅对沙特阿拉伯实施军火禁售。

在德国军火出口的十大对象国中，除阿联酋和埃及外，还包括阿尔及利亚（2.38亿欧元，排名第七）、卡塔尔（2.23亿欧元，排名第八）、印尼（2.01亿欧元，排名第十），这3个国家均因其人权政策而受到批评。

匈牙利获得的德国军火出口占柏林政府批准总量的近四分之一。奥尔班（Viktor Orban）总理领导的该国政府目前正大规模扩充军备，计划加倍增加军费。

土耳其军方也在使用德国坦克

在野党抨击

经济部国务秘书努斯鲍姆（Ulrich Nußbaum）在对议员问询的回答中为军火出口额增加作了辩护。他表示，单是某个时间段的批准额数量不能作为军火出口政策的评定标准，而应顾及出口物的性质及其应用目的。德国的军火出口装备中，除坦克和战舰外，的确也包括了扫雷装置和救护车。他指出，联邦政府不能提供单项交易的细节，以防止最终暴露售价。由此，要对统计数字作出全面评价，几无可能。努斯鲍姆强调，联邦政府将继续奉行一种"严格的和负责的军火出口政策"。

左翼党外交事务专家达格德伦（Sevim Dagdelen）的看法则截然不同。她表示，军火出口额如此之高显示出，德国政府的出口管制系统无效。她再度重申左翼党的要求，即：禁止军火出口。

反对军火出口的德国左翼党人士Sevim Dagdelen

绿党军备事务专家考伊尔（Katja Keul）也批评说，政府方面曾多次表示奉行更严格的出口政策，因此，人们不能理解军火出口何以会如此激增。她强调："我们亟需制定一项军火出口管制法，责成联邦政府就其相关决定向议会说明外交和安全政策方面的理由"。

凝炼/达扬（德新社、天主教通讯社）