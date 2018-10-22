 2019年德国军火出口创纪录 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

2019年德国军火出口创纪录

多年回落后，2019年，德国军火出口额复创新高，匈牙利、埃及和美国为三大接受国。

Symbolbild Rüstungsexporte Deutschland (Getty Images/A. Koerner)

德国军火的出口目的地也包括一些存在争议的目标国

（德国之声中文网）迄今的年度军火出口最高纪录由2015年创下，总额79.5亿欧元；而2019年，截止12月15日，该纪录即告突破：与去年同期相比，剧增65%。欧盟及北约伙伴国--匈牙利为德国军火的最大出口对象，总值17.7亿欧元；埃及名列第二（8.02亿欧元）；美国排名第三（4.83亿欧元）。

相关数字是联邦经济部在回答分别来自左翼党和绿党的两名联邦议员的询问时提供的。德新社获得了这一数字。自2015年创下最高纪录后，德国军火出口数年来连续下降，但自2019年年初起，却重又直线上升。

时间差

至今年年中，所批准的军火出口额度达53亿欧元，已高于去年全年总量。基民盟籍的经济部长阿尔特迈尔（Peter Altmaier）指出，产生这一情况的一大原因是2017年大选后组阁难产，导致批准程序后延。

与去年相比，对那些既不属于欧盟、也不属于北约的、或者与之同等对待的"第三国"的出口，在出口总额中的比例由52.9%降至44.2%。不过，军火出口总额却增加近10亿欧元，而在十大进口国中有5个此类"第三国"。

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (picture-alliance/dpa/F. Molter)

德国经济部长阿尔特迈尔

引争议进口国

排名第二的埃及和排名第九的阿拉伯联合酋长国（2.07亿欧元）是在也门的战争联盟的

两个创始成员，该联盟由沙特阿拉伯领导，对抗得到伊朗支持的胡斯叛军。此间，阿联酋与沙特交恶，宣布退出该联盟。

德国联盟党和社民党在2018年3月达成的联合组阁协议中曾注明，将限制对"直接"参与也门战争的国家的军火出口，但允许有例外，并在对政府持批评立场的记者卡苏吉（Jamal Khashoggi）被谋杀事件发生后仅对沙特阿拉伯实施军火禁售。

在德国军火出口的十大对象国中，除阿联酋和埃及外，还包括阿尔及利亚（2.38亿欧元，排名第七）、卡塔尔（2.23亿欧元，排名第八）、印尼（2.01亿欧元，排名第十），这3个国家均因其人权政策而受到批评。

匈牙利获得的德国军火出口占柏林政府批准总量的近四分之一。奥尔班（Viktor Orban）总理领导的该国政府目前正大规模扩充军备，计划加倍增加军费。

Türkische Offensive in Nordsyrien Leopard 2A4 Panzer (picture-alliance/dpa/XinHua)

土耳其军方也在使用德国坦克

在野党抨击

经济部国务秘书努斯鲍姆（Ulrich Nußbaum）在对议员问询的回答中为军火出口额增加作了辩护。他表示，单是某个时间段的批准额数量不能作为军火出口政策的评定标准，而应顾及出口物的性质及其应用目的。德国的军火出口装备中，除坦克和战舰外，的确也包括了扫雷装置和救护车。他指出，联邦政府不能提供单项交易的细节，以防止最终暴露售价。由此，要对统计数字作出全面评价，几无可能。努斯鲍姆强调，联邦政府将继续奉行一种"严格的和负责的军火出口政策"。

左翼党外交事务专家达格德伦（Sevim Dagdelen）的看法则截然不同。她表示，军火出口额如此之高显示出，德国政府的出口管制系统无效。她再度重申左翼党的要求，即：禁止军火出口。

Deutschland | Bundestag | Sevim Dagdelen (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

反对军火出口的德国左翼党人士Sevim Dagdelen

绿党军备事务专家考伊尔（Katja Keul）也批评说，政府方面曾多次表示奉行更严格的出口政策，因此，人们不能理解军火出口何以会如此激增。她强调："我们亟需制定一项军火出口管制法，责成联邦政府就其相关决定向议会说明外交和安全政策方面的理由"。

凝炼/达扬（德新社、天主教通讯社）

DW.COM

德国与沙特：军火生意的“战略伙伴”

尽管参与也门战事饱受批评，沙特阿拉伯仍是德国军火业的头号客户。在沙特记者卡舒吉遭到暗杀后，德国宣布冻结对沙特军售，不过只是“暂时”而已。 (16.12.2018)  

也门冲突：武器“欧洲制造”

阿拉伯调查新闻记者协会在德国之声的委托下，调查也门战争中使用的武器来源。结果显示，许多武器是“欧洲制造”。 (15.12.2018)  

卡舒吉死亡事件：默克尔欲冻结对沙特出口军火

仅今年头三季度，德国政府就批准了向沙特阿拉伯出口4.164亿欧元军火。沙特记者卡舒吉之死掀起巨浪。总理默克尔发出暂停出口的信号。 (22.10.2018)  

相关内容

Berlin Fortsetzung der Sondierungsgespräche

卡舒吉死亡事件：默克尔欲冻结对沙特出口军火 22.10.2018

仅今年头三季度，德国政府就批准了向沙特阿拉伯出口4.164亿欧元军火。沙特记者卡舒吉之死掀起巨浪。总理默克尔发出暂停出口的信号。

Minigun Stand MG Symbolbild Waffenexporte

研究表明：2018年全球武器销售额强劲增长 09.12.2019

全球军火生意继续走旺。斯德哥尔摩国际和平研究所最新报告显示，各大武器生产商2018年销售额再创新高，其中美国公司遥遥领先。

DW Exclusive Deutsche Waffen in Jemen SPERRFRIST 26.02.2019 20 Uhr VAE Soldaten Rückkehr

也门战争：联军依靠德国武器与技术 28.02.2019

德国以其限制武器出口的政策为荣，禁止向卷入武装冲突的国家出售军火。但德国之声参与其中的一项研究结果表明，沙特领导的武装联盟在也门战争中大量使用出自德国的武器和技术。

广告

媒体看中国

Illustration 5G

德语媒体：中国的下一个猎物是德国？

《新苏黎世报》的专栏评论问道，在德中经贸关系异常紧密的今天，德国到底还能否对中国说不？《青年世界报》则批评，当前西方面对中国崛起的态度，将威胁世界和平。  