 2019年中国在欧投资减少三分之一 | 经济纵横 | DW | 08.04.2020

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经济纵横

2019年中国在欧投资减少三分之一

中国投资商对欧洲的投资项目仍然兴趣不减。然而欧盟已经出台了更严格的规定，加大了投资生意难度。新冠疫情结束之后，是否会出现抢购潮呢？

Chinesische Investitionen (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

中国在欧洲的投资连续3年下降

DW.COM

中国国家主席习近平周日抵达雅典，对希腊进行为期三天的国事访问。希腊总理米佐塔基斯还将陪同习近平去视察比雷埃夫斯港。该国急需投资，而此次双方又将签署多项新的经济合作协议。 (10.11.2019)

中国外交部长王毅周一 (10月21日) 在法国巴黎接受法新社访问时表示，中国与欧盟针对长期投资计划展开的谈判进行得非常顺利。 此外，他也呼吁布鲁塞尔与北京能尽快针对自由贸易协议展开协商。 (22.10.2019)

（德国之声中文网）去年，中国公司在欧盟国家的收购支出再次减少。据柏林墨卡托中国研究中心（Merics）和美国市场咨询公司荣鼎集团（Rhodium Group）周三（4月8日）公布的分析数据，2019年中国公司对28个欧盟国家的直接投资额下降33％，减少到120亿欧元。自2016年中国投资商对欧投资达到高峰以来，这是中国投资额的连续第三年下降。

分析报告的作者认为，中国公司仍对海外并购有着浓厚的兴趣，但是由于中国和欧洲的框架条件发生变化，筹集资金和获得必要的许可证变得不易。

从调查中可以看出，当下的新冠病毒疫情也对投资潮产生了"深刻"的影响。第一季度2月和3月中国大部分经济领域停止运营也影响了生意的成交。

然而疫情危机导致全球股市崩盘，从而为中国公司在欧洲和世界其它地区提供了商机。不过报告认为，这一次估计不会像2009年的金融危机和2013年的欧元危机期间那样，出现中国投资商的收购狂潮。

墨卡托中国研究中心所长胡谧空（Mikko Huotari）在公布调查报告时表示，"预计个别中国公司将尝试涉猎英国芯片或者德国汽车领域的目标。"考虑到中国的整体经济形势，估计对他们来说这并不容易。胡谧空说："欧洲的稳定纾困与戒备措施也将在很大程度上防止这种情况发生。"

尽管欧洲各国政府的担心与日俱增，但是去年高科技公司仍然再次成为中国投资商收购的首要目标。据称，去年该领域的交易额达到24亿欧元，占中国在欧收购交易额的五分之一。

胡谧空说，为了促进国家经济的现代化建设，中国仍在执行具有针对性的收购计划。但是由于其他国家加强了对投资项目的审核，因此中国公司要想在重要的技术领域进行投资并非容易。

胡谧空说，进行直接投资只是获得技术与专利的一个可行途径。虽然Merics研究所的调查报告称来自中国的投资额下降，但是中国公司、大学和政府与欧洲国家同行之间的合作日益加强。

美国荣鼎集团的克拉茨（Agatha Kratz）说，这些合作中的"绝大多数"对双方来说都是有利的。然而在某些情况下，人们发现未经严格审核的科研合作伙伴关系可能会导致敏感技术的转让和收购变得更容易。因此研究报告的作者建议政府对这类合作制定则范。

观看视频 02:12

疫情下的中德合作项目

李京慧/叶宣（德新社）

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