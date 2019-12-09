 2019增长不如预期　华为强调先求生存 | 经济纵横 | DW | 31.12.2019

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经济纵横

2019增长不如预期　华为强调先求生存

虽然中国法律要求个人和组织协助配合国家情报工作。但是华为轮值董事长徐直军表示：「要进一步加强网络安全与隐私保护，确保对当地法律法规的遵从。 」

Deutschland Mobilfunkausbau l Huawei 5G (Getty Images/AFP/P. de Melo Moreira)

美国情报负责人断然声明，华为不可信任，其设备对国家安全构成威胁。但华为已反复驳回了这一指控。

（德国之声中文网）中国电信巨头华为周二(12月31日)表示，「生存下来」是目前首要任务。此前，华为宣布，由于美国的制裁，2019年的销售额将低于预期。

轮值董事长徐直军表示，美国以国安为由禁止华为与美国公司合作，这使华为2019年销售收入预期降至8500亿人民币（约1210亿美元），比去年增长约18％，但远低于年初预期的水平。今年1月，该公司预测销售收入为1250亿美元。

徐直军在给员工的新年贺词中说，华为「将长期在美国对领先技术持续打压的逆境中求生存、谋发展」。他说：「生存下来是我们的第一优先。」他也强调:「HMS(华为行动服务)生态的建设和发展是智能终端海外销售的必要条件。」这也是对Google应用和服务遭到阻挡的回应。

电信专家认为，无论从技术还是价格上来说，华为还是5G设备的全球领导者。但华为面临来自美国和其他国家的阻碍和怀疑，对这家公司与中国政府的密切关系保持谨慎态度。

Bildergalerie Persönlichkeiten 2020 | Ren Zhengfei (picture-alliance/dpa)

孟晚舟事件因为她是华为创办人任正非的女儿而更引发各界关注。

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美国《华尔街日报》近日发表文章分析介绍华为公司如何从中国政府获得形式多样的补贴，其中就包括减免税优惠、国家银行的信贷便利、土地优惠价以及政府资助等等。 (26.12.2019)

美国国安顾问奥布莱恩 (Robert O'Brien) 本周在接受英国媒体《金融时报》访问时对英国发出警告，称如果伦敦将中国电信设备提供商华为纳入5G网络的话，中国将可藉此窃取英国的国家机密。 (25.12.2019)

德国政府近期不断因5G网络建设的事情，收到来自美国的关切。华盛顿希望德国禁止使用华为，但是德国政府周二已决定将与5G网络安全相关的准则订定延后到2020年。与此同时，总理默克尔表示在华为问题上没有受到北京政府压力。 (18.12.2019)

背景

华为由前中国人民解放军工程师任正非于1987年创立。一年前，加拿大应美国要求在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟。华盛顿指控孟晚舟涉嫌向银行撒谎，违反伊朗制裁规定。自从孟被捕以来，国际社会开始审视是否应该拒绝华为。

华盛顿已禁止美国公司向华为出售设备，也禁止华为使用谷歌的Android操作系统。美国情报机构也到处警告不要与华为合作。挪威的Telenor和瑞典的Telia等欧洲电信运营商成为了许多国家华为以外的选择。

同时，澳大利亚和日本也已采取步骤来阻止或严格限制华为参与5G网络的部署。本月初，英国首相约翰逊也强烈暗示英国也将采取行动确保5G网络的安全。

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華為的危機感

夏立民/杨威廉（法新社、美联社）

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