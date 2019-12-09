2019增长不如预期　华为强调先求生存

（德国之声中文网）中国电信巨头华为周二(12月31日)表示，「生存下来」是目前首要任务。此前，华为宣布，由于美国的制裁，2019年的销售额将低于预期。

轮值董事长徐直军表示，美国以国安为由禁止华为与美国公司合作，这使华为2019年销售收入预期降至8500亿人民币（约1210亿美元），比去年增长约18％，但远低于年初预期的水平。今年1月，该公司预测销售收入为1250亿美元。

徐直军在给员工的新年贺词中说，华为「将长期在美国对领先技术持续打压的逆境中求生存、谋发展」。他说：「生存下来是我们的第一优先。」他也强调:「HMS(华为行动服务)生态的建设和发展是智能终端海外销售的必要条件。」这也是对Google应用和服务遭到阻挡的回应。

电信专家认为，无论从技术还是价格上来说，华为还是5G设备的全球领导者。但华为面临来自美国和其他国家的阻碍和怀疑，对这家公司与中国政府的密切关系保持谨慎态度。

背景

华为由前中国人民解放军工程师任正非于1987年创立。一年前，加拿大应美国要求在温哥华逮捕华为财务长孟晚舟。华盛顿指控孟晚舟涉嫌向银行撒谎，违反伊朗制裁规定。自从孟被捕以来，国际社会开始审视是否应该拒绝华为。

华盛顿已禁止美国公司向华为出售设备，也禁止华为使用谷歌的Android操作系统。美国情报机构也到处警告不要与华为合作。挪威的Telenor和瑞典的Telia等欧洲电信运营商成为了许多国家华为以外的选择。

同时，澳大利亚和日本也已采取步骤来阻止或严格限制华为参与5G网络的部署。本月初，英国首相约翰逊也强烈暗示英国也将采取行动确保5G网络的安全。

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夏立民/杨威廉（法新社、美联社）