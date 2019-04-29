2019全球媒体论坛：民粹主义、传媒与权力

（德国之声中文网）又到了一年的这个时候：5月27日至28日，德国之声邀请各方代表参加在波恩国际会议中心举行的第12届全球媒体论坛。

全球媒体论坛如今是德国最大的国际媒体会议，本届媒体论坛的主题是"权力位移"（Shifting Powers）。因为在飞速发展的数字化时代，在很多地方，传媒、政界和社会之间的关系正发生巨变。

德国之声台长林堡将主持论坛开幕式

德国之声台长林堡（Peter Limbourg）指出，来自各方的民粹主义者威胁着欧洲的整合，"掌控信息成了他们的权力工具"。他强调，与此同时，大量政客假手对官媒的控制或在社交媒体上释放假新闻传播自己的信息，"言论自由正受到威胁。"

传媒和政界之间"恨爱"关系发展

以英语为工作语言的为期两天的本届全球媒体论坛，意在强化人们对这一颠覆性转变进程的意识。林堡表示，"与众多国际媒体人、支持者和伙伴一起，我们将大声疾呼，促使人们更关注这一问题。"

为此，联邦总统施泰因迈尔将通过连线，与林堡台长共同主持论坛开幕式。此后，会议进入第一板块，议题是：传媒界的变化、其中蕴含的风险和机会。参与讨论的人士中将包括今日印度集团有重要影响力的创始人之一普里（Aroon Purie）和谷歌互联网问题专家彼德斯（Mark Peters）。阿克塞尔-施普林格出版社（Axel-Springer-Verlag）的负责人德普夫纳（Mathias Döpfner）和美国数字化先锋拉尼尔（Jaron Lanier）也将作主旨演讲。

本届全球媒体论坛的第二天将继续全方位探讨相关议题，并着重探讨"传媒和政界之间的恨爱关系"。前土耳其《共和国报》主编丁达尔（Can Dündar）、北德意志电台、西德意志电台、《南德意志报》联合调查组负责人马斯科洛（Georg Mascolo）和其他嘉宾将讨论这一关系的发展方向。

本届论坛的参加人数约2000人，来自140个国家，并还安排了约70个专场活动。除上述主题外，还有其它诸多议题，例如：地方新闻事业的未来。在论坛的一个板块中，将介绍积极的例子，表明尽管地方新闻事业普遍面临危机，但也存在着应对的可能。

安娜贝尔·埃尔南德斯获言论自由奖

与此前每届一样，论坛的高潮之一是颁发德国之声言论自由奖。墨西哥记者安娜贝尔·埃尔南德斯（Anabel Hernández）将领取本年度奖。已被迫逃离家乡的这位勇敢的女记者因其对墨西哥国内的腐败、欺瞒和有法不依现象所作的斗争而获此奖。

除德国外交部外，从今年起，北威州也成为全球媒体论坛的主合作伙伴。将再次出席论坛的北威州州长拉舍特（Armin Laschet）强调，得到更多资助后，这一论坛的规模应能更大，"聚集国际传媒、传媒专家和传媒政治家"。他说，北威州支持德国之声，"把国际媒体论坛办成最重要的传媒大会"。

顺便指出：谁若没法亲赴波恩，可经由视频流亲历论坛。今年，全球媒体论坛视频流将增加附加信息和专访。有兴趣的人亦可借助论坛的推特及脸书帐号随时了解会议情况。