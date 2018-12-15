2019世界贸易展望：景况不妙

（德国之声中文网）不断升级的美中贸易争端、对欧洲人征收钢铝惩罚性关税、失败的加拿大G7峰会、遭受挫败的世贸组织 (wto)--这些只是过去一年所存在问题的几个例子。德国外交政策学会贸易专家克劳迪·施米克尔说："2018年是一场灾难"。

2019年情况是否会有所好转？施米克尔说："当然有希望。但也很可能继续是这种状况。我们都知道美国总统是多么不可预测。"

美中互掐

未来一年, 美中贸易争端将继续令全世界紧张关注。在2018年12月份的布宜诺斯艾利斯20国集团峰会上, 双方就 "停火" 达成一致。根据所达成的协议， 在90天内, 也就是截至2019年 2月底, 双方都互不提高关税，而是进行谈判。

英国金融信息服务提供商 ihs markit 公司的首席亚洲经济学家比斯瓦斯（Rajiv Biswas）向德国之声表示："中国必须在两个关键问题上对美国做出重要让步"，"其一是大幅减少对美国贸易的盈余, 其二是改善在华外国公司的版权保护。"

但中国人民大学国际关系学院副院长金灿荣认为，尤其是在还存在其他冲突的情况下，90天内就达成协议"过于乐观"。不过，他乐观地认为, 在2019年底之前, 有可能以一种"和平条约"的形式解决贸易争端。他认为"为此要多次延长目前的停火状态。"

然而，由于美国在12月份逮捕了中国华为公司的首席财务官, 导致事情变得没那么简单。金灿荣说："许多中国人因此将美国视为无赖国家"，"这将对两国关系产生负面影响"。

相反, 美国和其他国家都在指责中国科技公司为北京政府充当间谍。基尔世界经济研究所 (ifw) 的朗哈默（Rolf Langhammer）说："中国人必须进行大规模的信任投资, 以消除这种不信任。这不容易。"这位贸易问题专家对德国之声表示："在贸易政策方面2019年情况是否会比2018年要好一些，对此我持怀疑态度。"。

潜在的危险-汽车关税

美国也与欧洲人发生争执。今年3月,美国开始对欧洲的钢铁和铝制品征收惩罚性关税。美国总统特朗普也多次威胁要提高对欧洲汽车的关税。这种情况首先令戴姆勒、宝马和大众等德国制造商神经紧张。因此他们与2018年12月与特朗普会面，试图转变其想法。

他们的尝试是否成功，2019年将见分晓。国际货币基金组织专家朗哈默认为，对欧盟汽车征收惩罚性关税"不太可能"，"否则， 德国汽车制造商就不会与特朗普进行这次对话。特朗普是个机灵的球员。他把威胁的声调提得很高，然后在会面之后令人惊讶地表示愿意重新免除关税"。

不过, 朗哈默说,下一步的发展很难预料， 因为特朗普的态度"一天一个样"。

但是德国外交政策学会贸易专家克劳迪娜·施米克尔（Claudia Schmücker）则认为, 特朗普将会实行汽车关税。这位德国贸易专家认为，"美国与加拿大和墨西哥的贸易协定规定了对美国汽车进口的配额，只有在提高关税时这才会有意义"。 因此如果特朗普的顾问不能令人信服地说明这不符合美国的经济利益，美国早晚会实行汽车进口关税"。

世贸组织很受冲击

世贸组织

世界贸易组织的改革是新一年最迫切的贸易政策工作之一。争论的主要问题是恰恰是解决争端的程序问题。施米克尔说，"现在时间紧迫，2019年必须要有所作为。"

美国一直在阻止世贸组织上诉机构成员的重新任命。 美国感觉在贸易纠纷中受到该机构不公平的待遇。该上诉机构原本有7名法官，目前只有3名，这是根据法规能够作出决定的最低限度。

但三名法官中的两名任期将于2019年底届满。如果届时不能达成协议, 世贸组织将不再能够解决其164个成员国之间的贸易争端。

因此，可以肯定, 2019年的贸易事务有很多的不确定性。施米克尔说："这影响了人们对长期投资的兴趣。""也对经济增长产生负面影响。