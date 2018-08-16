2018年是否会成为美国政治的"女性年"？

今年参与美国国会11月中期竞选的女性人数创历史新高。不过，数量并不等同于胜选机率。现届国会中只有五分之一是女性。未来会出现更多女性面孔吗？
（德国之声中文网）2018年的美国中期选举将在11月6日举行，众议院的所有435个席位和参议院的34个席位（占参议院总席位的1/3）将改选。这次选举被看作是2020年美国总统大选的风向标。
现在，距离选举只有2个月时间了。关于女性露锋芒的标题占据媒体头条，因为这次参选的女性人数创新高，两党都有--当然，主要还是民主党女性。这显然与特朗普政府的政策以及MeToo运动的发酵有关。
据罗格斯大学美国妇女与政治中心的统计，今年有476名女性登记参选众议员，远超过2012年时298人的纪录。乍看上去，这似乎将有助于提高国会中的女性比例。目前，美国国会中只有五分之一议员是女性。
清算的时刻
今年，民主党女性候选人的数量显著增加。据罗格斯大学统计，共和党女性占其候选人总数的14%，而民主党女性占其本党候选人总数的33%。
对于这些民主党女性而言，参选的原动力很清楚：对特朗普的不满--这位受到性骚扰指控、还曾吹嘘自己如何抓女性下体的总统，再加上揭露性侵丑闻的#MeToo运动的推波助澜，刺激了女性参与政治的积极性。
可以确定的是，今年美国国会将听到一些之前从未听过的声音。得克萨斯州似乎已准备好派出2名拉美裔的女性国会议员；新墨西哥州则是美国首名原住民女性国会议员；而密歇根州将迎来第一位穆斯林女性国会议员。
这些女性的成功，可谓是对美国当前政治的清算时刻--少数族群希望在总统给白人民族主义者撑腰的时代，重申美国作为移民社会大熔炉的包容愿景。
即便是那些并非高举反特朗普旗帜的女性，参选意愿也空前高涨。以威廉姆斯（Vangie Williams）为例，这位6个孩子的母亲第一次作为民主党参选人参选。平日里为美国联邦企业提供战略规划的她，在上了一周的参选速成班后，成功地赢得了弗吉尼亚州第一选区的初选。
威廉姆斯说，"人们对我参选感到兴奋，不仅因为我是一位受过良好教育的事业女性，也是因为我是这个选区首位参选的黑人女性、有色人种女性"，"这让很多从未投过票的人感到兴奋。"
然而，威廉姆斯的胜算并不大，她所在的选区是鲜明的红区（共和党阵营）。她如果获胜，就意味着在该选区实现"红转蓝"，取代当前的保守派议员。
可以预见的失望？
对于很多女性候选人，要想击败其男性竞争者、代替其选区支持特朗普的现任国会议员非常困难。仔细观察这些参选女性所面临的竞争后就会发现，现在就将今年的中期选举称为"女性年"，还为时过早。
此外，尽管民主党女性候选人的数量呈现大幅增长，但是男性候选人的数量同样众多，依然要远远多于女性。而且候选人的性别通常也不足以让人们的立场发生摇摆。
范德比尔特大学的政治学副教授克莱顿（Amanda Clayton）表示，"如果你将自己看作是一名民主党人/共和党人，你应该不会因候选人的性别而改变阵营"。换句话说，女人们通常不会因为候选人是女性而转换阵营、投票给她。
一些人担心，如果希望变成失望，会给新生的妇女运动带来消极影响、挫伤其积极性。不过，为年轻女性提供政治精英培训的IGNITE组织的创始人、负责人摩西（Anne Moses）说，不应该将精力过于集中在这种国家层面的竞争中。
摩西说，"我们依旧过于关注国会，而国会现在其实没什么作为"。她这里指的是华盛顿越来越明显的党派对立的僵局："实际行动应该是在州以及地方层面上。"
她还表示，推动政治平等的努力将掌握在年轻一代手中，"热情最充沛的是那些更年轻的人。他们感觉，这是一个充满希望和机遇的时代。"即便中期选举无法让2018年成为"女性年"，但其仍将为女性们未来的努力提供根基。
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