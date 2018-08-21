2018年德国失业人数创历史新低

（德国之声中文网）据德国联邦劳动署周五发布的报告，2018年德国年度失业率创历史新低，尽管求职者数量从11月到12月有所回升。

联邦劳动署在位于纽伦堡的总部召开了记者会，发布了2018年最后一个月的统计数据以及年度统计数据。2018年度平均登记失业人口数为234万，比上一年减少193000。这是德国1991年统一以来的最低记录。

年度平均失业率为5.2%，比2017年下降0.5个百分点。从11月到12月，求职者数量上升了23000, 达到221万人，比11月上升0.1个百分点，导致上个月的失业率达到4.9%。

联邦劳动署官员认为，12月失业人口增加，是寒冷月份的季节性特征。如果将这一因素除外，从11月到12月份失业人数还减少了1400人。

劳动署负责人舍勒（ Detlef Scheele）认为整体情况令人乐观。他说，"尽管经济增长势头有所减弱，但是劳动市场继续走强。"舍勒说，尤其令他高兴的是，长期失业者的数字下跌，以及难民正在融入劳动市场。

长期失业人数创新低

由于全球贸易争端，一些分析家担心德国经济发展潜力受挫；德国传统经济如汽车产业也受到挑战。在这种背景下，年度失业率创新低实为不易。

一些经济学家警告说，尽管越来越多的德国人有了工作机会，但是很多人处于不稳定的、低薪酬的工作状况。

在年度就业统计数据发布前一天，联邦劳动署接受《法兰克福汇报》采访时说，接受长期最低福利（Hartz IV）的人数也创历史新低。2018年11月，这一数字为大约590万。

这就意味着，自从2008年设立这一针对包括长期失业者在内的低保福利系统以来，接受这一福利的家庭减少了60万个，降低17个百分点，创造了历史新低。

《法兰克福汇报》写道，鉴于2015年有75万难民也被纳入了这一长期福利系统，这一历史新低实在非同寻常。

所谓"哈尔茨第4阶段改革方案"（Hartz IV）福利制度始于前德国总理、社民党领袖施罗德在任的2005年，一直备受争议。当下的社民党高层仍在呼吁对于该系统进行彻底的改革。

张平/叶宣（德新社、法新社等）