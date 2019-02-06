 2018年名列百余年来第四暖 | 科技环境 | DW | 07.02.2019

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科技环境

2018年名列百余年来第四暖

综观2018年，全球各地天灾频繁，造成经济损失逾10亿美元的天灾就有14个。专家认为，气温上升是极端气候的主因，且这个走势还可能持续下去。

Indonesien - Zerstörung nach Tsunami (Reuters/Antara Foto/A. N. Gumay)

极端气候造成的天灾规模一次比一次庞大，许多国家人财两失

(德国之声中文网) 英国气象局分析指出，2018年是有记录以来第四暖的一年，且未来五年还会更热，甚至有可能会刷新历史记录。

虽然联合国世界气象组织(WMO)的分析方法稍有不同，但是也和英国气象局得出相同的结论: 2018年是排在2016 、2015、2017年之后，最热的一年。

美国国家海洋暨大气总署(NOAA)表示，2018年的全年均温是摄氏14.69度，比20世纪的平均温度高出1.42度。许多欧洲国家表示，这是1880年开始记录气候数据以来，温度最高的一年。

美国太空总署(NASA)以及美国国家海洋暨大气总署(NOAA)认为，虽然2018年的温度比起前三年稍有下降，却不能因此掉以轻心。德国波茨坦气候影响研究所(Potsdam)的气象专家莱斯托夫(Stefan Rahmstorf)表示: 「不可以太在意逐年的温度变化。就整体趋势而言，气温仍在上扬，将来也会持续下去。」他说:「否认这个事实，就等于否认科学。」

联合国世界气象组织的秘书长塔拉斯(Petteri Taalas)也同意莱斯托夫的看法，认为长期升温的趋势比短期下降重要，也认为温度升高是极端气候的主因: 「许多极端的气候现象都与我们对气候变迁做出的预测一致。这是我们需要面对的现实。」

Indonesien Tsunami zerstörte Fischerboote (picture-alliance/Xinhua/Du Yu)

2018年，印尼巽他海峡上的火山爆發引發海啸，至少429人罹难

2018年，全球各地天灾频仍，造成损失逾10亿美元的天灾就有14个，更有至少247人因此丧生。若把通货膨胀率纳入考虑，2018年也是历史上造成损失金额第四高、大型天灾第四多的一年。

罗法/乐然(美联社、法新社)

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