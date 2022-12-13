2018世界杯特别报道

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四年一度的世界杯大幕重启，谁能在俄罗斯实现夺冠梦想？
阿根廷球迷涌入多哈街头，在众多为阿根廷球星梅西呐喊助威的球迷中也有不少外国人。一名巴西球迷说：“梅西是足球之神，神是不分国界的。”
在周四德国队对阵哥斯达黎加队的世界杯小组赛中，观众们见证了历史：男足世界杯历史上的首位女主裁登场。不过，从弗拉帕尔的经历来看，她就是为这一时刻量身定制的不二人选。
跟在2018年俄罗斯世界杯的表现一样，德国队在本届世界杯的小组赛中草草出局。人们将对德国足球进行更多的审视，但是一个简单的事实可能无法回避：德国队已经不行了。
前德国队主教练克林斯曼关于伊朗足球文化的言论，引起了伊朗队的不满。克林斯曼随后放低姿态，伊朗队教练和伊朗足协则称：克林斯曼应该多多了解伊朗的波斯文化。
德国国家队在本届世界杯上一出场即引发热烈讨论。不是因为首战败给日本队，而是因为队员亮出的一个抗议手势。
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
卡塔尔提供免费的航班、酒店和门票，让阿根廷、英格兰、德国和其他地方的球迷服从“行为准则”，在社交媒体发表正面报道？德国之声对此进行了事实核查。
卡塔尔足球世界杯开幕在即，对主办方的批评甚至抵制呼声也越来越高。一些人权组织、政界人士以及球迷们声称，已经有15000人为了这届世界杯而付出了生命代价。这种说法有根据吗？
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
卡塔尔世界杯形象大使萨勒曼发表恐同言论，德国球员戈雷茨卡称其不可接受。德国内政部长费泽尔表示，在得到卡塔尔首相对LGBTQ球迷的“安全保证”之后，她才会出席这届世界杯。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
中国因为“清零”防疫政策放弃了2023年亚洲杯主办权，亚足联周一宣布由卡塔尔接替。卡塔尔也将从下个月开始主办2022年世界杯。
卡塔尔世界杯主办方在入境签证申请系统中去除“中国台湾省”选项，更改为“台湾”。台湾外交部对此表达感谢与肯定。
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