2018世界杯特别报道

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四年一度的世界杯大幕重启，谁能在俄罗斯实现夺冠梦想？
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
今夏欧冠结束后，德国国家队主帅约阿希姆-勒夫（ Joachim Löw）将退役。谁会成为他的接班人？朗尼克（Ralf Rangnick）? 弗利克（Hansi Flick）? 抑或一名女性？我们介绍几名可能的候选人。
勒夫表示在2021年欧洲杯之后将不再继续执教德国队。他2006年起担任德国国家队总教练一职，曾在2014年带领德国队赢得世界杯冠军。
与经济增长类似，中国对国足也制定了计划和小目标。虽然官方数据显示经济指标能够如期完成。不过中国足球这方面的情况就不一样了。
在周二晚举行的世界杯预选赛上，香港队不敌伊朗队。但是香港球迷在球场内嘘中国国歌、高呼「光復香港」口號，則成功贏得了關注。
因涉嫌袭击前伴侣，拜仁慕尼黑前德国国家队球星杰罗姆·博阿滕被控袭击，正接受调查。
中国足协在高层换人之际，也采取了新的归化外籍球员的政策。巴西籍的艾克森成为第一位无中国血统的归化国脚。
澳大利亚国家男子篮球队在中国世界杯（8月31日至9月15日）热身赛阶段划上了一个历史性的惊叹号。
据法国媒体报道，前欧足联主席普拉蒂尼被警方拘捕，并受到审讯。他被怀疑卷入了2022年世界杯主办权分配的腐败丑闻。在接受了数小时质询后，普拉蒂尼于周三凌晨获释。
2022年卡塔尔世界杯足球赛将和迄今一样只有32支、而非48支球队参加。原因是，后勤方面困难太大。这样，首次“超大规模世界杯”预期将在2026年才会登场。
人傻钱多，这句话曾被许多人用来形容中国的足球圈。而在连续多年大笔引进外国球星，国家队表现却依然疲软无力之后，中国足球似乎开始了目光长远的思想变化。目标依然是：登上世界足坛巅峰。亚洲杯四分之一决赛将是衡量这一转变成效的一次重要测试。
德国国家足球队前队长巴拉克在接受德国之声采访时，直率地批评了国家队主帅勒夫和德国足协。巴拉克同时表示，尽管在今年世界杯上德国队失利，但他仍相信德国足球拥有积极的未来。
C罗和梅西称霸足坛10年之后，另一颗耀眼的明星腾空而起，他便是克罗地亚人卢卡·莫德里奇。现年33岁的他自莫斯科世界杯以来已被授予金球奖、欧足联最佳球员，现在，他又摘取2018世界足球先生的桂冠。
克罗地亚球星莫德里奇（Luka Modric）击败葡萄牙名将C罗（Cristiano Ronaldo），当选欧足联本年度最佳男球员。C罗未出席在摩纳哥举行的颁奖典礼。欧足联年度最佳女球员效力德国球队。
世界杯惨痛教训已翻篇，新的国际比赛举行在即。勒夫公布了新的国家队阵容名单，来看看走了谁，来了谁，谁唱主角，谁只能是陪衬？
在沉寂许久之后，勒夫终于开口谈到德国队在今年世界杯的失利，承认自己傲慢，出现严重判断失误——也包括在厄齐尔的问题上。他宣布了一些人员变动，希望改变战术。
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