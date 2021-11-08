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2018世界杯特别报道

四年一度的世界杯大幕重启，谁能在俄罗斯实现夺冠梦想？

勇敢追梦：突尼斯首位女裁判 08.11.2021

Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
20.04.2019, Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach: Fußball 1. Bundesliga 30. Spieltag Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig am 20.04.2019 im Borussia-Park in Mönchengladbach Ralf Rangnick ( Cheftrainer Leipzig ) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Foto: Revierfoto Foto: Revierfoto/Revierfoto/dpa | Verwendung weltweit

勒夫之后谁来掌管德国国足？ 10.03.2021

今夏欧冠结束后，德国国家队主帅约阿希姆-勒夫（ Joachim Löw）将退役。谁会成为他的接班人？朗尼克（Ralf Rangnick）? 弗利克（Hansi Flick）? 抑或一名女性？我们介绍几名可能的候选人。

激流勇退 德国国足主帅勒夫宣布欧洲杯后辞职 10.03.2021

勒夫表示在2021年欧洲杯之后将不再继续执教德国队。他2006年起担任德国国家队总教练一职，曾在2014年带领德国队赢得世界杯冠军。
Young Chinese students perform a football exercise at Duqiao Primary School in Linhai city, east China's Zhejiang province, 26 March 2015. China is to overhaul its soccer authorities in an effort to qualify for the World Cup within a decade and be seen as a potential host for the competition. At the heart of the plan is separating the Chinese Football Association (CFA) from the government sports regulator, the General Administration for Sport. The CFA will become a fully independent, non-profit organization overseeing the development of soccer and will have the power to reject unreasonable government interventions, according to a central government directive. The central government also plans to step up financial support for the national team and the sport in general. Its key initiatives include establishing a national lottery based on Chinese soccer leagues, with revenue going towards development of the sport, and building 50,000 soccer schools by 2025. The directive follows a high-level meeting on February 27 chaired by President Xi Jinping with the aim of revamping Chinese soccer. Xi has three goals: qualifying, hosting and winning the World Cup. Many fans are embarrassed by the national team, with the country's increasing geopolitical influence not matched by its lowly world soccer ranking. Fifa ranks China at No 83, between Guatemala and Angola. |

中国足球错失2020“小目标” 27.10.2020

与经济增长类似，中国对国足也制定了计划和小目标。虽然官方数据显示经济指标能够如期完成。不过中国足球这方面的情况就不一样了。
People in the stands hold up placards in reference to the recent protests in the city, at the start of the Qatar 2022 World Cup qualifying football match between Iran and Hong Kong at Hong Kong Stadium on September 10, 2019. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) (Photo credit should read ANTHONY WALLACE/AFP/Getty Images)

香港「反送中」示威延燒到足球場 11.09.2019

在周二晚举行的世界杯预选赛上，香港队不敌伊朗队。但是香港球迷在球场内嘘中国国歌、高呼「光復香港」口號，則成功贏得了關注。
MOENCHENGLADBACH, GERMANY - MARCH 02: Jerome Boateng #17 of Bayern Munich looks on during the Bundesliga match between Borussia Moenchengladbach and FC Bayern Muenchen at Borussia-Park on March 02, 2019 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Maja Hitij/Bongarts/Getty Images)

涉嫌袭击前伴侣，德国球星博阿滕受调查 04.09.2019

因涉嫌袭击前伴侣，拜仁慕尼黑前德国国家队球星杰罗姆·博阿滕被控袭击，正接受调查。
16.03.2013, China, Guangzhou: --File--Brazilian football player Elkeson de Oliveira Cardoso, or simply Elkeson celebrates after three personal scores for Guangzhou Evergrande Taobao F.C. during the 2nd round match of 2013 CFA in Guangdong city, east China's Guangzhou province, 16 March 2013. Brazilian football player Elkeson de Oliveira Cardoso, or simply Elkeson, of Guangzhou Evergrande Taobao F.C. is included in the Chinese national training list as the first naturalized football player in the national football team in China, 22 August 2019. Foto: Stringer/Imaginechina/dpa |

艾克森：第一位没有中国血统的国脚 25.08.2019

中国足协在高层换人之际，也采取了新的归化外籍球员的政策。巴西籍的艾克森成为第一位无中国血统的归化国脚。
24.08.2019, Australien, Melbourne: Basketball Länderspiel Pre-FIBA World Cup Serie: Australien - USA im Marvel Stadion. Patty Mills (l) aus Australien kontrolliert den Ball neben Harrison Barnes (M) aus den USA. Foto: Scott Barbour/AAP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

男篮：澳大利亚获得对美国历史性胜利 24.08.2019

澳大利亚国家男子篮球队在中国世界杯（8月31日至9月15日）热身赛阶段划上了一个历史性的惊叹号。
(FILES) In this file photo taken on August 28, 2015 UEFA chief Michel Platini arrives for a UEFA press conference after the draw for the UEFA Europa League football group stage 2015/16 in Monaco. - Ex-UEFA chief Michel Platini was arrested on June 18, 2019 in connection with a probe into the awarding of the 2022 World Cup to Qatar, a source close to the investigation said. (Photo by Valery HACHE / AFP)

涉嫌腐败 欧足联前主席普拉蒂尼接受质询 18.06.2019

据法国媒体报道，前欧足联主席普拉蒂尼被警方拘捕，并受到审讯。他被怀疑卷入了2022年世界杯主办权分配的腐败丑闻。在接受了数小时质询后，普拉蒂尼于周三凌晨获释。

ARCHIV - 12.11.2018, Katar, Doha: Blick in das Khalifa International Stadion. Katar ist Gastgeber der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022. (zu dpa «Das Golf-Experiment - Kleines Emirat Katar plant eine große WM» vom 20.11.2018) Foto: Sharil Babu/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

超大规模卡塔尔世界杯赛计划泡汤 23.05.2019

2022年卡塔尔世界杯足球赛将和迄今一样只有32支、而非48支球队参加。原因是，后勤方面困难太大。这样，首次“超大规模世界杯”预期将在2026年才会登场。
20.01.2019, Vereinigte Arabische Emirate, Al Ain: Xiao Zhi of China celebrates after scoring a goal against Thailand in the round of 16 match during the 2019 AFC Asian Cup in Al Ain, United Arab Emirates, 20 January 2019. Forward Gao Lin converted a penalty to give China a 2-1 comeback win against Thailand in the AFC Asian Cup round of 16 on Sunday. Supachai Jaided broke the deadlock for Thailand in the first half but second-half goals from substitute veteran forward Xiao Zhi and Gao Lin led China, the runners-up in 1984 and 2004, to the last eight of the tournament. Foto: Liu Jialiang/Imaginechina/dpa |

中国足球：缓慢醒来的巨人 22.01.2019

人傻钱多，这句话曾被许多人用来形容中国的足球圈。而在连续多年大笔引进外国球星，国家队表现却依然疲软无力之后，中国足球似乎开始了目光长远的思想变化。目标依然是：登上世界足坛巅峰。亚洲杯四分之一决赛将是衡量这一转变成效的一次重要测试。
14.01.2016 Michael Ballack File Photo. File photo dated 14-01-2016 of Michael Ballack. Issue date: Friday June 29, 2018. Former Germany captain Michael Ballack has questioned the decision to hand head coach Joachim Low a new contract on the eve of World Cup. See PA story WORLDCUP Germany. Photo credit should read Adam Davy/PA Wire URN:37278933 |

前国脚巴拉克：勒夫本该下课 11.10.2018

德国国家足球队前队长巴拉克在接受德国之声采访时，直率地批评了国家队主帅勒夫和德国足协。巴拉克同时表示，尽管在今年世界杯上德国队失利，但他仍相信德国足球拥有积极的未来。
Soccer Football - The Best FIFA Football Awards - Royal Festival Hall, London, Britain - September 24, 2018 Luka Modric after winning the Best Men's Player award Action Images via Reuters/John Sibley

世界足球先生“魔笛”的故事 25.09.2018

C罗和梅西称霸足坛10年之后，另一颗耀眼的明星腾空而起，他便是克罗地亚人卢卡·莫德里奇。现年33岁的他自莫斯科世界杯以来已被授予金球奖、欧足联最佳球员，现在，他又摘取2018世界足球先生的桂冠。
Real Madrid Croatia's midfielder Luka Modric receives the UEFA champions league midfielder of the season award during the draw for UEFA Champions League football tournament at The Grimaldi Forum in Monaco on August 30, 2018. (Photo by Valery HACHE / AFP) (Photo credit should read VALERY HACHE/AFP/Getty Images)

欧足联年度最佳球员出炉 这次不是C罗 31.08.2018

克罗地亚球星莫德里奇（Luka Modric）击败葡萄牙名将C罗（Cristiano Ronaldo），当选欧足联本年度最佳男球员。C罗未出席在摩纳哥举行的颁奖典礼。欧足联年度最佳女球员效力德国球队。
firo Fußball: Fussball: 08.06.2018 Nationalmannschaft Testspiel: Deutschland - Saudi Arabien 2:1 Halbe Figur Sami Khedira | Verwendung weltweit

德国国足新阵容揭晓 谁入选 谁落选 30.08.2018

世界杯惨痛教训已翻篇，新的国际比赛举行在即。勒夫公布了新的国家队阵容名单，来看看走了谁，来了谁，谁唱主角，谁只能是陪衬？
29.08.2018, Bayern, München: Deutsche Fußball-Nationalmannschaft, Präsentation der WM-Analyse und Kader-Bekanntgabe für die Länderspiele gegen Frankreich und Peru. Bundestrainer Joachim Löw (l)und Teammanager Oliver Bierhoff bei der Pressekonferenz. Foto: Sven Hoppe/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

德国主帅勒夫认错：世界杯判断失误 29.08.2018

在沉寂许久之后，勒夫终于开口谈到德国队在今年世界杯的失利，承认自己傲慢，出现严重判断失误——也包括在厄齐尔的问题上。他宣布了一些人员变动，希望改变战术。
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