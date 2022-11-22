2018世界杯特别报道

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四年一度的世界杯大幕重启，谁能在俄罗斯实现夺冠梦想？
对伊朗国家队而言，世界杯对战英格兰的比赛关乎的不仅仅是在运动场上的成就。他们在国歌响起时，以静默表达对伊朗政权的不满。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
啤酒一杯难寻，声援LGBTQ群体的OneLove袖带也被禁止佩戴——在争议声中开幕的卡塔尔世界杯，还会带给人们多少「意外惊喜」？
卡塔尔提供免费的航班、酒店和门票，让阿根廷、英格兰、德国和其他地方的球迷服从“行为准则”，在社交媒体发表正面报道？德国之声对此进行了事实核查。
卡塔尔足球世界杯开幕在即，对主办方的批评甚至抵制呼声也越来越高。一些人权组织、政界人士以及球迷们声称，已经有15000人为了这届世界杯而付出了生命代价。这种说法有根据吗？
卡塔尔世界杯开幕在即，伊朗前"足球英雄"、在中国和德国也都相当有名气的阿里·戴伊宣布拒绝应邀赴世界杯。此前他曾公开声援伊朗国内的抗议运动。
卡塔尔世界杯形象大使萨勒曼发表恐同言论，德国球员戈雷茨卡称其不可接受。德国内政部长费泽尔表示，在得到卡塔尔首相对LGBTQ球迷的“安全保证”之后，她才会出席这届世界杯。
除了军事和经济之外，习近平还有另外一个野心：让中国成为足球强国。任职中国足协的德国教练和德国汉学家分析了妨碍中国足球发展的社会文化因素。
中国因为“清零”防疫政策放弃了2023年亚洲杯主办权，亚足联周一宣布由卡塔尔接替。卡塔尔也将从下个月开始主办2022年世界杯。
卡塔尔世界杯主办方在入境签证申请系统中去除“中国台湾省”选项，更改为“台湾”。台湾外交部对此表达感谢与肯定。
半世纪前，在乒乓球的帮助下，美国和中国相互走近。本周，在休斯顿世界杯上，两个混双安排让人回忆起当年的“乒乓外交”。
北京冬奥组委对外通报称，一名在华参加雪橇国际训练周和雪橇世界杯的外籍运动员在每日例行核酸检测中结果呈阳性，被认定为无症状感染者。至此已经有3名外籍运动员被检测为新冠肺炎阳性病例或无症状感染者。
Dorsaf al-Qanawaty是首名成为足球裁判的阿拉伯裔非洲女性。在这个男性主导的行业中，凭借一股对这份职业的热情与坚持，她闯出了自己的一片天。
15年来，带领德国队拿下世界杯冠军、联合会杯冠军、欧洲杯亚军的主帅勒夫，下课了。德国队止步于欧洲杯1/8决赛之后，德国媒体使用了"Löxit"(勒退)的标题。我们带您一起回顾勒夫走过的青葱岁月、光辉岁月和人生低谷。
由于叙利亚和马尔代夫队出现新冠感染，原定本周起在苏州举行的世界杯预选赛部分赛事因外国球队不能入境，比赛只能易地举行。
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