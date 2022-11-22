2018世界杯特别报道

事实核查：有多少人为了卡塔尔世界杯而死于非命？

卡塔尔足球世界杯开幕在即，对主办方的批评甚至抵制呼声也越来越高。一些人权组织、政界人士以及球迷们声称，已经有15000人为了这届世界杯而付出了生命代价。这种说法有根据吗？