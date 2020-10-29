200天本土零感染 台湾抗疫有哪些经验

在欧洲疫情加剧、多国收紧防疫措施的同时，台湾已维持了200天本土零感染纪录，尽管仍偶有境外输入病例报告。美联社报道称，在中国爆发疫情初期，与大陆相邻且往来密切的台湾采取有效措施控制岛内疫情扩散的经验堪称典范。
（德国之声中文网）据美联社报道，截止10月29日，台湾已经持续200天没有任何新冠肺炎本土感染病例。这与世界很多其它地区疫情不断加剧的情况形成鲜明对比。
台湾卫福部疾病管制署上一次报告本土感染病例是在4月12日。从新冠疫情爆发以来，台湾累计报告553例确诊病例，其中死亡病例仅有7例。不过，在本土感染病例保持200日零记录的同时，台湾仍然有境外输入的新冠确诊病例。
美联社指出，台湾的抗疫成绩被视为成功范例，尤其是在与中国大陆有着紧密商务往来和旅游交流的情况下。新冠病毒最早于2019年年底在中国出现。
然而对于台湾是否完全摆脱了新冠病毒的本土传播风险，目前仍存有疑虑。当地媒体也在持续关注离开台湾之后在境外被确诊感染的病例。
卫生部门周三表示，已经从日本和泰国有关机构接到通知，近期离开台湾的前往这两国的人员当中，有三人在抵达之后被确诊。
尽管如此，从全世界累计确诊病例超过4400万、死亡病例超过110万的情况来看，台湾的抗疫成果是显而易见的。美联社援引《美国医学会杂志》（JAMA）的研究指出，尤其关键的一点就是在疫情早期及时采取措施，对来自武汉的航班乘客进行检测。
1月20日，台湾疾管署正式成立中央流行疫情指揮中心，以协调统筹各个部门资源与人力，投入抗疫工作。当局还有效地向民众传达了佩戴口罩对于预防感染的重要性，同时通过配给调控的方式，避免了因为恐慌造成的抢购和价格欺诈现象。
与此同时，台湾快速采取措施，收紧了边境管控。在1月23日就停止了所有来自武汉的航班，禁止来自武汉的中国大陆居民入台。此外，台湾对从境外抵达的所有人员一律实行严格的14天强制隔离措施，不管入境人员是台湾籍还是外国籍都一视同仁。
专业人士在应对疫情和普及防疫措施方面也发挥了重要作用。今年5月刚刚卸任的前副总统陈建仁本身就是传染病学家，并且曾经在2003年的SARS疫情期间担任卫生署署长，对于疫情防控有着丰富的经验。
雨涵/洪沙（美联社）
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