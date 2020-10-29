200天本土零感染 台湾抗疫有哪些经验

（德国之声中文网）据美联社报道，截止10月29日，台湾已经持续200天没有任何新冠肺炎本土感染病例。这与世界很多其它地区疫情不断加剧的情况形成鲜明对比。

台湾卫福部疾病管制署上一次报告本土感染病例是在4月12日。从新冠疫情爆发以来，台湾累计报告553例确诊病例，其中死亡病例仅有7例。不过，在本土感染病例保持200日零记录的同时，台湾仍然有境外输入的新冠确诊病例。



美联社指出，台湾的抗疫成绩被视为成功范例，尤其是在与中国大陆有着紧密商务往来和旅游交流的情况下。新冠病毒最早于2019年年底在中国出现。



然而对于台湾是否完全摆脱了新冠病毒的本土传播风险，目前仍存有疑虑。当地媒体也在持续关注离开台湾之后在境外被确诊感染的病例。



卫生部门周三表示，已经从日本和泰国有关机构接到通知，近期离开台湾的前往这两国的人员当中，有三人在抵达之后被确诊。

戴口罩、控入境、严隔离

尽管如此，从全世界累计确诊病例超过4400万、死亡病例超过110万的情况来看，台湾的抗疫成果是显而易见的。美联社援引《美国医学会杂志》（JAMA）的研究指出，尤其关键的一点就是在疫情早期及时采取措施，对来自武汉的航班乘客进行检测。



1月20日，台湾疾管署正式成立中央流行疫情指揮中心，以协调统筹各个部门资源与人力，投入抗疫工作。当局还有效地向民众传达了佩戴口罩对于预防感染的重要性，同时通过配给调控的方式，避免了因为恐慌造成的抢购和价格欺诈现象。

在药店排队购买口罩的台北市民





与此同时，台湾快速采取措施，收紧了边境管控。在1月23日就停止了所有来自武汉的航班，禁止来自武汉的中国大陆居民入台。此外，台湾对从境外抵达的所有人员一律实行严格的14天强制隔离措施，不管入境人员是台湾籍还是外国籍都一视同仁。



专业人士在应对疫情和普及防疫措施方面也发挥了重要作用。今年5月刚刚卸任的前副总统陈建仁本身就是传染病学家，并且曾经在2003年的SARS疫情期间担任卫生署署长，对于疫情防控有着丰富的经验。



雨涵/洪沙（美联社）



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。