200万口罩从中国抵达柏林

（德国之声中文网）从周一（4月6日）开始，总共200万只口罩、30万套防护服将被分发给柏林的医院、疗养院、警局等机构。柏林市政府方面表示，这些来自中国的医疗物资周六抵达德国，在联邦国防军的保驾护航下被运到了柏林。

柏林市长穆勒（Michael Müller）在推特上称之为"好消息"。毕竟，在过去几日，关于柏林医院、诊所缺少医疗物资的消息不胜枚举。

此前，来自中国的20万只口罩在泰国曼谷机场失踪。柏林地区主管内政事务的官员盖泽尔（Andreas Geisel）开始曾表示，是美国人没收了这些口罩。不，该说法得到美方高级官员的坚决反驳，称没收一说"完全错误"。柏林市政府方面之后也没有再坚持起初的说法。

中国：已销售近40亿口罩

在新冠病毒全球蔓延的形势下，中国大大提高了口罩的产量。根据中国官方数字，中国目前每天生产1.16亿只口罩。在本土新冠病毒感染人数下降后，中国开始接受来自世界各地的订单。

中方官员周日（4月5日）表示，从3月1日至今，中国共出口了38.6亿只口罩（价值77.2亿元）、3752万件防护服、241万件红外测温仪、1.6万台呼吸机、284万盒检测试剂和841万副护目镜，出口医疗物资的总价值大约在102亿元人民币。

中国在过去一个多月已经出口价值超过100亿元人民币的医疗物资

与此同时，也存在对"中国制造"的诟病。荷兰、菲律宾、克罗地亚、土耳其、西班牙等都曾抱怨，称中国医疗产品质量不合格或者有缺陷。

中方对此则予以驳回。针对有报道称中国出口的医疗物资出现质量问题，中国商务部外贸司官员江帆周日回应称，"相关报道并没有客观地反映事实的全貌，问题的产生是有多方面原因的，比如中外产品的质量标准不同，使用习惯上存在差异，甚至使用者操作不当也能引发一些质量疑问"。

这位中国官员同时表示，在抗击疫情之初，多国对中国施以援手，"滴水之恩，当涌泉相报"，中国"没有也不会限制医疗物资出口"，并将严把质量关，出口医疗产品需满足国内外双重质检标准。

王凡/安静（德新社，法新社等）