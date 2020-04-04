 200万口罩从中国抵达柏林 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.04.2020

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时政风云

200万口罩从中国抵达柏林

这个周末，一大批来自中国的口罩和防护服抵达德国首都柏林，以解燃眉之急。在过去一个多月里，中国在全世界销售了近40亿只口罩。

BG Corona Schutzmasken weltweit (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

有了口罩，也要正确使用。图中北威州州长拉舍特的是错误示范

（德国之声中文网）从周一（4月6日）开始，总共200万只口罩、30万套防护服将被分发给柏林的医院、疗养院、警局等机构。柏林市政府方面表示，这些来自中国的医疗物资周六抵达德国，在联邦国防军的保驾护航下被运到了柏林。

柏林市长穆勒（Michael Müller）在推特上称之为"好消息"。毕竟，在过去几日，关于柏林医院、诊所缺少医疗物资的消息不胜枚举。

此前，来自中国的20万只口罩在泰国曼谷机场失踪。柏林地区主管内政事务的官员盖泽尔（Andreas Geisel）开始曾表示，是美国人没收了这些口罩。不，该说法得到美方高级官员的坚决反驳，称没收一说"完全错误"。柏林市政府方面之后也没有再坚持起初的说法。

中国：已销售近40亿口罩

在新冠病毒全球蔓延的形势下，中国大大提高了口罩的产量。根据中国官方数字，中国目前每天生产1.16亿只口罩。在本土新冠病毒感染人数下降后，中国开始接受来自世界各地的订单。

中方官员周日（4月5日）表示，从3月1日至今，中国共出口了38.6亿只口罩（价值77.2亿元）、3752万件防护服、241万件红外测温仪、1.6万台呼吸机、284万盒检测试剂和841万副护目镜，出口医疗物资的总价值大约在102亿元人民币。

USA Schutzmasken in einem Geschäft in Kalifornien (picture-alliance/NurPhoto/Y. Cao)

中国在过去一个多月已经出口价值超过100亿元人民币的医疗物资

与此同时，也存在对"中国制造"的诟病。荷兰、菲律宾、克罗地亚、土耳其、西班牙等都曾抱怨，称中国医疗产品质量不合格或者有缺陷。

中方对此则予以驳回。针对有报道称中国出口的医疗物资出现质量问题，中国商务部外贸司官员江帆周日回应称，"相关报道并没有客观地反映事实的全貌，问题的产生是有多方面原因的，比如中外产品的质量标准不同，使用习惯上存在差异，甚至使用者操作不当也能引发一些质量疑问"。

这位中国官员同时表示，在抗击疫情之初，多国对中国施以援手，"滴水之恩，当涌泉相报"，中国"没有也不会限制医疗物资出口"，并将严把质量关，出口医疗产品需满足国内外双重质检标准。

王凡/安静（德新社，法新社等）

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    口罩成标配 创意大比拼

    手套、 手机 、口罩

    戴口罩在德国什么时候会成为一种义务？亚洲各国广泛使用口罩之后，德国罗伯特·科赫研究所（RKI）现在也建议德国民众佩戴口罩。耶拿将成为德国首个要求市民在超市购物和乘坐公共交通时必须戴口罩的城市，这项措施将于4月6号起实施，人们也可以用围巾等织物遮住口鼻。

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

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    给消防队员的礼物

    一罩难求，口罩短缺的背景之下，越来越多的人们或机构开始自己动手DIY。在Youtube或者推特上，许多人都上传了自己制作口罩的视频。图片上是科特布斯艺术剧院的服装设计总监Cerstin Bochow，她的团队将缝制的口罩赠送给德国红十字会和消防部门。

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

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    笑容不能丢！

    艺术家穆萨·弗里德里西（Mansha Friedrich）用钩针编织的口罩造型别致。自制的口罩上有着笑脸，动物或者太阳的图案。这位来自汉诺威的艺术家想保持好心情。

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

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    同一色系

    捷克和斯洛伐克先行一步，早在3月中就推行了口罩令。去超市或在公共场所必须佩戴口罩。斯洛伐克总统苏珊娜·恰普托娃（Zuzana Čaputová）和总理伊戈尔·马托维奇（Igor Matovic）作出榜样。奥地利随后开始效仿，规定公民出门购物需戴口罩。

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

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    春意盎然

    中国早就要求民众戴口罩。尽管疫情还没有过去，沈阳的这对舞伴还是忍不住翩翩起舞。他们在春天的阳光下沉浸在自己的世界里。

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

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    无一例外

    以色列也出台了严格的防疫措施。总理内塔尼亚胡发布了强制性命令，禁止民众外出。警察和军队负责巡逻检查。正统派犹太教徒也必须遵守这一点。在耶路撒冷米阿谢里姆（Mea Shearim）地区，一名警察正在命令一名男子回家。

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

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    加沙地带的艺术

    在人口稠密的加沙地带，艺术家们试图用自己的方式给人们带来活力，比如在口罩上手绘图案。政府限制居民外出，禁止举办集会活动。一年一度在以色列边境举行的“回归大游行”也于今年取消。

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

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    醒目图案

    在哥伦比亚，口罩上的图案都异常醒目，戏剧张力十足。两名警官口罩图案似乎是受到动漫“绿巨人”的启发。“绿巨人”的故事被改变成电影和电视连续剧。

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

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    防护用品短缺

    法国总统马克龙正视察一家制造防护用品的工厂。在法国，成百上千的医护人员指责政府，在疫情期间没能提供足够的防护服。许多医疗人员依旧在坚持工作。


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口罩成标配 创意大比拼

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