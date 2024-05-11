20年来最强太阳风暴上演全球极光秀

一场强大的太阳风暴在全球各地产生了美丽壮观的极光现象。除了养眼之外，它带来的地磁风暴还可能干扰电力和通信。

（德国之声中文网）二十多年来最强大的太阳风暴周五（5月10日）袭击地球，带来了全球范围内壮观的现象。

据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）空间天气预报中心称，格林尼治标准时间16:00后不久，发生了第一次日冕物质抛射（CME），随后升级为“极端”地磁风暴。这是自2003年10月“万圣节事件”（Halloween Events）的风暴导致瑞典停电、南非电力基础设施受损以来，再次发生太阳风暴。

从英国到塔斯马尼亚，全球各地的人们都看到了绿光和蓝光，而且预计将持续数日。美国官员说，美国南部的阿拉巴马州和加利福尼亚州北部也可能看到这些光。

与此同时，德国各地的人们在社交媒体上分享了极光照片。科学家们说，手机相机可能是观看极光的最佳媒介，因为手机相机比肉眼更善于捕捉光线。

人们聚集在英国克罗斯比海滩观看北极光 图像来源: Adam Vaughan/EPA

什么是日冕物质抛射？

日冕物质抛射（CME）是太阳从日冕释放大量等离子体和磁场进入日球层的现象，每次爆发可包含数十亿吨来自太阳外层大气或日冕的等离子体和磁场。预计未来几天还会有更多的CME撞击地球。

太阳闪焰是以光速传播，只需8分钟便可抵达地球，不同的是，日冕物质抛射是以更平稳的速度传播，官员称目前的平均速度为每秒800公里。

CME来自一个巨大的太阳黑子群，它比我们的地球大16倍。空间天气和地球天气一样，也在平静期和活跃期轮转，但周期更长，通常11年为一个轮转周期。2019年12月进入第25个太阳活动周以来，太阳活动明显增强。

当局警告卫星运营商、航空公司和电网采取预防措施，为地球磁场变化可能造成的干扰做好准备。

太阳黑子群AR3664在过去几天里不断扩大，现在已经是地球的16倍 图像来源: Ian L. Sitren/ZUMA/IMAGO

地磁风暴有多危险？

与地磁风暴相关的波动磁场会在包括电缆在内的长电线中产生电流。这些电流有可能导致停电。长管道也可能带电，造成技术问题。

航天器也有受到高剂量辐射的危险。美国国家航空航天局（NASA）表示，风暴不会对国际空间站上的七名宇航员造成严重威胁。如有必要，宇航员可以转移到空间站屏蔽较好的地方。

我们要感谢大气层，是它阻止了这种辐射抵达地球。

（法新社、美联社）

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