20年前出生中国的女孩 为加拿大夺得东奥首金

（德国之声中文网）加拿大华裔玛姬．麦克尼尔（Maggie MacNeil ）26日击败中国选手张雨霏，在女子100米蝶泳比赛中为加拿大摘下东京奥运会的首面金牌，也创下加拿大最佳纪录。

加拿大《星岛日报》报导称，根据加拿大奥委会的资料显示，今年21岁的麦克尼尔2000年2月26日出生於中国江西省九江市，1岁时被加拿大伦敦市一个家庭收养，养父麦克尼尔（Ed MacNeil）是名老师，养母麦克奈尔（Susan McNair）是医师，她还有一位妹妹，同样也是在中国被领养。

26日登场的100米蝶泳金牌项目中，麦克尼尔与有「仙气蝶后」之称丶赛前备受看好的中国选手张雨霏几乎同步触池。最终麦克尼尔游出55.59秒的好成绩，凭借着0.05秒的优势夺金，张雨霏获得银牌。前4名选手成绩全部在56秒内，上届奥运金牌得主兼世界纪录保持者丝祖唐（Sarah Sjöström）只得第七，赛事十分激烈。

今年21岁的麦克尼尔夺得人生首面奥运金牌，她向媒体表示：「我现在真的不知该说什麽，我不敢置信。」她也表示，预赛成绩使她成为非热门选手，没排在中间水道，但这不是阻碍，反而对她有利。

麦克尼尔指出，在水中她并未戴上隐形眼镜，这反而使她能够更加专注。麦克尼尔说：「我根本看不到其他选手，我在外侧水道，这让我能全心投入在比赛上。」并说：「我埋头在水里猛游，想要尽快看到墙壁。」

中央社报导称，张雨霏对媒体表示，因为麦克尼尔同样在中国出生，因此有一丝亲近感。她说：「我感觉她像是家人。」虽然以微弱差距与金牌擦肩而过，但张雨霏还是对自己的表现感到十分满意，她说：「我给自己表现打99分，剩下那1分，我希望自己的心态可以更好。」

麦克尼尔是谁？

出生於中国江西省的麦克尼尔，正在美国密歇根大学读书。两年前，她在光州世锦赛创出55.83秒的最佳时间，打败称霸世界多年的瑞典蝶后Sarah Sjöström，又刷新了加拿大及美国的纪录，《星岛日报》称，当时堪称是加拿大游泳史上最热血的情景之一。

另外，麦克尼尔也是美国全国大学体育协会(National Collegiate Athletic Association，NCAA)的纪录保持者，她在2021年的100码蝶泳比赛中，成为第一位在该项目中游出49秒以下的女性。在夺得奥运金牌前，麦克尼尔早已是夺冠大热门。

回忆其游泳之路，在接受加拿大媒体采访时麦克尼尔透露：「我们一家搬入了一间有游泳池的房子，我妈妈是个医生，她非常重视水上安全，也开始教我们游泳，我想这就是我和妹妹都喜欢游泳的原因。」

麦克尼尔的母亲从未想到自己的女儿会成为世界冠军并跻身奥运，她接受加拿大广播公司的访问时称：「我没有料到自己的孩子会去参加奥运会。」

许多媒体报导，麦克尼尔出生在中国九江，後来被加拿大养父麦克尼尔（Ed MacNeil）与养母麦克奈尔领养，虽然加拿大奥委会有提供麦克尼尔的出生资讯，但据《中央社》报导，该消息尚未获得她的家人证实，她的父母也从未透露她领养的相关消息。

东京奥运会拉开帷幕 情同与共的希望 奥运会圣火在当地时间晚间八点整于国立竞技场点燃。经过了一年的延期，2020年夏季奥运会宣告开幕。体育场的外墙上仍能看到2020的标志。此次东京奥运的主题是前进（Moving Forward）与情同与共（Unity in Diversity）。

东京奥运会拉开帷幕 冷清的会场 新冠疫情的阴影依旧笼罩全球。由于东京在七月初第四度发布“紧急事态宣言”，此次奥运会的开幕及闭幕仪式将史无前例“零观众”，多数赛事也不开放现场观看，以避免奥运成为超级传播事件。

东京奥运会拉开帷幕 奥运前的插曲 国际奥委会主席巴赫与日本德仁天皇一同出席开幕式，法国总统马克龙等多国政要也出席了仪式。就在东京奥运开幕的前夕，负责开幕式的表演总监小林贤太郎因在1998年的戏剧表演中开过犹太人大屠杀的玩笑而被解雇。

东京奥运会拉开帷幕 闪亮的夜空 虽然无法开放观众入场，东京奥运主办单位仍精心设计了一系列表演。开场即燃放绚丽烟火点燃东京夜空。在国宝级女歌手米希亚献唱国歌《君之代》及多项表演节目结束后，各国代表队开始进场。

东京奥运会拉开帷幕 难民代表队 希腊作为奥运发源地，其代表团依照传统是第一个入场。第二个走入会场的则是国际奥委会难民奥运代表队，由29名运动员组成。这支代表队初次亮相是在2016年的里约奥运。掌旗的运动员手持奥运五环旗，代表全球难民。

东京奥运会拉开帷幕 提倡性别平等 为了在倡导性别平等方面树立榜样，国际奥委会此次鼓励各国代表团派男女两名旗手合举旗帜入场。国际奥委会与国际残奥委会、东京奥组委、日本政府和东京都政府发表的联合声明称，东京奥运会是历史上女性参赛比例最高的一届奥运会，女性运动员的比例接近49%。

东京奥运会拉开帷幕 忘了带口罩？ 配合防疫规定，此次选手进场皆佩戴口罩。但塔吉克斯坦以及一些国家的代表队入场时，多数运动员并没有戴口罩。部分选手则是入场坐下后拿下口罩聊天。根据主办方公布的《疫情应对措施手册》，除了用餐、喝水、训练或比赛等时刻，所有选手及工作人员必须随时佩戴口罩。

东京奥运会拉开帷幕 Team D 许多德国运动迷们期待的时刻终于到来！在沙滩排球运动员Laura Ludwig和跳水运动员Patrick Hausding的率领下，超过400名德国运动员走入了会场。此次德国队的队服的主色是绿色与白色，衣服上印着“Team D”（德国队），与过去相比更显休闲随性。

东京奥运会拉开帷幕 “台湾入场” 中华台北队是由男子网球国手卢彦勋及女子举重选手郭婞淳掌旗。此次入场是依照日本五十音顺序，台湾的排序为104位，三十多年来首度比中国早入场。值得关注的是，司仪在唱名时虽然仍以“中华台北”称呼，但NHK主播在直播时直接说出“台湾”，引起台湾民众热议。

东京奥运会拉开帷幕 中国代表队 中国代表团在东京奥运开幕式上的旗手将是中国女排队长朱婷和中国跆拳道奥运冠军赵帅。此次中国的出场顺序是第108位。中国代表队总人数为777人，其中运动员共431人。据中国官媒新华社介绍，东奥是中国体育代表团境外参赛规模最大的一届奥运会。

东京奥运会拉开帷幕 拜登夫人率队出征东奥 美国与法国代表团分别排在倒数第三及第二进场。这是为了让两队为2028洛杉矶奥运以及2024巴黎奥运做宣传。美国代表团数众多，共派出613人参赛，规模仅次于1996年亚特兰大奥运会时的646人。美国第一夫人吉尔·拜登站在看台上为选手喝彩。

东京奥运会拉开帷幕 东道主登场 奥运开幕式进入第一个高潮：东道国日本的代表队选手最后进场。紧接着是东京奥运组委主席桥本圣子及国际奥委会主席巴赫的致辞。两人皆对日本民众表达感谢之情，让奥运在新冠疫情之下仍能在日本举行。最后由日本德仁天皇宣布2020东京奥运会正式开幕。

东京奥运会拉开帷幕 点燃东京奥运圣火 开幕会的最后一个环节，奥运圣火抵达会场后，由柔道奥运冠军野村忠宏及女子摔角奥运冠军吉田沙保里接过圣火，接着传给知名棒球运动员长岛茂雄、王贞治和松井秀喜；随后依序传给医护人员、残奥运动员、地震灾区儿童，最后由网球天后大阪直美点燃了奥运火炬。

东京奥运会拉开帷幕 场外的抗议活动 虽然东京奥运场内“零观众”，但场外聚集了大批抗议人潮。在奥运开幕式举行的同日，国立竞技场不远处有许多反对举办奥运的民众拉起布条抗议，举牌内容包括“奥运会杀死穷人”， 要求取消东奥。抗议人士认为不该在疫情尚未平息的情况下举办奥运。日本警方出动大批警力到场维持秩序。



领养儿成奥运代表

除了有中国出生的麦克尼尔以外，。这届奥运中也有另一名隶属美国体操队丶出生韩国的领养儿备受各界关注。那就是不到1岁就从首尔被送至美国丶今年24岁的尤．摩度亚（Yul Moldauer）。

美国媒体称，摩度亚因为生母过度依赖药物而导致摩度亚早产，在1岁时就被弃养。美国父母在领养他之前就有两个女儿。 他的父母对当地媒体称，摩度亚有注意力不集中的问题，直至开始学体操才改变他的人生。

摩度亚9岁时加入了当地体操训练中心接受正式训练，并在州内和地区比赛中获胜，最终赢得青年国家队的一席之地，之後更曾在2017世锦赛自由体操中获得铜牌。

另一名1998年在柬埔寨出生的孤儿温杜（Jordan Windle）则是美国代表队中的跳水选手。温杜1岁时父母就不幸去世，送往首都金边的孤儿院，後来被美国男同志杰利．温杜（Jerry Windle）收养。美国媒体称，温杜当时18个月大，体重只有16磅，全身都遭受寄生虫感染。

温杜7岁那年在水上夏令营中展现了运动天赋，被选入跳水队，之後获得全国青少年跳水冠军，开启他的获奖之路，并加入美国培训队，12岁时就以最年轻选手之姿，获得美国奥运选拔赛的资格。

温杜获得奥运资格时，特别感谢养父杰利，他说：「如果没有他的爱与支持，我现在就不会出现在这里。」

（综合报导）

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