20年前出生中国的女孩 为加拿大夺得东奥首金

加拿大华裔麦克尼尔击败上届金牌瑞典选手夺下夺首面金牌，这名中国江西出生的女孩，1岁时就被加拿大家庭收养，她是如何一步步迈向奥运金牌？这届奥运还有哪些被领养的选手？
（德国之声中文网）加拿大华裔玛姬．麦克尼尔（Maggie MacNeil ）26日击败中国选手张雨霏，在女子100米蝶泳比赛中为加拿大摘下东京奥运会的首面金牌，也创下加拿大最佳纪录。
加拿大《星岛日报》报导称，根据加拿大奥委会的资料显示，今年21岁的麦克尼尔2000年2月26日出生於中国江西省九江市，1岁时被加拿大伦敦市一个家庭收养，养父麦克尼尔（Ed MacNeil）是名老师，养母麦克奈尔（Susan McNair）是医师，她还有一位妹妹，同样也是在中国被领养。
26日登场的100米蝶泳金牌项目中，麦克尼尔与有「仙气蝶后」之称丶赛前备受看好的中国选手张雨霏几乎同步触池。最终麦克尼尔游出55.59秒的好成绩，凭借着0.05秒的优势夺金，张雨霏获得银牌。前4名选手成绩全部在56秒内，上届奥运金牌得主兼世界纪录保持者丝祖唐（Sarah Sjöström）只得第七，赛事十分激烈。
今年21岁的麦克尼尔夺得人生首面奥运金牌，她向媒体表示：「我现在真的不知该说什麽，我不敢置信。」她也表示，预赛成绩使她成为非热门选手，没排在中间水道，但这不是阻碍，反而对她有利。
麦克尼尔指出，在水中她并未戴上隐形眼镜，这反而使她能够更加专注。麦克尼尔说：「我根本看不到其他选手，我在外侧水道，这让我能全心投入在比赛上。」并说：「我埋头在水里猛游，想要尽快看到墙壁。」
中央社报导称，张雨霏对媒体表示，因为麦克尼尔同样在中国出生，因此有一丝亲近感。她说：「我感觉她像是家人。」虽然以微弱差距与金牌擦肩而过，但张雨霏还是对自己的表现感到十分满意，她说：「我给自己表现打99分，剩下那1分，我希望自己的心态可以更好。」
出生於中国江西省的麦克尼尔，正在美国密歇根大学读书。两年前，她在光州世锦赛创出55.83秒的最佳时间，打败称霸世界多年的瑞典蝶后Sarah Sjöström，又刷新了加拿大及美国的纪录，《星岛日报》称，当时堪称是加拿大游泳史上最热血的情景之一。
另外，麦克尼尔也是美国全国大学体育协会(National Collegiate Athletic Association，NCAA)的纪录保持者，她在2021年的100码蝶泳比赛中，成为第一位在该项目中游出49秒以下的女性。在夺得奥运金牌前，麦克尼尔早已是夺冠大热门。
回忆其游泳之路，在接受加拿大媒体采访时麦克尼尔透露：「我们一家搬入了一间有游泳池的房子，我妈妈是个医生，她非常重视水上安全，也开始教我们游泳，我想这就是我和妹妹都喜欢游泳的原因。」
麦克尼尔的母亲从未想到自己的女儿会成为世界冠军并跻身奥运，她接受加拿大广播公司的访问时称：「我没有料到自己的孩子会去参加奥运会。」
许多媒体报导，麦克尼尔出生在中国九江，後来被加拿大养父麦克尼尔（Ed MacNeil）与养母麦克奈尔领养，虽然加拿大奥委会有提供麦克尼尔的出生资讯，但据《中央社》报导，该消息尚未获得她的家人证实，她的父母也从未透露她领养的相关消息。
除了有中国出生的麦克尼尔以外，。这届奥运中也有另一名隶属美国体操队丶出生韩国的领养儿备受各界关注。那就是不到1岁就从首尔被送至美国丶今年24岁的尤．摩度亚（Yul Moldauer）。
美国媒体称，摩度亚因为生母过度依赖药物而导致摩度亚早产，在1岁时就被弃养。美国父母在领养他之前就有两个女儿。 他的父母对当地媒体称，摩度亚有注意力不集中的问题，直至开始学体操才改变他的人生。
摩度亚9岁时加入了当地体操训练中心接受正式训练，并在州内和地区比赛中获胜，最终赢得青年国家队的一席之地，之後更曾在2017世锦赛自由体操中获得铜牌。
另一名1998年在柬埔寨出生的孤儿温杜（Jordan Windle）则是美国代表队中的跳水选手。温杜1岁时父母就不幸去世，送往首都金边的孤儿院，後来被美国男同志杰利．温杜（Jerry Windle）收养。美国媒体称，温杜当时18个月大，体重只有16磅，全身都遭受寄生虫感染。
温杜7岁那年在水上夏令营中展现了运动天赋，被选入跳水队，之後获得全国青少年跳水冠军，开启他的获奖之路，并加入美国培训队，12岁时就以最年轻选手之姿，获得美国奥运选拔赛的资格。
温杜获得奥运资格时，特别感谢养父杰利，他说：「如果没有他的爱与支持，我现在就不会出现在这里。」
（综合报导）
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