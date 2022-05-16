20年來最慘 阿富汗地震已致千人死亡

（德國之聲中文網）阿富汗一名官員稱，當地發生6級地震後，有1000人死亡，而隨著搜索工作的繼續，死亡人數可能會上升。阿富汗派克蒂卡省（Paktika）信息和文化部門負責人胡扎伊法（Mohammad Amin Huzaifa）提供給媒體的訊息中稱：「人們正在挖掘一個又一個墳墓」。

早些時候，地方官員卡里米（Bilal Karimi ）在推特上寫道：「不幸的是，昨晚在帕克蒂卡省四個地區發生了嚴重地震，造成我們數百名同胞傷亡，並摧毀了數十個房屋。」

駐阿富汗的獨立記者馬蒂（Franz Marty）告訴德國之聲，居民「已經在埋葬亡者，而找尋幸存者的搜救工作仍在進行中」。

馬蒂說，他與當地人通了電話，他們說帕特基卡已經開始下雨，這阻礙了救援工作。

另外，因這場地震中失去父親的Kowsar告訴德國之聲，他所在地區的所有房屋都已被摧毀，他說：「我們的食品被埋在廢墟下。我們迫切需要食物和住所...正在挖掘亂葬崗，屍體被埋在裡面」。

急需物資

阿富汗塔利班政府发言人卡里米（ Bilal Karimi ）在推特上呼吁国际社会提供帮助。当局担心受害者人数会进一步上升。

灾害管理部副部长穆斯利姆（Mawlawi Sharafuddin Muslim）告知媒体，目前已知至少920人死亡，600人受伤，在东部两省帕克蒂卡（ Paktika ）和霍斯特（ Chost ），大量建筑物被毁。该国媒体播放了成了废墟的房屋图像，并称有一村庄完全摧毁。灾区地处偏远，增加了救援工作的难度。

帕克蒂卡省吉安地区（ Gyan ）一部落最年长者对德国之声表示，仅吉安地区，就有190多人死亡、数百人受伤，"大家都吓坏了，到处是尸体和伤者"。他说，局面非常糟糕，人们迫切需要帐篷和食物。

人道災難

当地时间周二（6月21日）晚，邻国巴基斯坦当局报告，发生里氏6.1级地震。美国地震观测台称，发生5.9级地震，并有一次稍弱的余震。震中位于毗邻巴基斯坦边界的阿富汗霍斯特市西南44公里处，约10公里深。

在人口3900万的阿富汗，尤其是在兴都库什山脉地区，地震并不罕见，但因房屋建筑质量糟糕，往往造成毁灭性后果。 自去年8月西方军队撤离、激进伊斯兰塔利班重掌政权以来，阿富汗人道主义状况呈灾难性，无论是食品还是药物均极度匮乏。

欧盟阿富汗事务特使尼克拉松（ Tomas Niklasson ）推文表示，欧盟正密切关注地震区情况，并随时准备 "协调和提供紧急援助"。联合国也表示，正在评估灾区的援助需求。

阿富汗紅新月會（ARCS）公共關係部主任沙拉夫佐伊（Erfanullah Sharafzoi）告訴德國之聲，死亡人數可能會上升。ARCS已經向四省派出了救援和醫療隊。援助也正在路上，其中包括1500頂帳篷和廚房用品。

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天主教罗马教皇方济各为地震受害者祈祷。这位天主教会领袖周三在罗马圣彼得广场总觐见仪式结束时对信众和游客表示，他的心与受伤者和受地震影响的人们紧紧相连。现年85岁的这位教宗说，他尤其为那些失去了生命的人及其家人祈祷。

（德新社，美联社，路透社）

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