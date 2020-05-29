20家中企被指与軍方有关 美总统有权制裁

（德国之声中文网）路透社周三（6月24日）报导，特朗普政府已经确定将华为和海康威视等中国企业，列在受中国军方所有或控制的名单上，这些公司可能变成美国下一波金融制裁的目标。

根据《金融时报》公布的完整清单，除了华为、海康威视之外，还有中国移动、中国电信、中国航空工业、中国铁建、中国中车、中国航天科技、中国航空科学工业、中国南方工业、中国船舶工业、中国国家船舶、中国北方工业集团、浪潮集团、中国航发集团、中国铁道建设、熊猫电子、中科曙光、中国广核集团和中国核工业集团。

这20家中企遭华盛顿指控受到中国军方支持，并在美国开展业务。一位匿名的美国国防官员证实了这份名单的真实性，并称已将名单已送交国会。

該名单是由美国国防部根据1999年通过的《国防授权法》(National Defense Authorization Act)编制，包括那些由中国解放军 「拥有或控制 」来提供商业服务、制造、生产或出口的公司。

被列在名单上不会有任何罚则，但该法规定总统可以实施制裁，包括封锁名单上各方的所有财产。

为何此时公布名单?

华盛顿去年因国家安全问题将华为列入贸易黑名单，并带头说服国际盟友将华为排除在5G网络之外。华为和海康威视也被列入美国商务部的黑名单，美国供应商与这两家公司交易前必须获得许可。

之后中美在技术、贸易和外交政策上的紧张关系不断加剧，美国两党议员也开始向国防部施压，要求公布这份名单。

去年9月，美国民主党参议员舒默（Chuck Schumer）、共和党参议员科顿（Tom Cotton）和共和党众议员加拉格尔 （Mike Gallagher）致信国防部长埃斯佩尔（Mark Esper），对北京笼络中国企业将新兴民用技术用于军事目的表示担忧。他们在信中问道：「你是否会承诺尽快更新并公开发布这份名单？」。

名单公布后，科顿和加拉格尔发表声明赞扬国防部做法，并敦促总统对这些公司进行经济制裁。共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）则在一份声明中称「这份名单是一个开始」，但远远不足以警告美国人民注意那些支持中国政府和共产党的活动，还有威胁美国经济和国家安全的国有和受政府指导的公司。

被锁定的中国企业

这份名单也将焦点转向美国公司与中国企业的联系，以及他们在美国的业务。2012年，总部位于美国的通用电气与中航工业合资成立昂际航电（Aviage Systems），双方各占50%的股份，为中国的C919客机提供设备。

美国国防部的名单上也包括通过低价竞标对手，赢得了波士顿、费城、芝加哥和洛杉矶合同的中国中车。

这些公司没有立即回应，但他们其实早就被美国监管机构盯上。今年4月，美国司法部和其他联邦机构呼吁联邦通信委员会，撤销中国电信（美洲）公司向美国提供国际电信服务的授权。而在去年，电信监管机构也拒绝了中国移动的类似申请。

邹宗翰/李澄欣 (路透社等)