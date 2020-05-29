 20家中企被指与軍方有关 美总统有权制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

20家中企被指与軍方有关 美总统有权制裁

中美两国已经因为贸易战、新冠肺炎疫情、香港国安法和新疆「再教育营」等事件处于对立状态，现在华盛顿公布的这份最新名单很可能让中美关系更加紧绷。是哪20家中国公司被点名呢?

USA Wahlkampfveranstaltung Trump in Tulsa (Getty Images/W. McNamee)

美国总统特朗普日前因波顿新书接受访问时，曾表示因为与中国贸协谈判不会制裁新疆「再教育营」涉事中国官员。现在美国国防部公布与军方有关的中企名单，他会有动作吗?

（德国之声中文网）路透社周三（6月24日）报导，特朗普政府已经确定将华为和海康威视等中国企业，列在受中国军方所有或控制的名单上，这些公司可能变成美国下一波金融制裁的目标。

根据《金融时报》公布的完整清单，除了华为、海康威视之外，还有中国移动、中国电信、中国航空工业、中国铁建、中国中车、中国航天科技、中国航空科学工业、中国南方工业、中国船舶工业、中国国家船舶、中国北方工业集团、浪潮集团、中国航发集团、中国铁道建设、熊猫电子、中科曙光、中国广核集团和中国核工业集团。

这20家中企遭华盛顿指控受到中国军方支持，并在美国开展业务。一位匿名的美国国防官员证实了这份名单的真实性，并称已将名单已送交国会。

該名单是由美国国防部根据1999年通过的《国防授权法》(National Defense Authorization Act)编制，包括那些由中国解放军 「拥有或控制 」来提供商业服务、制造、生产或出口的公司。

被列在名单上不会有任何罚则，但该法规定总统可以实施制裁，包括封锁名单上各方的所有财产。

为何此时公布名单?

华盛顿去年因国家安全问题将华为列入贸易黑名单，并带头说服国际盟友将华为排除在5G网络之外。华为和海康威视也被列入美国商务部的黑名单，美国供应商与这两家公司交易前必须获得许可。

之后中美在技术、贸易和外交政策上的紧张关系不断加剧，美国两党议员也开始向国防部施压，要求公布这份名单。

去年9月，美国民主党参议员舒默（Chuck Schumer）、共和党参议员科顿（Tom Cotton）和共和党众议员加拉格尔 （Mike Gallagher）致信国防部长埃斯佩尔（Mark Esper），对北京笼络中国企业将新兴民用技术用于军事目的表示担忧。他们在信中问道：「你是否会承诺尽快更新并公开发布这份名单？」。

名单公布后，科顿和加拉格尔发表声明赞扬国防部做法，并敦促总统对这些公司进行经济制裁。共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）则在一份声明中称「这份名单是一个开始」，但远远不足以警告美国人民注意那些支持中国政府和共产党的活动，还有威胁美国经济和国家安全的国有和受政府指导的公司。

DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ (AFP/G. Baker)

上周，在美国总统特朗普才签署《维吾尔人权政策法案》，该法要求对中国维吾尔人的镇压进行制裁后。中国则威胁要报复。

被锁定的中国企业

这份名单也将焦点转向美国公司与中国企业的联系，以及他们在美国的业务。2012年，总部位于美国的通用电气与中航工业合资成立昂际航电（Aviage Systems），双方各占50%的股份，为中国的C919客机提供设备。

美国国防部的名单上也包括通过低价竞标对手，赢得了波士顿、费城、芝加哥和洛杉矶合同的中国中车。

这些公司没有立即回应，但他们其实早就被美国监管机构盯上。今年4月，美国司法部和其他联邦机构呼吁联邦通信委员会，撤销中国电信（美洲）公司向美国提供国际电信服务的授权。而在去年，电信监管机构也拒绝了中国移动的类似申请。

邹宗翰/李澄欣 (路透社等)

相关内容

China Soldaten in Beijing

《反分裂国家法》实施15年 北京称不放弃武统 29.05.2020

周五，北京方面举行《反分裂国家法》实施15周年座谈会 。与会的中央军委联合参谋部参谋长李作成发言时指出，“必须保留和平兼军事手段以解决台湾问题；如果无法和平统一台湾，解放军将以所有方法确保领土完整一”。两天前，台湾外交部长吴钊燮曾表示，北京趁国际社会忙于抗疫时推动制定“港版国安法”，下一步可能对台动武。

USA China Symbolbild Wirtschaftskrieg

美再制裁33家中企 原因涉“军方与新疆” 23.05.2020

在贸易战、新冠疫情纷争以及中国拟制定港版《国安法》的背景下，中美关系不断走向历史新低。周末，美国商务部又将一大批中国高科技企业列入"黑名单"，与华为同等待遇。

Logo US-Paketdienst FedEx

不愿再背黑锅 联邦快递提告美商务部 23.06.2019

《新京报》6月25日 透过一篇社论表示此事件显示当美国政府不断变化监管环境的同时，不少美国企业因过度解读相关禁令而导致不知所措的现状。认为美国企业应该「保持冷静、理性，以专业的态度赢得信任」。

广告

媒体看中国

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU (picture-alliance/dpa/K.Ohlenschläger)

德语媒体：北京遇到了难题

《每日镜报》赞扬了欧盟开始对中国采取更为强硬的姿态，认为欧盟早该如此。《商报》则指出，北京试图为华为撑腰，恰恰会让人觉得华为不过是“假私企、真国企”。  