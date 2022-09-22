20大前连打“政法虎” 孙力军被判死缓

（德国之声中文网）据中国官媒新华社9月23日报道，吉林省长春市中级人民法院对中国公安部原党委委员、副部长孙力军以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释，以操纵证券市场罪判处有期徒刑八年，并处罚金人民币一百万元，以非法持有枪支罪判处有期徒刑五年；对孙力军受贿犯罪所得及孳息依法予以追缴，上缴国库。

新华社报道称，审理查明，孙力军2001年至2020年4月间，利用担任上海市卫生局外事处副处长，公安部办公厅副主任、国内安全保卫局局长及公安部党委委员、副部长等职务便利，为有关单位或个人谋私利，直接或通过他人非法收受财物折合人民币6.46亿余元；2018年上半年，孙力军应他人请托，指使有关人员影响股票交易价格和交易量，帮助他人避免损失1.45亿余元。孙力军还违反枪支管理规定，非法持有2枝枪。

报道说，长春市中级人民法院认为，"孙力军受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑"。鉴于孙力军到案后提供其他重大案件线索经查证属实，有重大立功表现，能够认罪悔罪等原因对其判处死刑，可不立即执行，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

官方资料显示，孙力军生于1969年1月，山东青岛人，1997年12月加入中国共产党，1988年9月参加工作，澳大利亚新南威尔士州州立大学公共卫生和城市管理专业毕业，在职研究生学历，公共卫生硕士学位。

2020年4月19日，中纪委网站公布，孙力军涉嫌严重违纪违法，正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。2021年9月30日，新华社公布了"孙力军严重违纪违法被开除党籍和公职消息"，并罗列了孙力军的一系列问题，包括从未真正树立理想信念，背弃"两个维护"，毫无"四个意识"，政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，妄议党中央大政方针，在党内大搞团团伙伙、拉帮结派、培植个人势力，形成利益集团，严重破坏党的团结统一，严重危害政治安全；在抗击新冠肺炎疫情一线擅离职守，私藏私放大量涉密材料等等。

去年以来，中共当局还不断宣称要肃清孙力军等人的流毒影响等。今年1月10日，中国公安部在新闻发布会上称，肃清孙力军流毒影响是公安部的"重大政治任务"、"重中之重"等。

9月23日长春市中级人民法院对孙力军的宣判中没有提及对其立案审查调查中的任何政治罪状。

孙力军政治团伙多人接连被判重刑

此前一天，中国前司法部长傅政华和江苏省委原常委、政法委原书记王立科也和孙力军一样被判死缓，并"在其死刑缓期执行两年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释"。傅政华的罪名为受贿、徇私枉法，王立科的罪名为受贿、行贿、包庇、纵容黑社会性质组织、伪造身份证等。

中国前司法部长傅政华被判死缓

9月21日，原中共江苏省委常委、省委政法委书记王立科，原上海市人民政府副市长、市公安局局长龚道安，原重庆市人民政府副市长、市公安局局长邓恢林、原山西省人民政府副省长、省公安厅厅长刘新云都于同一天被判死缓、无期徒刑或十余年有期徒刑。

上述几人被指属于"孙力军团伙"，2022年1月中国中央电视台播出的专题纪录片《零容忍》首次对此团伙与其所涉及犯罪内容进行了公开。专题片说，"孙力军政治团伙案是党的十八大后，严重违反党的政治纪律的典型。"

傅政华2022年3月31日被开除开除党籍、开除公职，官方发布的长达700多字的通报措辞极其严厉，其中一些表述尤为引起关注，例如称傅政华完全背弃理想信念，从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则，毫无"四个意识"，背离"两个维护"，政治野心极度膨胀等等。通报还称傅政华参加孙力军政治团伙，拉帮结派，结党营私；妄议党中央大政方针，长期结交多名"政治骗子"；长期违规领用和携带枪支，形成严重安全隐患等等。

震慑反习势力

"两个维护"是习近平执政时期提出的政治口号，是指坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。"四个意识"是指政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

美联社消息指出，对孙力军等人的最新的判刑正值中共二十大下月中旬即将召开之际。在这次党代会上，预计习近平将试图打破传统，让自己成为获得第三个五年任期的领导人。

路透社写道，按照惯例，在五年一次的中共党代会前，中共都会宣布逮捕或判处高官，以此来提醒党员们要忠诚。

现居美国的政论家邓聿文曾评论说，孙力军及其政治伙伴"都曾是位居一方的政法大员，直接掌控中共的专政工具，维护政权安危。也许他们并非对习不忠，然而，这样一些掌握刀把子的人抱团会做出什么事情来，任何一个当政者都是会戒备的，何况对树敌众多的习。"

（新华社，法新社，路透社等）

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