“20多家企业离俄迁至哈萨克斯坦”——真的吗？

（德国之声中文网）2022年2月俄罗斯入侵乌克兰后不久，外国企业开始大规模撤离俄罗斯。一些企业担心可能会失去声誉，另一些因为西方对俄实施制裁，还有一些是为了抗议莫斯科的侵略行为。

这些企业的离开为俄罗斯的邻国哈萨克斯坦带来了机会。2022年3月，俄罗斯全面入侵乌克兰仅仅一个月之后，阿斯塔纳当局开始与362家公开宣布计划停止或暂停在俄罗斯经营的跨国企业进行谈判，当时哈萨克斯坦的副外长艾达罗夫（Almas Aidarov）对外公开了上述消息。去年12月底，该国外交部宣布，超过20家外国公司已经将其区域办事处或制造产能从俄罗斯搬迁至哈萨克斯坦。

这份名单包括美国软件工业公司霍尼韦尔（Honeywell）、澳大利亚铁矿石开采商福特斯克（Fortescue）、日本贸易公司丸红株式会社（Marubeni）、中国短视频分享应用程序TikTok和美国网约车服务inDrive等大牌公司。DW联系了哈萨克斯坦名单上的一些公司，以确定阿斯塔纳当局的说法。结果发现，其中一些被列入名单的公司已经在哈萨克斯坦经营多年，现在只是在执行他们长期规划的扩张策略。其他公司拒绝确认阿斯塔纳的说法或拒绝置评。

哈萨克斯坦当局未对DW的多次请求做出回应。

TikTok进入哈萨克斯坦 但不是通过俄罗斯

TikTok是第一批对俄罗斯入侵乌克兰做出反应的外国企业之一。2022年3月，TikTok决定暂停在俄罗斯用户的直播和新发布。原因是俄罗斯议会在入侵仅一周后通过了一项法律，对包括社交媒体在内的任何平台上散布任何被当局认为是"虚假"的俄罗斯军事信息的人，最高可判处长达15年的监禁。

"我们最高的优先事项是保护我们的员工和用户的安全，"一位TikTok发言人告诉DW，他还表示公司继续"评估俄罗斯不断变化的情况，以确定何时可以完全恢复服务。"

因此，TikTok被迫裁员一些俄罗斯员工。剩余的员工被提供了其他选择，其中包括搬迁。虽然TikTok拒绝透露任何有关其员工去向的信息，但称其中一些人已根据公司的全球和区域业务需求进行了调动。

由中国字节跳动所有的TikTok，还决定将重点放在哈萨克斯坦市场，该公司的发言人表示。今年10月，该公司和哈萨克斯坦的IT中心Astana Hub为该国的创业公司启动了联合教育项目。据《阿斯塔纳时报》报道，当时，TikTok欧洲公共政策副总裁贝特伦(Theo Bertram)表示，公司愿意在哈萨克斯坦发展业务并在那里开设代表处。

TikTok的发言人没有具体说明公司计划的进展如何，但强调不打算将其俄罗斯业务搬至哈萨克斯坦。

德国可耐福集团：在哈萨克斯坦扩张，但仍在俄罗斯

哈萨克斯坦当局提到的另一家跨国公司是德国建筑材料制造商可耐福(Knauf)集团。考虑到它是众多德国公司中仍在俄罗斯开展业务的公司之一，该公司在哈萨克斯坦政府公布的名单上出现有点让人惊讶。俄罗斯市场向可耐福贡献了10％的全球营业额。

"对我们来说不是钱的问题，而是4000名员工的问题，"公司掌门人亚历山大·可耐福（Alexander Knauf）在今年10月接受德国《经理人杂志》采访时说。"我认识其中一些人已经30年了。对这些人的忠诚意味着我不会将他们送入不确定的未来。"但他补充说，他的公司已遵守对俄罗斯实施的制裁，并且已经结束了在俄罗斯的投资，还暂停了俄罗斯和欧盟之间的贸易。

针对DW的回应中，可耐福集团没有确认其迁往哈萨克斯坦的信息。然而，该公司详细阐述了在哈国建立新制造厂的计划，这是哈萨克斯坦当局去年12月末就对外宣布的项目。

"我们长期以来一直计划在该国南部进行扩张。原因是哈萨克斯坦对环保石膏板的需求不断增长，以及向吉尔吉斯斯坦等邻近市场提供货物供应的需要，"该公司表示，并补充说已经与当地政府对话了几年。可耐福在哈萨克斯坦已经有三个生产基地。

霍尼韦尔：在哈萨克斯坦开设工厂 没有与俄罗斯做生意

与可耐福集团不同，美国工业巨头霍尼韦尔已于今年7月在哈萨克斯坦开设了一家高级自动化和安全设备工厂。哈萨克斯坦外交部在声称有外国跨国企业从俄罗斯搬迁至该国时，将霍尼韦尔与可耐福列在了同一名单上。

然而，正如可耐福的情况一样，霍尼韦尔在哈萨克斯坦建立制造厂的决定与俄罗斯和西方之间当前的地缘政治紧张关系无关。该公司在一份电子邮件声明中表示，该工厂在俄罗斯入侵乌克兰之前就已经计划好了。霍尼韦尔表示："我们在那里（哈萨克斯坦）遵循的是一个本地增长计划，这是我们二十多年前就开始的"。"我们阿拉木图装配厂开工的准备工作已经开始了数年时间。"

该工厂的开业是在霍尼韦尔决定完全关闭在俄罗斯的业务和运营之后进行的。在回应DW的评论请求时，该公司确认它不再在俄罗斯开展任何业务。据哈萨克斯坦外交部称，霍尼韦尔将在阿拉木图开设一个中亚区域办事处，以取代其关闭的莫斯科办事处。该公司没有对此作出评论。

澳大利亚绿色能源和资源公司福特斯克（Fortescue）是哈萨克斯坦官方名单上的另一个大牌。根据哈萨克斯坦方面的说法，福特斯克关闭了其莫斯科办事处，并将它搬至哈萨克斯坦。然而，该公司实际上从未在俄罗斯拥有实际的办事处。该公司的绿色能源部门Fortescue Future Industries（FFI）只有一小团队的几个人在俄罗斯进行初步工作，该公司表示。

"FFI不会容忍一个国家入侵另一个国家，因此决定退出在俄罗斯的工作，"Fortescue告诉DW。它还指出，它从未在俄罗斯拥有任何资产或投资。

另一方面，该公司自2019年以来就一直在哈萨克斯坦开展业务。去年11月，FFI和阿斯塔纳当局同意共同探索在哈萨克斯坦"提供可再生能源项目和绿色氢产能的潜力"。

日本丸红没有搬迁计划

日本最大的贸易公司丸红株式会社（Marubeni）也做出了类似的回应，哈萨克斯坦外交部声称该公司已经将其代表处部分迁出莫斯科。丸红自1993年以来一直在哈萨克斯坦开展业务，并对一些大型项目进行投资。该公司表示，它一直在寻找该国的新项目，但将其哈萨克斯坦的计划描述为搬迁并不准确。

"自俄罗斯入侵乌克兰以来，我们确实更加关注哈萨克斯坦和中亚市场，"该公司在一份电子邮件声明中表示。丸红还指出，它一直严格遵守对俄罗斯实施的制裁，并且不会参与任何新的与俄罗斯有关的业务，并将"在可能的情况下通过谈判终止现有交易。"

目前，丸红仍然是俄罗斯萨哈林-1油气项目的股东，因为它是总部位于东京的联合企业"萨哈林石油和天然气开发有限公司"（SODECO）的一部分，持有30%的股份。去年11月，萨哈林-1的日本利益相关方，包括日本政府和贸易公司伊藤忠商事，决定保留他们在该项目中的股份。这个项目曾由埃克森美孚领导。后来这家美国能源公司退出了萨哈林-1项目，以回应俄罗斯入侵乌克兰。

打车服务inDrive已选择阿拉木图作为其全球最大办事处之一

与此同时，阿斯塔纳发布的名单上至少有一家外国公司确实已经从俄罗斯搬迁到了哈萨克斯坦。

美国叫车服务inDrive在2022年春天表示，将把部分俄罗斯人员转移到哈萨克斯坦。据inDrive创始人汤姆斯基（Arsen Tomsky）向《福布斯哈萨克斯坦》杂志表达的说法，乌克兰战争爆发后，哈萨克斯坦当局联系了这家总部位于加利福尼亚的初创公司，并提供帮助以便把其员工搬迁至哈萨克斯坦。最终，公司将大部分俄罗斯员工迁移到了哈萨克斯坦，汤姆斯基将其描述为"该地区最适合且最稳定的地方"。

汤姆斯基告诉俄罗斯媒体"VC.ru"，inDrive全球17个办事处中最大的一个将位于阿拉木图，到2023年将有近1000名员工在那里工作。

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