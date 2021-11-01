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又称G20，是一个国际经济合作论坛，于1999年9月25日成立，是属于布雷顿森林体系框架内非正式对话的一种机制。
成员包括：八国集团成员国美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大、俄罗斯，以及中国、阿根廷、澳大利亚、巴西、印度、印度尼西亚、墨西哥、沙特阿拉伯、南非、韩国、土耳其和作为一个实体的欧盟。二十国集团的GDP总量约占世界的90%，人口占全球的三分之二。
美国总统拜登周日在20国峰会後称，美国在各国达成的协议中扮演重要角色，并批评俄罗斯丶中国与沙特阿拉伯领袖未现身对气候变化做出承诺。
多年来世界各国为了吸引国际巨头公司投资落户，竞相推出“没有最优惠，只有更优惠”的企业税率。20国集团国家最新全球税收改革预示着，像谷歌、苹果这样大公司几乎不用交税的好日子要到头了。
20国集团外长29日在意大利南部召开会议，谈论主轴聚焦在透过多边主义做法对抗新冠疫情，以及如何协助非洲国家解决饥荒。中国与西方各国仍在会议中出现暗中较劲的情况。
20国领导人已陆续抵达日本大阪G20峰会，各种非正式的会面已经展开。令人瞩目的话题从全球贸易到地缘政治和脱欧，连续不断。精彩的不只是会场上的正式讨论，而是场边各国对争议话题讨价还价后的决定。
这次峰会虽然有来自20个国家的首脑出席，但是最受瞩目的还是会场外特朗普和习近平会晤的晚餐桌。随着民族主义情绪在多国呈抬头之势，G20这个十年前在全球金融危机背景下成立的多边合作机制也面临严峻挑战。
本周末，G20财长和央行行长在布宜诺斯艾利斯聚首。东道主阿根廷原有自己的议程；然而，特朗普却将再度成为会议所环绕的中心。
德国警察很不容易。20国集团峰会期间，他们冒着生命危险执行任务，却受到各方批评。平时他们也要忍辱负重。专栏作者张丹红对他们寄予深厚的同情。
刘晓波病危，习近平抵德，朝鲜试射洲际导弹， 20国领导人齐聚汉堡举行峰会...
7月7和8日，20国集团领导人在汉堡举行峰会。作为东道主，德国总理默克尔可是忙得不可开交。而与会代表从未出现过如此众多分歧。
20国峰会的历史也同时是一部民间抗议权贵、非政府组织反对国家强权的历史。峰会与示威同在几乎成了一条定律。
20国峰会前夕上演的习普会，要求美国停止在韩国部署萨德，并结束美韩大规模军演，作为交换，朝鲜应放弃核武以及导弹试验。
世界20国集团峰会今年7月将在汉堡举行，而特朗普现在却苦于"找房"住。据德媒报道，汉堡一家豪华酒店拒绝了这位美国总统的入住请求。同时遭拒的还有普京。
伊万卡被看作是年轻政治力量的崛起，虽然她并不是正式的政府官员，但仍然在白宫拥有自己的办公室，使用安全等级严格的政府办公设备。
20国集团外长会议的第一天，美国新任国务卿蒂勒森与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了会晤。拉夫罗夫虽认为双方有着良好的紧密合作基础，不过蒂勒森却提醒对方应先履行明斯克协议。
面对世界各地国家主义、贸易保护主义的趋势，德国总理默克尔表示，闭关锁国从来都是有损无益。明年7月的G20峰会上，她将首次与美国新当选总统特朗普会晤。
周日，20国集团领导人齐聚杭州，峰会东道主习近平宣布为期两天的杭州峰会正式开幕。欢迎仪式上，容克的见面"吻"、普京的见面礼都是惊喜。而不少网民发现习近平在主旨演讲中犯了一个令人尴尬的错误。
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