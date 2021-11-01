全球聚焦特习会 G20面对考验

这次峰会虽然有来自20个国家的首脑出席，但是最受瞩目的还是会场外特朗普和习近平会晤的晚餐桌。随着民族主义情绪在多国呈抬头之势，G20这个十年前在全球金融危机背景下成立的多边合作机制也面临严峻挑战。