 20国集团煤电碳排放仍在大幅增加 | 科技环境 | DW | 05.09.2023

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科技环境

20国集团煤电碳排放仍在大幅增加

根据能源智库Ember最新公布的研究报告，自2015年以来20国集团燃煤发电人均二氧化碳排放量增加了近7%。中国的人均排放量达到了3.1吨，是G20成员国人均排放量的近2倍，同时也是全球平均排放量的近3倍。

根据Ember的调查报告，中国仍在继续开发新的燃煤发电厂，已批准或在建的燃煤发电厂达到24千兆瓦，相当于整个德国的电力需求。

根据Ember的调查报告，中国仍在继续开发新的燃煤发电厂，已批准或在建的燃煤发电厂达到24千兆瓦，相当于整个德国的电力需求。

（德国之声中文网）关注全球向清洁电力转型的能源智库Ember周二（9月5日）新发布了一份调查报告。二十国集团（G20）中的中国、巴西、印度、日本、韩国、南非和美国都尚未制定逐步减少燃煤使用的计划。

报告指出，G20国家占全球电力行业排放量的80%，去年煤电产生的人均二氧化碳排放量为1.6吨，高于2015年的1.5吨，也大大高于1.1吨的全球平均排放水平。

中国是世界上最大的煤炭消费国，也是最大的二氧化碳排放国。尽管2015年以来中国国内新增了670千兆瓦的可再生能源发电能力，但中国的人均排放量在2022年仍达到了3.1吨，比2015年增长了30%，是G20成员国人均排放量的近2倍，同时也是全球平均排放量的近3倍。

2021年，中国国家主席习近平在气候领导人峰会上重申了中国应对气候变化的承诺，包括力争在2030年前实现碳达峰。他强调：“中国将严控煤电项目，‘十四五’（2021-2025）时期严控煤炭消费增长、‘十五五’（2026-2030）时期逐步减少。”但是根据Ember的调查报告，中国仍在继续开发新的燃煤发电厂，已批准或在建的燃煤发电厂达到24千兆瓦，相当于整个德国的电力需求。

中国绿色未来之路 仍有许多艰难险阻

2015年以来，印度燃煤发电造成的人均排放量也增加了29%，达到0.8吨。

Ember报告的作者之一戴夫·琼斯（Dave Jones）指出：“中国和印度经常被指责为世界煤电污染大户。但如果考虑到人口因素，韩国和澳大利亚在2022年却是污染最严重的国家。”

2015年以来，澳大利亚燃煤导致二氧化碳的人均排放量虽然减少了四分之一以上，但仍保持在人均4吨以上。韩国的人均排放量下降了近10%，降至3.3吨，在二十国集团中排名第二。

报告作者指出，澳大利亚、韩国这些成熟经济体应该更加大力扩大可再生能源电力的规模，以便在2030年前淘汰燃煤发电。

智库Ember指出，尽管G20集团大多数国家设法降低了人均燃煤二氧化碳排放量，但向可再生能源过渡的速度仍不足以将全球变暖控制在避免环境灾难所需的1.5摄氏度范围内。智库呼吁G20成员国制定并承诺更宏伟的目标，到2030年将可再生能源发电能力提高两倍，并制定计划逐步淘汰燃煤发电。

今年7月在印度举行的G20能源转型部长级会议上未能就逐步减少使用化石燃料达成共识。一些国家指责中国阻碍了G20气候谈判。

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（路透社）

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