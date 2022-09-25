20国集团外长会议结束 未能发表闭幕声明

（德国之声中文网）20国集团外长会议周四（3月2日）结束，同日前20国集团财长会议相似，本次外长会议也没有发表共同声明。印度外长苏杰生表示，会议无法就乌克兰战争达成共识，"在这个问题上，各国观点相去甚远。"他说，大多数国家强烈谴责俄罗斯发动侵略乌克兰战争，只有俄罗斯和中国不同意这样做。不过，印度迄今在俄乌战争问题上也保持中立，不谴责俄罗斯发动侵略战争。本次会议开始时，莫迪总理在致辞中呼吁20国集团成员国即便在有争议的问题上，也要展开合作。

据法新社报道，俄罗斯外长拉夫罗夫在新德里参加20国集团外长会议期间会晤了中国外长秦刚。之后，俄罗斯外交部发表声明称，俄中两国拒绝西方国家的敲诈与恐吓，并一致拒绝干预别国内政。

俄罗斯外长拉夫罗夫到会

稍后中国外交部网站发表短讯称，秦刚外长在新德里表示，"双方要保持各层级交往，密切两国外交部门沟通协调。中方支持一切有利于劝和促谈的努力，将继续为此发挥建设性作用。拉夫罗夫赞赏中方客观公正立场和建设性作用，表示俄方对谈判对话始终持开放态度"。

大会发言期间，德国外长贝尔博克面对在场的拉夫罗夫说道，"您也在这里倾听，非常好：请停止这场战争！停止损害我们的国际秩序！停止轰炸乌克兰的城市和平民！"去年，在印尼巴厘岛举行20国外长会议时，拉夫罗夫发言后离开会场，没有倾听后来各国外长对他的批评。周四，贝尔博克表示，成员国对乌克兰战争的看法尽管不一致，但一致的是，这场战争没有给世界任何一个地方带来积极的变化。

贝尔博克外长同秦刚外长在会议间隙会谈

贝尔博克对秦刚说：不要向莫斯科提供军民两用物资

各成员国也利用会议进行双边互动。与中国新任外长秦刚会晤时，德国外长贝尔博克提请中国遵守《联合国宪章》，不要向莫斯科提供武器。她明确表示，向俄罗斯提供武器以及以及军民两用物资都会被看作是"支持战争"。

据德新社报道，同秦刚会晤后，贝尔博克说，中国作为安理会常任理事国有义务"捍卫世界和平，不支持践踏国际法的侵略者"。此前媒体报道中国可能向俄罗斯出口能够袭击民用目标的无人机。据中国外交部官网，秦刚表示，当前国际局势深刻演变，世界正处于关键时刻。作为维护和平、促进合作的两大力量，中德要共同发挥建设性作用。

此外，美国国务卿布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫举行了战争爆发以来第一次面对面会谈。布林肯告诉拉夫罗夫，只要乌克兰有需求，美国的对乌援助将会一直进行下去。

(综合报道)

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