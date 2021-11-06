20个月后重开边境 美预计涌现旅客潮

(德国之声中文网) 美国周一 (11月8日)向接种两剂新冠疫苗的外国游客重新开放其陆地和空中边境，结束了20个月来对来自全球各地旅客的旅行限制，预计将有大量国际游客通过航空和陆路穿越其边境。

路透社报道，达美航空说，在宣布美国重新开放后的6周内，国际销售点预订量与宣布前的6周相比增加了450%。达美航空首席执行官巴斯蒂安(Ed Bastian)警告，旅行者应该做好排队的准备。

边境开放后，各航空公司正在力求复苏。为了应对激增的需求，他们增加了跨大西洋航班的数量，并计划使用更大的飞机。

白宫发言人穆诺兹 (Kevin Munoz)在推特上说：「由于我们预计美国周一取消现有的空中和陆地旅行限制时需求量很大，我们正在采取关键措施，通过提供额外的资源做好准备。」

拜登政府已经与美国航空公司举行多次电话会议，为即将开始抵达美国机场的旅行者涌入做好准备，并向从加拿大和墨西哥通过陆路或渡轮过境的旅行者示警，指示他们要准备好从8日开始接受更长的等待。

开放规定一览

原先的规定要求大多数非美国公民在入境美國前14天内，不得进入包含欧洲26个没有边境管制的申根国家、中国、印度、南非、伊朗、巴西、英国和爱尔兰共33个国家。

11月8日起，虽然取消旅行禁令，但进入美国将不会完全不受管制。美国要求航空旅客在旅行前3天内完全接种疫苗并接受检测。航空公司将被要求建立一个联系人追踪系统。美国当局也计划密切监测旅行者的疫苗接种情况，并仍将要求他们出示新冠检测的阴性结果。

陆地边境的开放将分两个阶段进行。从8日开始，「非必要」旅行--如探亲或旅游--将需要接种疫苗，但未接种疫苗的旅行者仍将被允许进入该国进行 「必要」旅行則比照过去一年半的規定執行。第二阶段，从1月初开始，将要求所有游客在通过陆路进入美国时必须完全接种疫苗，无论其旅行的原因是什么。

封锁边境的代价

法新社报道，这些限制使家庭分离，阻碍了旅游业，并使外交关系紧张，尤其是欧洲和美国的邻国加拿大和墨西哥，对于这些限制相当反感。像是在与墨西哥接壤的边境地区，美国德州和加州的许多城市，由于反新冠的贸易限制而面临经济困境。

为减缓新冠病毒的传播，美国在2020年3月后，对来自世界大部分地区的旅行者关闭边境，包括欧盟、英国和中国、印度和巴西。来自墨西哥和加拿大的陆路游客也被禁止。

影响数亿人的限制措施加剧了新冠疫情带来的个人和经济痛苦。贸易团体U.S. Travel表示，这些国家占2019年美国所有海外游客的53%，边境社区因来自墨西哥和加拿大的游客流失而受到严重打击。该组织估计，自2020年3月以来，国际访问量的下降「导致了近3000亿美元的出口收入损失」。

家庭分离

尽管自今夏以来，美国人可以开始入境欧洲，但持有某些签证的外国美国居民却无法保证能够重新进入美国。美国封锁边境政策下，许多家庭饱受分隔两地之苦。

63岁的艾莉森·亨利（Alison Henry）告诉法新社 ：「这太痛苦了。我只是想看看我的儿子。」在分离20个月后，这位英国妇女计划11月8日飞往纽约看望她的儿子。法新社说，大西洋两岸的家庭都渴望最终与他们的亲人团聚。

路透社也报道，居住在伦敦的派陀 (Bhavna Patel)过去一年都是透过苹果手机FaceTime观看孙子成长。一年多后，她终于可以搭乘飞机前往纽约看望她的长孙。

与此同时，加拿大的长者将能够恢复他们每年一次的汽车旅行，前往佛罗里达州躲避北方的严冬。但是，加拿大对跨境旅行要求的核酸测试费用一次高达250美元，可能令人望而却步。

安大略省居民安·帕切特（Ann Patchett）告诉《渥太华公民报》，她和她的丈夫去南方探亲将花费500美元。「你想抱抱你的孩子吗？你想给你的孙子孙女盖上被子吗？这是非常令人沮丧的。」

纽约州议员布莱恩·希金斯（Brian Higgins）的选区触及加拿大边境，包括尼亚加拉瀑布的美国一侧，他计划8日与两国的市长举行新闻发布会，敦促加拿大放弃其测试要求。

欧洲感染率上升

不过就在美国开放边境之际，欧洲新冠病毒感染率上升。世卫组织对此表示「严重关切」，警告说目前的轨迹可能意味着到2月份「又有50万新冠死亡」。

法新社报道，虽然美国尚未就欧洲新冠病例的增加发表评论，但代表美国发言的外科医生穆尔西（Vivek Murthy）7日在美国广播公司（ABC）上说：「对我们所处的位置持谨慎的乐观态度......在我们到达终点之前，我们不能把脚从油门上挪开。」

(路透社、法新社)

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