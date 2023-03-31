20世纪的艺术天才毕加索

《多拉·马尔与猫》

毕加索在1941年为他的情人多拉·马尔（Dora Maar）创作了这幅画。她成了他八年多来的缪斯女神和伴侣，但接着两人因为毕加索爱上了更年轻的弗朗索瓦丝·吉洛特（Françoise Gilot）而分开。正如吉洛特和他的孙女玛丽娜·毕加索在他们的回忆录中所描述，毕加索和女性相处得不是特别好。在现代社会看来，毕加索可能会被描述为大男子主义和性别歧视。