20世纪的艺术天才毕加索

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巴勃罗·毕加索是20世纪最伟大的艺术家之一。 2023年将是他逝世的第50周年，在此为大家搜集了毕加索在各个创作时期的作品。
毕加索在1903-1904年创作了这幅关于巴塞罗那街头老吉他手的画作。这是在他的人生低潮——蓝色时期之间最重要的作品之一，在这一时期他主要用蓝色调来反映阴郁情绪。通过最新的的X射线和红外线检查中发现：这幅画的背后还隐藏着其他人物。
蓝色时期之后是玫瑰时期的到来，1905-1906年为美国作家、艺术收藏家格特鲁德·斯坦因 (Gertrude Stein) 画的肖像画就是在玫瑰时期完成的。斯坦因是居住在巴黎的欧洲前卫艺术赞助人，在让毕加索成名的过程中起了重要作用。
毕加索的《亚维农少女》被认为是立体主义的开创性作品，完成于1907年，由于对女性身体的特别描绘和扭曲的视角而引起了争议。想亲眼看看的人可以在纽约的现代艺术博物馆找到这幅画。
在1937年，毕加索为巴黎的一个展览绘制了《格尔尼卡》，以呼应同年纳粹在西班牙巴斯克小镇格尔尼卡的轰炸。毕加索通过各种隐喻性的角色，如一头公牛、一匹饱受折磨的马或一个抱着死去孩子哭泣的女人，描绘了战争的残酷。
毕加索在1941年为他的情人多拉·马尔（Dora Maar）创作了这幅画。她成了他八年多来的缪斯女神和伴侣，但接着两人因为毕加索爱上了更年轻的弗朗索瓦丝·吉洛特（Françoise Gilot）而分开。正如吉洛特和他的孙女玛丽娜·毕加索在他们的回忆录中所描述，毕加索和女性相处得不是特别好。在现代社会看来，毕加索可能会被描述为大男子主义和性别歧视。
毕加索于1949年为同年在巴黎举行的第一届世界和平大会创作了这幅石板画海报。一年后，毕加索为于谢菲尔德举办的世界和平大会设计了另一幅石板画《飞鸽》，这让和平鸽成为世界和平的本质象征，这可能是毕加索最著名的画作。
这幅画完成于1951年，描绘了美国士兵在朝鲜战争期间谋杀无辜平民的情景。专家认为，毕加索的灵感来自戈雅（Francisco Goya）的《1808年5月3日的枪杀》和爱德华·马奈（Edouard Manets）的《处决马克西米利安》等作品。图为去年澳大利亚的气候活动家将他们的手粘在毕加索的反战作品上以示抗议。
桑切斯本周先到海南参加博鳌论坛，接着再到北京与习近平见面。他称已当面敦促习近平与乌克兰总统泽伦斯基进行对话，同时肯定中国「反对使用核武器」的立场。
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