 1989：罗马尼亚流血的剧变 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.12.2019

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时政风云

1989：罗马尼亚流血的剧变

1989年12月，罗马尼亚共产党政权倒台。这是前苏东集团中唯一流血的剧变。布加勒斯特纪念当时超过1100名死难者。

Rumänien Gedenken an Revolution vor 30 Jahren (AFP/D. Mihailescu)

在布加勒斯特悼念死难者的民众

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1989年政治变革后东欧大多数国家的共产党都首先成为了在野党。在此之后它们又纷纷采取了自我改革的行动。但是罗马尼亚共产党的状况却并非如此。 (16.12.2007)

罗马尼亚人没有松懈，但政府也同样没有放弃：它坚持通过一个有争议的、阻止贪腐官员被追究刑事责任的法令。为此，民众大规模的抗议已进行了三天。 (03.02.2017)

（德国之声中文网）数千人聚集在首都布加勒斯特，纪念死难者。在革命广场上，他们默哀一分钟，之后放飞数百个气球。组织者表示，这是为了悼念1989年政权更替期间的1100余名死难者。

总统约翰尼斯以及多位部长参加了纪念游行。此前，他们在一座死难者纪念碑前献花环、点燃蜡烛。约翰尼斯之前还为有关那场革命的一个展览揭幕，并表示："我们希望得知1989年12月的真相"。

1989年12月16日，在罗马尼亚西部的蒂米什瓦拉，爆发了针对共产主义当权者齐奥塞斯库的示威，在镇压中有72人被打死。之后数天，示威活动蔓延至罗马尼亚其它地区。

Rumänien Gedenken an Revolution vor 30 Jahren | Klaus Johannis (Reuters/O. Ganea)

罗马尼亚总统约翰尼斯也参加了这次活动

12月21日，已有至少十万人聚集在首都布加勒斯特市中心。在布加勒斯特中央委员会的阳台上，齐奥塞斯库还试图通过讲话来扭转形势，但为时已晚。人们不愿再听他。这位平日只听得到欢呼声的罗马尼亚独裁者目瞪口呆，喊道："哈喽，哈喽？！"

1989年12月22日，齐奥塞斯库及妻子被逮捕，12月25日被处决。

然而，齐奥塞斯库死后，罗马尼亚也并未恢复平静。直到12月27日，仍有狙击手射击，在首都布加勒斯特进行着巷战，枪手向人群开枪。约900人死于12月22日-31日之间。而谁该为此负责，直到今天仍未有清楚的答案。

就在数周前，罗马尼亚最高法院开始一项诉讼程序，对当年的流血事件进行调查澄清。当年齐奥塞斯库倒台后接任总统的伊利埃斯库是最主要的被告人之一。伊利埃斯库本人则表示，自己是无罪的，称要归咎于当年的革命环境。诉讼程序仍在进行中。

Balkon-Galerie Nicolae Ceausescu 1989 (picture alliance/AP/D. Endlicher)

齐奥塞斯库（1989年11月24日）

 

作者：ARD，法新社

 

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