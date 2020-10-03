1989年11月9日：柏林墙被打开的那一天

（德国之声中文网）1989年11月9日19点，无论是在东德还是在西德，和往常的夜晚一样，数百万电视观众坐在电视机前看着新闻。几天以来，新闻头条一直都围绕着东德，也就是民主德国的内政问题。东德大街上要求出境自由的游行已经持续了数月，人们还要求更多的民主、开放和改革社会主义国家体制。

东西德人联手在勃兰登堡门前欢庆柏林墙倒塌(摄于1989年11月10日)

10月18日，民主德国党和国家领导人埃里希·昂纳克将其职务交由埃贡.克伦茨，但是这位新上任的领导人仍然没能赢得东德人民的信任。在历史性的1989年11月9日这天通过的新旅行法原本应该稳定民主德国的局势。但是相反的情况却发生了。

民主德国发言人君特.沙博夫斯基在每日的新闻发布会上表现出完全西方化的风格。当时他几乎是顺带着提了一下这个新法案：

"今天通过了一项规定，使每一个民主德国公民都能够穿过边境出境旅行。"

民主德国发言人君特.沙博夫斯基在新闻发布会上“错误”地打开了柏林墙

就在此时，一名意大利记者问道，该项规定何时能够生效？信息掌握不完整的沙博夫斯基给出了一个错误的答案说，这项法案立即生效。几分钟内，这个爆炸性的消息就传遍了全世界：树立起28年的柏林墙在这一天晚上被打开。这是民主德国公民第一次不需要说明出行理由就能直接前往联邦德国。

这个消息在民主德国产生了巨大的效应。立刻有第一批人走向勃兰登堡门和柏林的另一个边境关卡。边境的官员被弄糊涂了，因为他们并没有接到打开关卡的指令。但是越来越多的人来到关卡，墙的另一边人群也聚集了起来，于是边境的官员们也不得不放弃阻拦。

西柏林人在柏林墙的查理关卡向东德士兵伸手问候(摄于1989年11月10日)

在过了半夜不久，第一批东德公民踏上西德的土地，他们受到了热情的欢迎。陌生人都相互拥抱，喜极而泣，当晚的情形只能用"疯狂"来形容： "我们受到了热烈的欢迎。那太疯狂了，简直无法形容，真的。柏林墙没了，柏林墙没了…"

多年来，民主德国政权始终忽视民权运动，并且从不严肃对待公民的请求。11月4日，反对团体"新论坛"号召人们在柏林亚历山大广场举行游行，超过50万人前去参加。这个著名的反对团体公开提出批评，提醒人们提防新政府的拖延战术。演员扬·约瑟夫·黎法斯说： "我们必须要注意并反对，党和国家干部目前或是将来可能会试图将我们的游行和抗议用来妆点自己，以刚开始的社会和政治改革的发起人和领导者自居。"

来自东德的汽车长龙通过查理关卡进入西柏林(摄于1989年11月10日)

西德联邦政府对这些发生在东德的激烈事件感到震惊，而公民们则很快就开始敦促两德的统一。前联邦总理社民党主席威利·勃兰特推动这一希望转化为现实，他说："属于一个整体的东西，就会生长到一起。"

当时的联邦总理赫尔穆特·科尔，于１９８９年１２月１９日前往德累斯顿与新上任的民主德国领导人汉斯·莫特罗会面。这位西德的总理受到了热烈的欢迎，当晚他在德累斯顿圣母教堂废墟前发表讲话，为两德统一之路画出了草图：

东西柏林人共同坐在柏林墙上庆祝(摄于1989年11月10日)

"如果历史的时间允许的话，我的目标仍然是实现国家的统一。（鼓掌）德国这间屋子，是我们的屋子，必须建在同一个欧洲的屋顶下。这必须是我们的政策目标。"

仅仅10个月后，1990年10月3日，德国实现了统一。德国的统一，为后来几年中一直讨论着的如何克服欧洲分裂问题，提供了前提条件。