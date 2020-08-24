1985年，德国拉响雾霾最高级别警报

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（三）

（德国之声中文网）德国第一次拉响雾霾警报，是在更早的1979年，当时是最低级别的一级警报。





这年1月17日上午9点45分，西德意志电台中断了音乐节目，播出警报：鉴于空气污染严重，人们应尽量不要开车、有呼吸道或心血管疾病的人尽量不要出门、医院最好推迟重大手术。之后，还分别用土耳其语、西班牙语、希腊语和前南斯拉夫语播出了警报。



警报所针对的范围是鲁尔区，德国传统上的产煤大区。在那里，高炉、发电厂、炼焦炉鳞次栉比。



雾霾的危险在1952年的伦敦就体现出来。专家说，连续五天的有害烟雾导致至少4000人死亡。



在鲁尔区，1962年也曾发生雾霾，导致超过150人死亡。

恐慌？毫无踪影



1979年德国第一次拉响雾霾一级警报的时候，一些政府工作人员原本担心，人们会在听到广播警报后陷入恐慌。但事实上，完全相反：许多居民照常预热一下汽车马达，就开车上班去了。



时任北威州（鲁尔区所在州）卫生部长法特曼（Friedhelm Farthmann）回忆说：“当时只是建议放弃使用含硫燃料，不要开车，没有强制措施”，人们的行为方式并没有改变，“可能有个别的人没开车，坐了火车。”



“这里一直就很臭”



《明镜周刊》报道说，鲁尔区工业当时已多年陷入危机。许多工人更担心丢掉工作，而不是自己的健康。有人打电话到市政部门抱怨：“你们要搞什么？这里本来就一直臭气熏天。”



还有不少鲁尔区居民觉得警报是小题大做，并且“有损地区形象”。《新鲁尔报》一名记者担心，该地区又会背上“大煤炉”的名声。一位广告从业人士叱责说，鲁尔区的声誉遭遇重创。





1985年的冬天特别冷



到了1985年1月18日，德国第一次拉响了最高级别的雾霾三级警报，这次也是在鲁尔区。



不过，这次有了强制措施：警察封锁道路、工厂减产、学校停课、医院增加备用氧气。广播里说：“最好也不要骑车。”



这年的冬天特别冷，气温降到零下20摄氏度，发电厂全力运作，居民取暖需求很大。

东德污染飘到西德



但这次的问题却不单要归咎于鲁尔区。很大一部分污染也来自东德。东德工业地区哈勒、莱比锡、比勒费尔德的二氧化硫测量值居高不下，达到测量仪的最高值：每立方米4999微克。



但只有北威州在鲁尔区发布了雾霾最高警报，这是因为，该州是第一个落实联邦政府有关雾霾新法规的州。



事实上，拉响最高警报的头天夜里，新法规才在北威州生效。前后两次拉响鲁尔区警报的都是的该州同一位卫生部长——法特曼。





从忍气吞声到环保运动



很长时间里，鲁尔区许多居民默然忍受糟糕的空气，觉得这是经济发展的必然代价。



伦敦雾霾10年后的1962年，北威州政府制定出一部空气污染法，但并无实质性的改变：焦炉、煤炭取暖仍基本上毫无过滤装置。此外，雾霾的上限标准是每立方米5毫克（即5000微克），相当于今天上限的10倍。



七十年代，环保运动壮大，不过，当时的主要焦点是核电。





一部“骇人”的虚构影片带来转机



1973年，雾霾的话题真正进入了德国公众的视野。数百万观众观看了德国电视一台播出的画面：婴儿喘不过气来；汽车司机扑倒在方向盘上，毫无生命迹象；行人在鲁尔区的道路上跌跌撞撞。很多观众担心到了给警察打电话的地步。



但其实这是一部虚构的电影，名字就叫“雾霾（Smog）”。就是这样一部虚构性质的纪录片，让人们对污染严重地区的状况有了生动的印象。



联邦议会不久就针对空气污染举行了辩论。这部“骇人”的影片播出不到一年，德国就制定出了排放保护法。北威州也把雾霾警报的上限降至每立方米0.8毫克。



1980年，绿党作为一个联邦政党问世，德国绿色和平组织也成立了。但汽车和重工业的游说组织仍令法规力度减弱，或者实施漫长的过渡期：发电厂是直到九十年代才必须安装过滤设施，汽车则到1989年才必须安装催化净化器。

德国告别雾霾



西德发出的最后一个雾霾警报是在1987年，东德是在1993年。



直到两德统一后，更严厉的排放保护法才得以在整个德国实行。



各联邦州逐渐取消了有关雾霾的法规，——这样就不必再每年花人力制定新的应急计划，因为：德国首次拉响雾霾警报的25年后，这一问题已经得到解决。北威州是在2001年取消雾霾法规的。



如今，德国各地仍有约400个测量站持续运作。按照欧盟的上限标准，德国的二氧化硫、一氧化碳、苯和铅已经不再有超标的问题。



颗粒物（Feinstaub）和二氧化氮污染也下降，但还有超标的情况。因此，斯图加特市自去年起成为德国首个大范围禁止柴油车的城市。

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