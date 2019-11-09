 1970年12月抗议：波兰团结工会运动的萌芽 | 文化经纬 | DW | 20.12.2020

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文化经纬

1970年12月抗议：波兰团结工会运动的萌芽

1970年12月，波兰工人起义反对食品涨价。当局残酷镇压，造成数十人死亡。这一事件深刻影响了之后的 “团结工会”运动，并最终导致这个共产主义政权垮台。

Polen I Dezember 1970, Arbeiteraufstand

(德国之声中文网）那是12月的一个星期一，距离圣诞节还有10天。一周前，德国总理威利·勃兰特（Willy Brandt）跪倒在波兰首都华沙的犹太人隔离区纪念碑前。此后德国与波兰签署《华沙条约》，承认奥德河-尼斯河线为德国与波兰的实际边界。

政府突然决定提高食品价格，一些观察家说，这最终导致共产主义政权的终结。格但斯克欧洲团结中心（European Solidarity Centre）的历史学家鲁赫莱夫斯基（Przemyslaw Ruchlewski）向德国之声介绍，在共产党领导人哥穆尔卡（Wladyslaw Gomulka）的执政下，这个国家处于 "不断被剥夺 "的状态，食物支出占人们每月工资的一半。

圣诞节前提高价格自然令民众更为不满，但共产党领导层还是没有想到气氛会出现如此巨变。他们本来希望民众对《华沙条约》这一 "外交成果 "能有更积极的反应。鲁赫莱夫斯基解释道："哥穆尔卡以为，这就可以满足人民的胃，但是为什么一个工人要对'外交成果'感兴趣呢？"。此外，这位历史学家补充道，尤其年轻人看不到未来前景，所以他们的反应特别强烈。

Polen I Dezember 1970, Arbeiteraufstand

1970年12月的但泽：镇压工人起义，由Jan Juchniewicz拍摄

与此同时，政府还降低了汽车、吸尘器和冰箱的价格，造成了不平衡。"人们认为：'我们必须买一台电视，这样才能空着肚子看一些愚蠢的节目？'"鲁赫莱夫斯基回忆说。这就是他们走上街头的原因。抗议活动从格但斯克的列宁船厂开始，并迅速蔓延到其他城市。起初，当局不知道该如何应对，但很快便下达了将起义扼杀在萌芽状态的命令。当局派出大约9000名防暴警察和特种小队，还有2.7万名士兵、550辆坦克，甚至还动用了直升机。"拘留中心当时已经满员了"，鲁赫莱夫斯基接着指出："醉醺醺的防暴警察殴打工人，将烟头放在他们身上，对他们施以酷刑。"

"黑色星期四"

 12月17日，高德莱夫斯基（Zbyszek Godlewski）在去格丁尼亚(Gdynia)造船厂上班的路上被枪杀，这一天也被称为 "黑色星期四"。抗议者用门板抬着他的尸体走上街头。

据官方统计，波兰全国至少有45人死亡，1000多人受伤。鲁赫莱夫斯基说，最年轻的受害者仅15岁。他还说，当局还在死因上撒谎，说人们是自杀或死于意外。受害者是在晚上下葬的，没有家人在场。一些受害者的亲属甚至根本无法找到他们的尸体。

博鲁塞维奇（Bogdan Borusewicz）是后来独立工会运动团结工会（Solidarnosc）的联合创立者，他当时失去了一位同学。他在接受德国之声记者的访谈中回忆说，当时他正在卢布林上大学。包括他在内的所有其他学生都被要求回家。"我是唯一一个在佐波特站下火车的人。当时天已经黑了。树上贴着白色的告示，宣布警察实行宵禁。我真的很害怕。那个时候，谁都不能上街。忽然有一个影子向我走来。那是一个躲在树后的女人。她说：'我以为你是我的儿子。我在等他'。这令我感到不安。"

Polen | Proteste um den Tod von Zbyszek Godlewski 1070

格丁尼亚：1970年12月17日抗议高德莱夫斯基之死的抗议活动

律师尤赫涅维奇（Jan Juchniewicz）当时25岁，从他的公寓窗口可以看到工人们去造船厂的情景。拥有一台照相机的他成为后来抗议运动的记录者。五年前，他将自己的照片资料捐赠给了格但斯克的欧洲团结中心。其中包括数千张1970年至1989年之间拍摄的照片。他回忆说，他看到防暴警察用棍棒对付一群人，然后追着一个男孩跑，"突然间，我看到他们举起枪，向他开枪。我不知道他是否活了下来。"他说，他所看到的一切证实了他的感觉：他生活在一个 "被压制的国家，苏联人决定了这个国家的人们应该如何生活"，但抗议活动给予他一些短暂的希望：情况可能会改变。10年后，这种希望又复燃了。

1980年8月，1970年12月

博鲁塞维奇是1980年8月格但斯克造船厂罢工的主要组织者之一。他告诉德国之声，这次罢工是建立在1970年12月 "悲剧"的经验基础上的，如果没有那次事件，就不可能发生。

"12月的时候，我们一点准备都没有"，团结工会的前领导人、后来的波兰总统瓦文萨（Lech Wałęsa）不久前在接受德国之声采访时如是说。他也曾是格但斯克造船厂的一名工人，并参加了1970年12月的抗议活动。他记得当时他在想 "这一切必须尽快结束；人们必须保护自己并做好准备"，他向德国之声坦言，准备耗时10年，但 "我们干得漂亮"。

Polen I Mitbegründer der Solidarność

1980年的博鲁塞维奇（右，穿白色T恤），团结工会的创始人之一

1980年，工人们在其经济要求之外，又提出了为1970年的死者立碑的请愿。他们从1970年12月学到了一个重要教训：不要离开工作岗位。"工人们留在船厂里，这样他们就可以在自己的地盘上抵御攻击"，博鲁塞维奇解释说。对他而言，具有讽刺意味的是，波兰的马克思列宁主义是在列宁船厂屈服的。他认为："这次罢工不仅是针对那些当权者， 而且是针对意识形态的核心和'工人自治'。罢工的是工人，要掌权的也是工人。"波兰共产党曾以为自己在十年前已经成功地处理了 "十二月事件"，没想到那次抗议活动已经为之后的运动埋下了种子，最终导致独裁政权的垮台。

时至今日，没有任何政治领导人被追究他们在抗议者被杀害事件中的责任。2013年，两名军事指挥官被定罪。

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