1953年6月17日-东德反政府起义

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1953年6月17日，东德人民走上街头，表达对政府的愤怒。苏联出动坦克镇压。这一天作为东德人民反政府起义日被载入史册。
罢工、示威、愤怒：1953年6月17日，东德人民向社会统一党直接表达了他们的不满。但苏联坦克开进镇压了东德人民的反抗。此后，包括东西德人民在内的所有人都清醒了头脑：苏联决不容忍在他们的势力范围内出现反抗。
人民何以对政治领导层如此愤怒？一个原因在于“社会主义建设进展缓慢”。乌尔布里希特（左）领导的社会统一党于1952年7月作出提高生产力的决定。东德领导希望提高人民的生活水平。但希望落空。
农业企业的国有化造成东德食品紧缺，东德人的生活水平整体没有改善，于是，政府提高了劳动标准：人民应更多更艰苦地工作。很多人担心，生活水准还将继续下降。
斯大林去世后，现行路线开始大转弯。以赫鲁晓夫为首的苏联新领导层指示东德收回多项现行政策。东德宣布了新路线。1953年6月初，东德领导层将提高人民生活视为工作的重点。但这已为时过晚。
人们对这突来的转变充满狐疑。6月初，东德国内抗议呼声四起。6月16日一篇报上文章掀起了抗议热潮，该文为人们痛恨的提高劳动标准10%的措施进行辩护。斯大林大街的建筑工地上，工人自发组织了抗议，千人参加。
到了6月17日，人们的诉求已不再是围绕劳动标准。他们要求解散政府、自由选举、统一德国。现在，人们的要求更具政治色彩，抗议的不仅有工人，而是包括了各界人士。
鲜为人知的是，东德各地都举行了抗议活动。全国超过700个市县都有人举行抗议，比如图上显示的是莱比锡市的情景。抗议的风暴中也有打砸抢现象。
东德领导层躲进了苏军驻德总部，而苏军则公然调遣兵力。6月17日早晨，苏军坦克已开进东柏林和其他城市。东德全国开始戒严，军队开枪，50多人死亡。晚上9点后实施宵禁。
在军队的强力干预下，东柏林和莫斯科确保了乌尔布里希特的统治。起义镇压后开始清算。苏军军事法庭判处示威者，有人甚至被判死刑。东德国家机器在后来数周内逮捕约15000人，许多人身陷囹圄多年。
镇压起义的同时，东德政府对6月17日开始重新解释：受到蛊惑的工人事实上受到西方间谍的操纵。国家宣传机器开足马力。这幅照片想传达的意思是，东柏林居民向苏军献花，感谢他们的功绩。
西德认为抗议示威者均是为民主奋斗的自由斗士。在一次西柏林为死者举行的悼念仪式上，当时的西德总理阿登纳称死者是“为自由献身的烈士”。在当年8月，西德就将6月17日定为统一日，该日成为法定节日。
1953年6月17日让人清楚地看到，苏联不会在它的势力范围内容忍民主运动。后来，匈牙利、捷克、波兰等东欧国家都经历了这番经验。36年过去后，德国终于迎来了国家的统一。
德国联邦议院周三（11月30日）批准了一项决议，承认乌克兰1930年代的“大饥荒”为种族灭绝。决议认为“大批民众死于饥饿并不是粮食歉收的结果；斯大林领导的苏联政治领导层应对其负责”。
伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
周一晚，德国东部许多城市再次发生反对德国政府能源政策和俄罗斯政策的抗议活动。沉寂数月的"Pegida "运动的支持者也在德累斯顿再次走上街头。
去年3月，顶级医学专家就向中国国务院提交了准备逐步放松管制的详细建议。然而，为什么到了年底，中国当局在毫无准备的情况下突然结束清零政策？美联社根据数据模型、大量采访以及获取的内部报告和指令，揭示了中国政府全过程决策内幕。
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