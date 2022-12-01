1953年6月17日-东德反政府起义

美媒揭底中国结束清零政策内幕

去年3月，顶级医学专家就向中国国务院提交了准备逐步放松管制的详细建议。然而，为什么到了年底，中国当局在毫无准备的情况下突然结束清零政策？美联社根据数据模型、大量采访以及获取的内部报告和指令，揭示了中国政府全过程决策内幕。