 1952年 雾都伦敦万人死于雾霾 | 所有节目 | DW | 07.12.2022

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科技环境

1952年 雾都伦敦万人死于雾霾

七十年前的冬天，一场持续多日的雾霾夺走了伦敦1.2万人的生命，住院人数更是突破10万。这也成为英国乃至欧洲面对环境污染问题的转折点。

  • 泰晤士河边的英国首都，素有雾都之称。1952年冬天，特殊的气象条件导致雾霾多日不散、连续加重，最严重时能见度甚至只有0.3米。汽车只能以极低速度形势，甚至还需要卖票员下车步行在前方领航。

    开车也要领航员

    泰晤士河边的英国首都，素有雾都之称。1952年冬天，特殊的气象条件导致雾霾多日不散、连续加重，最严重时能见度甚至只有0.3米。汽车只能以极低速度形势，甚至还需要卖票员下车步行在前方领航。

  • 1952年12月初的气温格外低，伦敦居民纷纷烧炭取暖。当年的取暖技术不比如今，大多数人依靠煤炭。每天都有1000余吨的燃煤颗粒物被排放入大气，湿润的大雾天气更是导致灰霾经久不散，有毒有害物质被人们吸入体内。

    家门外的生命危险

    1952年12月初的气温格外低，伦敦居民纷纷烧炭取暖。当年的取暖技术不比如今，大多数人依靠煤炭。每天都有1000余吨的燃煤颗粒物被排放入大气，湿润的大雾天气更是导致灰霾经久不散，有毒有害物质被人们吸入体内。

  • 政界一开始担心的是空中交通受阻，后来才注意到牲畜成批死亡。随后，儿童、老人、慢性病人受害的消息开始揪动人心。许多人开始佩戴口罩来减少吸入有毒的空气。

    拯救生命靠口罩

    政界一开始担心的是空中交通受阻，后来才注意到牲畜成批死亡。随后，儿童、老人、慢性病人受害的消息开始揪动人心。许多人开始佩戴口罩来减少吸入有毒的空气。

  • 不论体质如何，所有居住在伦敦的人都受到了雾霾的影响。即使没有出现呼吸道疾病，极低的能见度也让人难以出行。图为一名警察正在为一名晕头转向的骑手指路。

    晕头转向出行难

    不论体质如何，所有居住在伦敦的人都受到了雾霾的影响。即使没有出现呼吸道疾病，极低的能见度也让人难以出行。图为一名警察正在为一名晕头转向的骑手指路。

  • 伦敦的地面交通全面瘫痪，汽车纷纷被堵在狭窄的街道上，在人口密集的伦敦东部，人们甚至难以看到自己的脚尖。影剧院的生意也受到了严重影响：观众们根本看不清舞台和银幕。

    生活陷于停滞

    伦敦的地面交通全面瘫痪，汽车纷纷被堵在狭窄的街道上，在人口密集的伦敦东部，人们甚至难以看到自己的脚尖。影剧院的生意也受到了严重影响：观众们根本看不清舞台和银幕。

  • 恶劣的空气倒是没有对地铁系统造成太大影响，许多伦敦市民都依靠地铁出行。这场雾霾持续了5天，最终靠一场大风吹散。不少亲历者表示，当时刮的风都伴随着令人作呕的碗豆汤气味。

    地铁成了救星

    恶劣的空气倒是没有对地铁系统造成太大影响，许多伦敦市民都依靠地铁出行。这场雾霾持续了5天，最终靠一场大风吹散。不少亲历者表示，当时刮的风都伴随着令人作呕的碗豆汤气味。

  • 1952年的严重雾霾，促使政界开始重视环境污染问题。1956年，英国《清洁空气法案》出台，多管齐下治理全国各大城市的空气品质。如今，欧洲城市的空气中已经不再有燃煤导致的硫化物刺鼻气味，但是汽车尾气中的氮氧化物，以及细颗粒物污染，依然是不容小觑的问题。

    痛定思痛治雾霾

    1952年的严重雾霾，促使政界开始重视环境污染问题。1956年，英国《清洁空气法案》出台，多管齐下治理全国各大城市的空气品质。如今，欧洲城市的空气中已经不再有燃煤导致的硫化物刺鼻气味，但是汽车尾气中的氮氧化物，以及细颗粒物污染，依然是不容小觑的问题。


  • 泰晤士河边的英国首都，素有雾都之称。1952年冬天，特殊的气象条件导致雾霾多日不散、连续加重，最严重时能见度甚至只有0.3米。汽车只能以极低速度形势，甚至还需要卖票员下车步行在前方领航。

    开车也要领航员

    泰晤士河边的英国首都，素有雾都之称。1952年冬天，特殊的气象条件导致雾霾多日不散、连续加重，最严重时能见度甚至只有0.3米。汽车只能以极低速度形势，甚至还需要卖票员下车步行在前方领航。

  • 1952年12月初的气温格外低，伦敦居民纷纷烧炭取暖。当年的取暖技术不比如今，大多数人依靠煤炭。每天都有1000余吨的燃煤颗粒物被排放入大气，湿润的大雾天气更是导致灰霾经久不散，有毒有害物质被人们吸入体内。

    家门外的生命危险

    1952年12月初的气温格外低，伦敦居民纷纷烧炭取暖。当年的取暖技术不比如今，大多数人依靠煤炭。每天都有1000余吨的燃煤颗粒物被排放入大气，湿润的大雾天气更是导致灰霾经久不散，有毒有害物质被人们吸入体内。

  • 政界一开始担心的是空中交通受阻，后来才注意到牲畜成批死亡。随后，儿童、老人、慢性病人受害的消息开始揪动人心。许多人开始佩戴口罩来减少吸入有毒的空气。

    拯救生命靠口罩

    政界一开始担心的是空中交通受阻，后来才注意到牲畜成批死亡。随后，儿童、老人、慢性病人受害的消息开始揪动人心。许多人开始佩戴口罩来减少吸入有毒的空气。

  • 不论体质如何，所有居住在伦敦的人都受到了雾霾的影响。即使没有出现呼吸道疾病，极低的能见度也让人难以出行。图为一名警察正在为一名晕头转向的骑手指路。

    晕头转向出行难

    不论体质如何，所有居住在伦敦的人都受到了雾霾的影响。即使没有出现呼吸道疾病，极低的能见度也让人难以出行。图为一名警察正在为一名晕头转向的骑手指路。

  • 伦敦的地面交通全面瘫痪，汽车纷纷被堵在狭窄的街道上，在人口密集的伦敦东部，人们甚至难以看到自己的脚尖。影剧院的生意也受到了严重影响：观众们根本看不清舞台和银幕。

    生活陷于停滞

    伦敦的地面交通全面瘫痪，汽车纷纷被堵在狭窄的街道上，在人口密集的伦敦东部，人们甚至难以看到自己的脚尖。影剧院的生意也受到了严重影响：观众们根本看不清舞台和银幕。

  • 恶劣的空气倒是没有对地铁系统造成太大影响，许多伦敦市民都依靠地铁出行。这场雾霾持续了5天，最终靠一场大风吹散。不少亲历者表示，当时刮的风都伴随着令人作呕的碗豆汤气味。

    地铁成了救星

    恶劣的空气倒是没有对地铁系统造成太大影响，许多伦敦市民都依靠地铁出行。这场雾霾持续了5天，最终靠一场大风吹散。不少亲历者表示，当时刮的风都伴随着令人作呕的碗豆汤气味。

  • 1952年的严重雾霾，促使政界开始重视环境污染问题。1956年，英国《清洁空气法案》出台，多管齐下治理全国各大城市的空气品质。如今，欧洲城市的空气中已经不再有燃煤导致的硫化物刺鼻气味，但是汽车尾气中的氮氧化物，以及细颗粒物污染，依然是不容小觑的问题。

    痛定思痛治雾霾

    1952年的严重雾霾，促使政界开始重视环境污染问题。1956年，英国《清洁空气法案》出台，多管齐下治理全国各大城市的空气品质。如今，欧洲城市的空气中已经不再有燃煤导致的硫化物刺鼻气味，但是汽车尾气中的氮氧化物，以及细颗粒物污染，依然是不容小觑的问题。


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