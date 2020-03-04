1940年的东京奥运会为何未能如期举办？

（德国之声中文网）1940年的奥运会原本定于在日本东京举行。因为30年代末期日本对亚洲国家发动侵略战争，该届奥运会改为在赫尔辛基举办。但实际上那一届最终也因为第二次世界大战的爆发而被迫取消。

大卫· 戈德布拉特(David Goldblatt)在他撰写的《赛会：奥林匹克全球史》一书中指出，二战期间的东京政府原本想通过举办1940年奥运会展示一个从1923年大地震灾难中恢复过来的日本国。

现在的日本政府也想通过举办今年"元气满满的奥运会"来显示，日本已经从2011年的东北大地震海啸灾害中恢复了元气，重新站稳脚跟。

日本当年能取得1940年的奥运会举办权需要归功于嘉纳治五郎，他是现代柔道的创始人，也是第一个担任国际奥委会委员的亚洲人。他曾经恳请国际奥委会："我坚信，奥运会应该由日本举办。如果他们不做出这样的决定，理由一定是不公正的。"

当年日本尤其想在1940年举办奥运会还有一个理由就是，1940年是日本神武天皇登基2600年。

1932年东京政府正式提出申请，当时同样也提出申办申请的还有罗马和赫尔辛基等城市。当时日本方面做了大量的游说工作，甚至说服了意大利墨索里尼政府退出申请支持日本申办。戈德布拉特在他的书中写道："当时'你帮我，我就帮你'已经成为国际体育政策的一种常态。墨索里尼惊人地宣布，如果日本支持意大利申办1944年的奥运会，意大利就支持日本申办1940年的奥运会。"

后来东京和赫尔辛基两座城市进入预选，而东京又以37票对26票，战胜赫尔辛基赢得了1940年的夏季奥运会举办权。

1931年日本入侵中国东三省。联合国的前身国际联盟在对"九一八事变"做出调查之后得出结论，日本的占领行为是错误的，日本应该将满洲交还与中国。日本表示拒绝并于1933年3月退出国联。

福特汉姆大学艺术史助理教授池田安里在有关1940年奥运会的论文中也提到过，申办奥运会实际上也是加强国际外交的一种做法。"日本申办1940年东京奥运会也是为了改善特别是同英国、美国等西方国家外交关系的一种策略"。

日本为举办1940年的夏季奥运会做了很多准备工作，定下了时间表，印刷了宣传海报。开幕式原定于1940年9月21日举行。但当时也有些小问题悬而未决，例如天皇要不要出席开幕式。那个时代天皇仍被看作是半个神，普通人不能随随便便看到天皇的龙颜真身。

在来自海外的外交压力逐渐加大的同时，日本国内也有越来越多的声音要求把更多的资金用于军事目标。当时日本在海外的一些外交官向东京发送电报，表达出对英国和美国等国家可能会因为日本的军事行动而抵制东京奥运会的担忧。

就像眼前的情况一样，东京方面坚称，奥运会将如期举办。但是1938年7月，日本奥委会最终屈服且委婉地表达说，由于"同中国之间的麻烦"奥运会无法举行。当时在东京出版的"奥林匹克新闻"中写道："组委会和日本人民对于放弃奥运会都深感失望，但是在目前的情况下没有其它的选项。"

原定在日本札幌举办的冬季奥运会也随之取消。后来由于二战的爆发，1940年的夏季和冬季奥运会也未能在赫尔辛基举办。

二战结束后，奥运会的圣火于1948年在伦敦点燃，这距离原定的奥运会举办日期又过去了4年。日本由于是战败国被拒绝参加。1952年，赫尔辛基举办了夏季奥运会。

1964年，日本作为第一个亚洲国家第一次举办了奥运会。

洪沙/叶宣 （法新社）