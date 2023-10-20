1938年11月9日“水晶之夜”——纳粹反犹迫害

纳粹的借口

纳粹称，这场反犹迫害的理由是，一名17岁的波兰犹太人格林斯潘（Herschel Grynszpan）杀害了德国外交官拉斯（Ernst vom Rath）。格林斯潘在那之前数天得知了家人被暴力驱逐的消息。拉斯于11月7日在德国驻巴黎大使馆遭到近距离射击，几天后死亡。没有人知道格林斯潘是在第三帝国幸存下来还是在集中营去世。