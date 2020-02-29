（德国之声中文网）情况显得和往常无异：这个周四上午，位于曼哈顿中心的波记潮州小食（"Bo Ky"）食客多多。衣装革履的男士女士们点要海鲜，喇叭里，亚洲音乐轻扬。

店主罗亲自在入口向客人们致意。他说，"位处中国城中心，我们有些运气。"中午十分，附近的众多商界人士来他这里就餐，"这使我们撑了下来。"

中国城综合改善区的Wellington· 陈告诉记者说，自全球爆发新冠病毒疫情以来，唐人街的生意骤降约40%，某些商店的营业额甚至减少了80%，第一批商店已经担心，若顾客数量不很快恢复正常，便只能停业了。

晚上没生意

尤其到了傍晚，本来扰攘喧闹的商埠便沉寂。罗说，"19点一过，我就该关店门了"。而其实，纽约迄今尚无有一例确诊冠状病毒病例。因此，在中国城的风险并不比其它各街区更大。

的确，夜幕刚降，中国城的众多街道便一片空荡，很多商店关了门。附近的街区，例如意大利风情十足的"小意大利"（"Little Italy"），一到傍晚，也呈现出类似画面。百老汇秀、旅馆和观光游览车也苦于营业额回落。

纽约唐人街的商铺

肯花钱的中国人

原因就在于中国游客数量减少。Wellington· 陈指出，从统计学角度看，中国游客逗留时间最久，出手最阔绰，去年，中国游客人均消费7000美元。

而从冠状病毒疫情爆发以来，中国游客人数减少了一半以上。Wellington· Chan说，"那您就可以自己算出来了，对餐馆和商店来说，损失该有多大。"

表爱心

餐馆老板罗告知，尤其是年初数星期客源骤降现象尤其引人注目。往年，中国农历春节是周围地区最大的节日，"今年，来访者的数量绝对让人失望"。曼哈顿传统的喜庆游行的观者数量是数十年来最少的；在迈阿密，因担心冠状病毒感染，喜庆活动不得不整个儿取消。罗表示："这样，我们今年收入的一大部分就没啦。"

中国城综合改善区和纽约市府携手开展一项取名为"让爱洒满华埠"（Show some love to Chinatown）的活动，以期赢回访客。在#DineInChinatown 和 #ShopInChinatown标签下，市民和游客都可将自己在纽约中国城的经历在社交媒体上分享。

陈说，"我们希望，当事人告诉大家，在我们的街区都有哪些可去之处。此外，所有消费者都可能得到机会，参加抽奖活动中奖。"原来，从2月14日起，只要在中国城用餐一次，或购物一回，就可把收据拿给中国城综合改善区看，然后，便能参加抽奖。

团结餐

纽约市第一选区市议员陈倩雯（Margaret Chin）告知，中国城的店主门十分慷慨，拿出奖金，从免费餐、饰品到iPhone X，应有尽有。她尤其对纽约人的合作感到高兴。她说，其它市区也向相关活动提供了支持，比如，很多高阶人士新近就有意在唐人街用餐，表达支持之意，同时打消他人的顾虑。她表示，"我们希望，这些图片会有助于推进活动"。

餐馆老板罗也希望，此次活动能获成功。他证实，已出现一个小小的积极趋势。不过，他说，"我们当然希望，还会有更多的人重返中国城。"