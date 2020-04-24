187个国家批准儿童保护协议

（德国之声中文网）国际劳工组织（ILO）的所有187个成员国全部批准了《消除最恶劣形式童工劳动公约》。国际劳工组织称，在这一联合国专门机构成立101年的历史上，所有成员国全部批准一项公约还是第一次。太平洋小国汤加是最后一个加入该公约的国家。

国际劳工组织总干事盖伊·赖德（Guy Ryder）称这是为保护儿童福祉发出的一个强烈信号。《消除最恶劣形式童工劳动公约》于1999年就获得通过。该公约禁止让未成年人从事如地下开采类的危险工作以及奴役性和强迫性劳动、禁止买卖儿童、对其进行性剥削或参与武装冲突。但是，在执行这些规定方面存在很大差距。

贫困是主要原因

据国际劳工组织的估计，当今全球仍有1.52亿少年儿童在工作，其中7300万少年儿童所从事的工作对其健康和身体发育尤其构成威胁。出现童工的主要原因是仅靠父母的收入无法维持全家人的生活。

联合国组织称，自千禧年以来，许多国家颁布了打击最恶劣形式童工劳动的法律。到2016年，童工数量下降了40％。联合国的目标说在2025年之前彻底消除任何形式的童工。但是新冠疫情可能将妨碍实现这一目标的进程。国际劳工组织警告说，童工可能会再次增加。

1919年成立的国际劳工组织总部设在日内瓦。该机构旨在为各国提供有关劳动力市场政策和促进就业方面的咨询。机构中的雇主、雇员和政府代表数量均等。国际劳工组织的座右铭是，"从长远来看，世界和平只能建立在社会正义的基础上"。



童工现象有所减少 几乎十分之一的孩子是童工 据联合国儿童基金会称，目前全世界有1.52亿儿童通过自己的劳动在帮助家庭的生存。他们大多数生活在非洲和亚洲。总体而言，童工在全球范围内有所下降。2000年全球有2.46亿儿童沦为童工。如今数量减少，但下降速度正在放缓。

童工现象有所减少 什么是童工？ 联合国儿童基金会将童工定义为“受经济剥削和从事任何可能妨碍或影响儿童教育或有害儿童健康或身体、心理、精神、道德或社会发展的工作”。这个定义被列入“联合国儿童权利公约”。

童工现象有所减少 撒哈拉以南童工数量回升 尤其是亚太地区的童工人数大幅下降，拉丁美洲的童工人数也在减少。但是在撒哈拉以南的非洲地区，近年来童工数量似乎再次增加。联合国儿童基金会认为，该地区经济发展缓慢，武装冲突和自然灾害日益增多是造成童工增加的原因。

童工现象有所减少 逃亡路上的童工 难民中的童工现象也有所增加。逃亡的时间越长，孩子们工作的可能性就越大。因为他们的家人在逃亡途中失去了一切，孩子们必须为减轻家庭寻找新的生存途径。

童工现象有所减少 艰苦的工作 2017年，数十万罗兴亚人为避免受迫害和被边缘化从缅甸逃往孟加拉国。从此他们一直住在临时避难所。在那里，孩子们为减轻家庭的生活负担，有时必须从事非常艰苦的工作。

童工现象有所减少 缝纫而不是学习 许多叙利亚难民儿童也必须像土耳其一家纺织厂的这个男孩这样工作。许多叙利亚儿童每天在这家工厂工作超过十个小时。联合国儿童基金会希望在危机地区开展针对难民童工的教育计划。

童工现象有所减少 如何抵制童工？ 为了彻底杜绝童工，援助组织认为政府是关键。他们必须实施义务教育，法律规定的最低就业年龄要与义务教育结束的年龄相挂钩。名为“terre des hommes”的援助组织认为必须加强国家监管机构的监督，剥削儿童的雇主应该受到惩罚。

童工现象有所减少 加强教育是关键 联合国儿童基金会德国分部负责人施耐德（Christian Schneider）说：“为了有效保护儿童免受剥削，必须改善这些儿童的生活条件”。因此，联合国儿童基金会呼吁增加对教育以及健康和社会保护系统的投资。

童工现象有所减少 严格制止产生童工的根源 如果按照目前的速度减少童工，联合国儿童基金会估计，到2025年，仍将有1.21亿男、女儿童从事童工。联合国发布的到2025年废除童工的目标还有很长的路要走。 作者: Charlotte Voß



李京慧/达扬 (德新社、基督教通讯社等)

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