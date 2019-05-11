180国决定减少入海塑料 唯独少了美国

（德国之声中文网）在联合国主持下经过12天的谈判后，周五（5月10日）几乎所有国家都同意达成协议，大量减少进入海洋的塑料数量。不过美国是个例外。

该协议具有法律效力，意味着各国必须监测和跟踪销往境外的塑料垃圾。

在日内瓦举行的联合国环境规划署会议上，1400名代表进行为期12天的讨论后达成该协议。该协议更新了1989年关于控制危险废料的巴塞尔公约，其中包括塑料垃圾。

联合国环境规划署官员佩耶（Rolph Payet）评价该协议说："这向包括私营部门和消费市场在内的整个世界发出了一个非常强烈的政治信号--我们必须行动起来"，而且 "各国已决定采取一些行之有效的措施"。

国际持久性有机污染物消除网络( IPEN )科学顾问布罗谢（Sara Brosche）说："长期以来，美国和加拿大等发达国家一直向亚洲发展中国家出口有毒塑料废料，声称它能回收利用。其实，大部分有毒塑料废料不能回收，而是倾倒或焚烧，或者流入海洋。"

塑料让世界窒息 你在做什么？ 你消费着多少塑料？ 非要总用塑料吗？不，越来越多人不这么想。企业们也作出回应：麦当劳、星巴克已经宣布，将很快停止使用塑料吸管，而换成更环保的替代品。另外，可反复使用的咖啡杯、环保外卖杯也正流行。而在家或者参加音乐节时，也可以从自己做起。以下是我们的几个小建议。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 为了环境，不要懒惰 从上世纪70年代起，外卖逐渐成为一种潮流。很快打包或者订餐上门，这在美国深受欢迎，让人们有更多可以做“沙发土豆”的机会。而外卖中的塑料垃圾则没有怎么引起人们的重视。在这里，我们的建议是：不要那么宅，还是出门吃饭吧，既有仪式感，也更环保。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 涤纶、尼龙和聚丙烯酸 微塑料（也称“塑料微珠”）通过我们的衣物进入污水系统，从而进入城市水循环。这一点在聚酯、尼龙等人造纤维制成的运动服饰上表现得尤为明显 ，在日常服饰中也越来越常见。环保服饰只有少数人能负担起，但我们也有其他途径，可以减少这种污染。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 停止微塑料污染！ 柏林一家企业发明了一款环保洗衣袋（“Guppyfriend Washing Bag”）。这种特细网眼洗衣袋据称可以过滤所有聚酯纤维、聚乙烯等人造纤维，把要洗的衣服放入袋中再放进洗衣机里，能防止塑料纤维随着洗衣机废水排出。这家公司称，洗完衣服后用手去除洗衣袋粘附的纤维、扔到垃圾桶里就可以了。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 轮胎带来的污染 微塑料主要来自于化妆品？不是这样的！在德国，微塑料第一大来源是汽车轮胎的磨损。据柏林工大调查，德国每年约有12万吨汽车轮胎的磨损物进入环境，而其中柔软剂等物质会被植物吸收，有时甚至毒害有机体。又多了一个理由，要少开车。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 拒绝一次性塑料杯 我们聚会狂欢也为环境污染做出了“贡献”。几乎所有音乐节、大型庆祝活动都会使用一次性塑料杯、塑料瓶。比如图中的摇滚音乐节"Rock am Ring"，三天时间带来了500吨垃圾，其中大部分是塑料垃圾。出于安全考虑，禁止使用玻璃瓶，然而这并不意味着非要使用一次性塑料杯，其实还有很多其他的选择。

塑料让世界窒息 你在做什么？ Coffee to go，告别一次性 在环保人士眼中，一次性杯子几乎是邪恶化身。对于咖啡杯，德国越来越强调更环保的选择，不过仍然有很多人没有行动。迄今，德国每小时扔掉32万个一次性杯子。在整个欧盟，德国是包装垃圾“冠军”——2016年人均产生的包装垃圾最多。

塑料让世界窒息 你在做什么？ 和塑料瓶说再见？ PET（聚对苯二甲酸类塑料）一次性塑料瓶很容易回收，然而它们并非特别环保的选择。更环保的是图中的这些水球。其伦敦发明者称，通过可食用的膜将饮料裹住，可以省掉大量的塑料。不过，这是否真的能够推广开来呢？ 作者: Leonard Proske



德国官员呼吁禁止塑料袋

与此同时，德国联邦发展援助部部长米勒（Gerd Müller）呼吁在德国禁止使用塑料袋，其中部分原因正是为了减少向发展中国家出口废料。

"禁止使用塑料吸管是不够的，" 米勒在接受《奥格斯堡汇报》（Augsburger Allgemeine）采访时说， "德国不必等待整个欧洲，应该立即禁止一次性塑料袋。"

米勒指出，一些非洲国家已经禁止使用塑料袋："我们必须做卢旺达、肯尼亚和乌干达正在做的事情。"

"预防"联盟

本周四，米勒部长在柏林批准德国加入一个新的国际废料联盟。该联盟已有30家公司、研究机构和组织。其中包括雀巢和可口可乐、绿点回收计划、几所大学和世界自然基金会。合作国家还包括印尼和加纳。该联盟重在"预防"，其核心焦点是防止浪费。

"正如气候变化一样，废料正在全球生存问题。"穆勒说。

按照目前的趋势，到2050年，海洋中的塑料废料将增加十倍，比鱼类还多。目前，全球有20亿人生活在没有垃圾收集的环境中。米勒说，"贫困人群中最穷的人承受最多。"

减少浪费

米勒表示，该联盟成员目前正在寻找尽可能减少浪费的方法。他说："因为如果我们继续以这种方式生活，我们将被淹没在垃圾中。"

米勒部长说，德国技术可以在处理全球废料问题上发挥重要作用，而它也可能会带来就业机会。

德国政府希望确保只有经过分类和易于回收的塑料废料才能销往国外。

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张平/王凡（德新社、美联社、路透社）