1700年犹太人在德史

犹太洁食、犹太节日、犹太音乐：2021年，德国将举行各种活动庆祝犹太人生活的多样性。公元321年的一道诏书证明，早在古罗马时期德国就有犹太人聚居区。
（德国之声中文网） 在公元4世纪发布一道诏书可不是一件容易的事。传递信息就是一大障碍。在 "321-2021：犹太人在德1700年历史"协会的主页上可以看到一段视频，用轻松幽默的木偶剧讲述了当时罗马帝国可能发生的事情。科隆--曾经的下日耳曼尼亚首府有一个骄傲的名字Colonia Claudia Ara Agrippinensium，在4世纪的时候，罗马可谓是远在天边。在那里，君士坦丁大帝收到了科隆市议会的请求，希望修复一座破旧的桥梁。这座莱茵河畔的城市当时资金紧张。科隆人在给君士坦丁大帝的信中写道，一个叫艾萨克（Isaac） 的犹太人想帮忙，但作为回报，他必须在市议会中获得一个职位。
君士坦丁大帝大概不知道他的这道政令留下了多么宝贵的历史证据。因为这份文件是现存最早的有关阿尔卑斯山以北欧洲犹太人生活的文字记载。它的内容是："根据在全国范围内生效的法律，我们允许所有市议会收纳犹太人成员。" 这份被送往科隆的法令，确凿地证明了当时有犹太人在科隆生活。
早在上世纪50年代，考古学家就在科隆市政厅广场下挖出了第一批犹太人区的宝藏。当时，他们发现了一座11世纪的犹太教堂残骸和密克威（Mikwe）犹太浴池。但人们在重建战后满目疮痍的科隆时，将市政厅广场改造成了停车场，这些宝藏又被埋藏了几十年。直到2007年，考古人员才再次挖开地面。
他们的世纪大发现：由小巷、墙壁、地窖和楼梯组成的杂乱无章的建筑原来是科隆完整的中世纪犹太人区。其中的一部分是否已在公元321年形成？
预计在2024年之前，科隆将在这一考古遗址上建造一座博物馆，该市也已为此申请加入联合国教科文组织的世界文化遗产。但在德国其他城市也有中世纪早期犹太人生活的证据。在奥格斯堡，考古学家发现了一盏4、5世纪的油灯，油灯上画着一盏犹太烛台（Menorah）。特里尔的犹太人也是由来已久，瓦伦蒂尼安一世大帝（（Valentinian I. ，364-375年）的诏书就是证据，该诏书禁止士兵驻扎在犹太教堂里。
然而，正如 "321-2021：犹太人在德1700年历史"协会主席、周年纪念活动的共同组织者安德烈·科瓦奇（Andrei Kovacs）所介绍的，君士坦丁大帝于公元321年发布的诏令时间最久远，也是"不同宗教共存"的重要证据。
科瓦奇认为，在当今世界，"展现犹太人的生活"尤为重要。 这位46岁的音乐家和企业家来自一个匈牙利犹太家庭。他的祖父母在布达佩斯犹太人区和贝尔根-贝尔森（ Bergen-Belsen）集中营中幸存下来。科瓦奇表示： "反犹主义大概有1700多年的历史。但我们也想展示犹太人长久以来对社会的贡献。今天有许多伟大的倡议连接我们社会中的犹太人和非犹太人。"
今年的一系列庆祝活动将于2月开幕。其中包括一个巡回展览，将在科隆以及北威州的其他城市和柏林展出。在 "对与错"、"生活与共处"、"宗教与其历史"、"面孔、故事与感受"等主题活动中，德国犹太教的日常史和宗教史将被具体介绍。每周一档的播客节目将强调德国犹太人生活的多样性。
科瓦奇向德国之声介绍："我们的计划是大胆地采用新方法，通过通俗的活动尽可能地吸引不同阶层的民众，同时为人们创造接触犹太文化的机会。"在全德范围举办的主题活动期间，将有以游戏方式讲解犹太节日的木偶剧、"以色列是真实的 "舞蹈表演节、犹太洁食品尝会、"犹太文化之夏"等。科瓦奇补充说，因为新冠疫情，他们在策划过程中同时考虑了线上和线下的活动安排。
科瓦奇解释道，"犹太人在德1700年历史"系列活动不仅回顾过去，对犹太人的迫害和大屠杀是其中的一部分，但在纪念年期间，它们不应该是主要内容。"即使有艰难和悲惨的过去，我们也想展现一些积极的东西"。科瓦奇以庆祝活动的一大亮点"Sukkot XXL "项目为例，该项目将尝试以简单的方式介绍犹太节日--住棚节。"我们想一起建造和装饰一座树叶小屋，一个'棚（Sukka）'。我们想在里面共度美好时光：一起吃饭喝酒、一起聊天说笑、一起讨论。我们希望通过这种方式来抵制潜在的神秘和偏见。"
科隆大教堂上将出现一件关于当今犹太人和基督徒之间关系的新艺术作品。此外，科隆大主教区还希望通过公开讨论所谓的 "犹太母猪 "等反犹太雕塑，为纪念年做出贡献。
科隆犹太拉比耶希尔布·鲁克纳（Yechiel Brukner）要求采取激进的做法："如果有人能勇敢地、革命性地决定消除科隆大教堂上的反犹太雕塑，那就太好了。" 虽然有相关讨论，但是还没有一个德国教堂上的反犹太雕塑被真正去除。展开讨论有助于人们意识到根深蒂固的偏见。科瓦奇指出："我希望今年我们恰恰能让这种"尚未愈合的伤口"显现出来，并推动相关讨论。"但在今年的周年纪念活动中，宗教的美好和融洽才是重点 。
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