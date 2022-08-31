 “17年磨一舰” 印度首艘国产航母正式服役 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.09.2022

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时政风云

“17年磨一舰” 印度首艘国产航母正式服役

经过17年的建造和测试，印度自产的航母维克兰特号周五正式开始服役。总理莫迪在服役仪式上宣告印度跻身自主建造航母的国家之列。为摆脱对外国军备的依赖，并抗衡中国，新德里近年来投入重金发展本土国防产业。

从印度喀拉拉邦科钦港口观看维克兰特号的民众

从印度喀拉拉邦科钦港口观看维克兰特号的民众

（德国之声中文网）印度首艘国产航母维克兰特号（INS Vikrant）周五正式开始服役。法新社报道称，这是新德里政府在摆脱对外国武器的依赖和应对中国在地区日益增强的军事存在的道路上的一个里程碑式事件。

维克兰特号总长262米，是世界上最大的海军舰艇之一，经过了17年的建造和测试之后，终于开始服役。该舰的名称沿袭自一艘曾在印度海军服役的英国航母。后者曾经在1971年印巴战争中对巴基斯坦海军执行过封锁任务，在1997年退役。
 
印度总理莫迪周五在该国南部喀拉拉邦港口城市科钦举行的服役仪式上发表讲话：“今天，维克兰特号给我们的国家注入了新的自信。……我们已经跻身世界上可以用本土技术制造如此巨大航母的国家之列。”
 
据悉，该航母可容纳大约1600名机组人员和30架舰载机。其中包括俄罗斯设计的米格-29K战机，这种战机原本应该是为印度另一艘航母——从俄罗斯购买的“超日王”号服役。莫斯科多年以来一直是新德里重要的武器供应方。

总理莫迪宣告印度正式跻身可以自主建造航母的国家之列

总理莫迪宣告印度正式跻身可以自主建造航母的国家之列

不过如今莫迪政府致力于摆脱对外国军购的依赖，打造自己的国防硬件产业。为此，新德里政府投入了巨资，目前该国造船厂正在建造中的还有超过30艘其它类型的海军舰艇和潜艇。

《华盛顿邮报》指出，尽管这艘新下水的维克兰特号大部分技术是来自印度本土，但是该航母使用的发电机是通用电气（General Electric），配备的雷达设备是以色列产的。其舰载机也并非都是印度自产，除了俄罗斯产的米格战机之外，可能还会有法国或美国制造的舰载机。

抗衡中国

军事专家表示，现代航母如今在战争中越来越容易成为导弹和潜艇的打击目标，但是它们仍然被广泛视为国家实力的象征，也是军队远程作战的关键装备。

印度增加对军工产业投资的背景之一，是担心中国在印度洋地区的军事存在日益增加。

印度的困境之二：来自中国的威胁

上个月，斯里兰卡允许中国一艘科考船停靠补给引发了新德里和华盛顿的关注，印度媒体称这艘船实为“间谍船”，如果停靠斯里兰卡的港口，将会对印度的国防安全造成威胁。
 
印度还是“四方安全对话”（Quad）的成员，该机制的其它三个成员是美国、日本和澳大利亚，主要聚焦印度-太平洋地区的自由开放，以及抗衡中国日益增长的军事和经济力量
 
“长期以来，印太地区和印度洋的安全问题一直被忽视。”莫迪说： “但如今这却是我们国家的头等要务。”
     

（法新社、华盛顿邮报）

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