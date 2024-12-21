17名中国人涉非法采矿在刚果（金）被捕

17名中国男子因涉嫌经营非法金矿在刚果民主共和国被捕。该国表示一直在努力阻止未获许可的公司以及武装团体开采其矿产资源。

（德国之声中文网）刚果民主共和国当局周五（12月20日）通报，17名中国男子因涉嫌经营非法金矿被捕。目前，该国政府正在加紧打击未经许可开采矿产资源的行为。

这些男子被带到布卡武的新闻发布会现场。布卡武是位于该国南基伍省冲突频发地区的主要城镇。他们坐在椅子上，没有戴任何束缚器具，也没有对记者说话。

据该省财政部长兼代理矿业部长贝尔纳·穆欣多（Bernard Muhindo）称，这17名中国人是在政府代表团周四对卡赫姆博（Karhembo）村的矿场进行突击检查后被捕的。

“我们要求他们出示公司的相关文件，但结果什么都没有。没有文件，没有证件，没有资质证明，没有身份信息，什么都没有，”穆欣多说。

据他介绍，当时矿场约有60名中国公民，官员拘留了其中看似责任者的17人，同时还拘留了另外一些来自该国和邻国布隆迪的嫌疑人。

中国驻刚果民主共和国首都金沙萨的大使馆尚未回应路透社的置评请求。布隆迪大使馆表示，他们仍在等待驻布卡武代表提供详细信息。

刚果民主共和国当局表示，他们一直在努力阻止未获许可的公司以及武装团体，开采其丰富的钴、铜、黄金及其他矿产资源。

对采矿活动的争夺加剧了该国与邻国卢旺达接壤地区的冲突。

今年7月，南基伍省省长让-雅克·普鲁西·萨迪基（Jean-Jacques Purusi Sadiki）曾下令暂停采矿活动，并要求公司和经营者撤走，试图“恢复采矿作业秩序”。

不久之后，采矿活动得以恢复，但当局表示将继续对该行业进行调查。

（路透社）

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