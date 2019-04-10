16+1峰会：克罗地亚的中国热

（德国之声中文网）对于中国的一带一路来说，东南部欧洲国家具有重要的意义。北京想在这个项目框架下向当地的港口、道路、铁路、电讯网络和机场设施投入数十亿的资金。中国的目标是打通欧洲、非洲、甚至直通南美洲的经济贸易长廊，当然亚洲也是这个长廊的一部分。

在过去的十年里，中国向东欧投资了数十亿美元--一部分是贷款，一部分是招标项目。最大一部分资金流向了塞尔维亚--超过100亿美元。北京在那里投资了钢铁和装备制造业，同时也参与了基础设施的建设。排名第二的是匈牙利（大约40亿美金），然后是波兰（大约30亿美金）。

中国是克罗地亚经济的大救星?

所以说对于此次峰会的东道主克罗地亚来说，吸引中国投资的潜力还有许多。到目前为止，中国在这里的投资总额只有大约7亿美金。

这几天峰会召开期间，克罗地亚媒体掀起了一股中国热：除了详细如实的报道了国宴的菜品、领导人太太团们的行程安排以外，还有一个接着一个的经济喜闻。

用创纪录的时间修建佩列沙茨大桥？对于中国人来说都不是事儿。在克罗地亚大举投资公路和铁路建设？早已经是板上钉钉的事情。把克罗地亚的农产品引入中国市场？已经谈得妥妥的了。这几天，对于克罗地亚萎靡不振的经济来说，中国人是盼望已久的救世主。

最精彩的还在后面：濒临破产的克罗地亚造船集团Uljanik现在可能有救了。据当地报纸援引"政界人士"报道称，中国总理李克强本周三凌晨四点亲自拿起话筒致电中国船舶重工集团公司。双方企业的代表预计下周就会在首都萨格勒布会面，如果谈得顺利。中国船舶重工有可能成为深陷危机中的Uljanik造船厂的战略合作伙伴。

中国参与建造佩列沙茨大桥

中国愿意进一步开放

在克罗地亚海滨旅游城市杜布罗夫尼克举行政界峰会的同时，还有一场由大约1000名中欧企业代表出席的峰会也在进行之中。与会各界除了谈生意以外，还启动了一个互联网平台，目的在于更好的让与会各国的中小型企业建立联系。在中国有90%的企业都属于中小型企业--每天新成立的企业数目平均为15000家。

和前两天在布鲁塞尔的做法一样，李克强在杜布罗夫尼克也再次重申了中国向欧洲产品和欧洲企业开放市场的决心。为了不激怒多疑的布鲁塞尔，与会各国已经表态称会向布鲁塞尔递交共同协议的文本。明年的欧盟16+1峰会将在中国召开。