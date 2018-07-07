 16+1峰会：中国强调不分裂欧洲 | 经济纵横 | DW | 08.07.2018

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经济纵横

16+1峰会：中国强调不分裂欧洲

在周末召开的中国与中东欧合作峰会上，中国总理李克强表示，北京加强与东欧国家的合作，并不是要分裂欧洲。同时，他还许诺中国将进一步开放本土市场。

Bulgarien Sofia Li Keqiang und Bojko Borissow (Getty Images/AFP/N. Doychinov)

李克强和鲍里索夫在峰会新闻发布会现场

(德国之声中文网) 正深陷于中美贸易冲突的中国，越发倾向于欧洲。本周六（7月7日），李克强在保加利亚首都索非亚召开的中国与中东欧国家合作会议上强调，如果欧洲遭到削弱，对于中国也同样不是好消息。他许诺，中国经济将进一步改革，市场将进一步向外国资本及商品开放，这将为欧洲国家、尤其是欧盟中经济相对欠发达的成员国带来新的商机。李克强还在演讲中指出，自由贸易是确保全球经济持续增长的正确道路。

这一合作会议也常常被称作"16+1峰会"。李克强在峰会上表示，中国与中东欧国家的合作应当更为紧密。同时他还驳斥了外界对"16+1峰会"的批评，强调这一合作不是为了在欧盟内部打入楔子，"一个强大的欧洲符合中国的利益"。保加利亚总理鲍里索夫(Boyko Borissow)也响应说，这一峰会的宗旨之一就是让欧洲更强大。

Infografik Chinas neue Seidenstraße Chinesisch

在本周末举行的峰会上，总共签署了18份双边协议以及意向声明，但是这并不包括大额商业合同。中国方面宣布将在"一带一路"框架内为中东欧地区投入数百亿欧元的巨资，促进当地发展。李克强还在会上表示，中方有意通过世界银行、欧洲复兴开发银行等机构参与相关融资。保加利亚总理则回应说，希望中方的参与能够为东欧地区的基础设施改善提供新的动力。

在"16+1峰会"之后，中国总理李克强将在周日晚些时候飞往德国，参加周一开始的中德政府间磋商会议。

文山/李鱼/(路透社、德新社)

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