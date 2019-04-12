16+1再加一：希腊将加入中国-中东欧合作

（德国之声中文网）本年度峰会东道主、克罗地亚总理普连科维奇（Andrej Plenkovic）说："我们都在寻求改善合作模式。16+1已成为政治与经济紧密关系的平台。"

普连科维奇也宣布，希腊将成为欧洲方面的第17个参与国。

希腊总理齐普拉斯表示，加入该合作机制是"全球与地区发展的一个至关重要的时刻"。他说："我们必须走出危机，寻找地区与全球合作的新模式。"齐普拉斯同时表示，这必须在"完全遵守"欧盟规则的前提下进行。

会后各国领导人预计将发表联合声明。李克强率领的代表团也将签署一系列协议。

北京于2012年启动了"16+1"倡议，并在华沙举行首次峰会，旨在为中国的商业利益打开中东欧国家市场。这16国是：阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、北马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚。

如今，加上希腊，这里面有了12个欧盟成员国、6个欧元区国家。阿尔巴尼亚、黑山、塞尔维亚和北马其顿是申请加入欧盟的国家，波黑是潜在的申请国。

布鲁塞尔忧虑

德新社评述说，欧盟担心，16+1削弱欧盟的团结，为中国的经济与政治利益打开后门。布鲁塞尔也批评中国的贷款条件可能会降低劳工和环境标准。

中国总理李克强周五承诺，其政府将尊重欧盟的标准以及公平贸易，以期缓解欧盟对于中国投资或改变欧洲竞争规则的忧虑。中国政府也受到批评，未能给予欧洲企业在中国市场有对等的准入权。

据美联社报道，李克强在16+1年度峰会上表示，中国欢迎双向的开放；中国希望公平对待所有在华运作的企业，增加从欧洲国家的进口；中国是向世界开放的。

多个东欧国家参与了中国的"一带一路"投资与基建项目，该项目也旨在打开通往西欧市场的门户。其内容包括基础设施升级、建立亚欧之间的运输与贸易网络。

北京成立了30亿美元的基金，并宣布为中东欧16个国家提供100亿美元的贷款额度。

在16+1会议开幕之际，克罗地亚总理普连科维奇表示，在相对较短的时间内，"一带一路"就带来新关系、新项目的建立，同时也成为参与国之间"紧密、有成效的政治对话"的平台。

苗子/凝炼（德新社、美联社）