16+1再加一：希腊将加入中国-中东欧合作

中国总理李克强周五与中东欧国家领导人在克罗地亚度假胜地杜布罗夫尼克会晤。这是被称为“16+1”的年度经贸峰会，如今将扩大为“17+1”。
（德国之声中文网）本年度峰会东道主、克罗地亚总理普连科维奇（Andrej Plenkovic）说："我们都在寻求改善合作模式。16+1已成为政治与经济紧密关系的平台。"
普连科维奇也宣布，希腊将成为欧洲方面的第17个参与国。
希腊总理齐普拉斯表示，加入该合作机制是"全球与地区发展的一个至关重要的时刻"。他说："我们必须走出危机，寻找地区与全球合作的新模式。"齐普拉斯同时表示，这必须在"完全遵守"欧盟规则的前提下进行。
会后各国领导人预计将发表联合声明。李克强率领的代表团也将签署一系列协议。
北京于2012年启动了"16+1"倡议，并在华沙举行首次峰会，旨在为中国的商业利益打开中东欧国家市场。这16国是：阿尔巴尼亚、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、北马其顿、黑山、波兰、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛伐克和斯洛文尼亚。
如今，加上希腊，这里面有了12个欧盟成员国、6个欧元区国家。阿尔巴尼亚、黑山、塞尔维亚和北马其顿是申请加入欧盟的国家，波黑是潜在的申请国。
布鲁塞尔忧虑
德新社评述说，欧盟担心，16+1削弱欧盟的团结，为中国的经济与政治利益打开后门。布鲁塞尔也批评中国的贷款条件可能会降低劳工和环境标准。
中国总理李克强周五承诺，其政府将尊重欧盟的标准以及公平贸易，以期缓解欧盟对于中国投资或改变欧洲竞争规则的忧虑。中国政府也受到批评，未能给予欧洲企业在中国市场有对等的准入权。
据美联社报道，李克强在16+1年度峰会上表示，中国欢迎双向的开放；中国希望公平对待所有在华运作的企业，增加从欧洲国家的进口；中国是向世界开放的。
多个东欧国家参与了中国的"一带一路"投资与基建项目，该项目也旨在打开通往西欧市场的门户。其内容包括基础设施升级、建立亚欧之间的运输与贸易网络。
北京成立了30亿美元的基金，并宣布为中东欧16个国家提供100亿美元的贷款额度。
在16+1会议开幕之际，克罗地亚总理普连科维奇表示，在相对较短的时间内，"一带一路"就带来新关系、新项目的建立，同时也成为参与国之间"紧密、有成效的政治对话"的平台。
苗子/凝炼（德新社、美联社）
在与欧盟举行的峰会上，中国誓言不强迫企业分享知识产权。 在人们对于中国在欧洲的影响力与日俱增的擔憂之背景下, 此次会谈标志着北京對歐方針的重大转变。 (10.04.2019)