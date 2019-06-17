16国外长要求核裁军 核大国不在其内

（德国之声中文网）"斯德哥尔摩倡议"签署国包括几乎各大洲的大国以及阿根廷、印度尼西亚和加拿大。大概有9个核大国的外交部长没有坐到谈判桌旁。

近年来，冷战结束后曾经一度缓和的核威胁再次增加。美国、俄罗斯和中国等核大国正在致力于核武器的现代化，提高了其使用功能。美国因退出与俄罗斯签署的《中导条约》以及与伊朗签署的禁止核武器条约，令人担心爆发新一轮核军备竞赛。

联邦外长马斯（Heiko Maas）说："如果世界走上这条道路，我们将面临核秩序解体，继而导致世界安全瓦解的风险。"马斯强调指出："我们必须共同扭转这一发展趋势。"

四月份将在纽约举行的一次会议，旨在对50年前正式生效的《不扩散核武器条约》进行审核。该条约是遏制核武器扩散的一个基础协议。

如今三分之二的联合国成员国赞同制定《禁止核武器条约》，但是德国并未参与，所有拥核国家表示反对是原因之一。

"斯德哥尔摩倡议"于2019年在瑞典创立，其目标是为了给核裁军带来新的动力。

李京慧/洪沙 （德新社）