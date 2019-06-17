 16国外长要求核裁军 核大国不在其内 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2020

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16国外长要求核裁军 核大国不在其内

德国和其他15国的外长呼吁全球减少核武器数量。周二在柏举行会晤的各国外长在共同发表的一份联合声明中强调指出："现在到了采取行动降低核风险的时刻。""斯德哥尔摩倡议"签署国在联合声明中总共提出了22项核裁军建议。

Berlin Protest gegen Auflösung des INF-Vertrages (Imago Images/epd/C. Ditsch)

(资料图片，2019年) 美国、俄罗斯和中国等核大国致力于核武器的现代化；美国退出与俄罗斯《中导条约》以及与伊朗条约，令人担心爆发新一轮核军备竞赛

（德国之声中文网）"斯德哥尔摩倡议"签署国包括几乎各大洲的大国以及阿根廷、印度尼西亚和加拿大。大概有9个核大国的外交部长没有坐到谈判桌旁。

近年来，冷战结束后曾经一度缓和的核威胁再次增加。美国、俄罗斯和中国等核大国正在致力于核武器的现代化，提高了其使用功能。美国因退出与俄罗斯签署的《中导条约》以及与伊朗签署的禁止核武器条约，令人担心爆发新一轮核军备竞赛。

联邦外长马斯（Heiko Maas）说："如果世界走上这条道路，我们将面临核秩序解体，继而导致世界安全瓦解的风险。"马斯强调指出："我们必须共同扭转这一发展趋势。"

四月份将在纽约举行的一次会议，旨在对50年前正式生效的《不扩散核武器条约》进行审核。该条约是遏制核武器扩散的一个基础协议。

如今三分之二的联合国成员国赞同制定《禁止核武器条约》，但是德国并未参与，所有拥核国家表示反对是原因之一。

"斯德哥尔摩倡议"于2019年在瑞典创立，其目标是为了给核裁军带来新的动力。

李京慧/洪沙  （德新社）

 

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