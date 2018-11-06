15国联署 盼与高官谈新疆问题

(德国之声中文网) 十五个国家的驻北京大使联合写信给新疆中共党委书记陈全国，表达对新疆再教育营的关切，并邀请他与外交官们见面，对维吾尔族群的人权状况提出解释。

路透社首先取得了信件的草稿。 信件内容提到:「对于一些关于少数族群报告，我们深深感到困扰，特别是关于新疆自治区的维吾尔族。」

「为了更好的了解情况，我们提议尽快在您方便的时间，与您见面讨论这些问题。 」

还不清楚信是否已经寄出，或是内容是否还会修改。 一位外交官说，这封信还会传给更多国家进行联署。 其他外交官只有承认了这封信的存在，但是拒绝提供更多的细节。

这封信的副本料将送往中国的外交部、公安部，以及共产党的对外联络部。

参与联署的西方外交官，包括加拿大、英国、法国、瑞士、欧盟、德国、荷兰、澳大利亚，以及爱尔兰、瑞典、比利时、挪威、爱沙尼亚、芬兰、丹麦。 当中有四位大使指称是加拿大领衔写信。

这次行动是一次针对人权问题的大规模联合行动，并不寻常。 这也象征着中国在新疆地区的作为受到越来越多的反对。

八月，联合国人权委员会说，他们收到许多可信的报告，显示有上百万名维吾尔人被中国当局暗中拘禁在大型营区里。 中国一再的强调那些营区是培养技能与提高就业率的「职业训练所」。 13日，中国外交部长王毅曾说，各国应该少听信关于新疆的「小道消息」，相信当地官员说的话。

随着一带一路计划在各国展开，中国的经济影响力越来越广，许多国家因为害怕触怒中国，而不敢对新疆问题表示意见。

美国两院提案

尽管美国一向宣称关切新疆议题，这次却还没有在信中署名。 被问及此事，美国响应，会持续呼吁中国停止有害的政策，释放被强制拘禁的人。

15日，美国参众两院提出法案，提议就人权侵害的原因，制裁新疆的党委书记陈全国，以及其他与新疆再教育营有关的中国官员与企业。

这项法案由共和党联邦参议员卢比奥(Marco Rubio)发起，获得15名参议员的背书，而众议员史密斯(Chris Smith)也提出众议院版本的配套法案。

法案对一系列机关提出要求: 美国情报机构对中国如何影响区域安全提出报告，并列出参与再教育营建设与营运的公司名单。 联邦调查局对如何保护美国公民免受中国骚扰提出报告。 国务院则需要了解北京在该地区施压的规模，加强对新疆地区的监控，并审查商务部对中国的出口管制成效。

中国外交部发言人华春莹隔空响应: 「美国议员哪来莫名奇妙的优越感，对其他国家的内政说三道四？ 」她提出美国的各种族之间，刑期、薪酬、就业机会等都不平等，提点美国议员「可以更关心自己国内的事情，把自己的事情做得好一点。 」

她说:「如果通过他们的努力，能让美国少数族裔民众像中国56个民族人民一样享有平等、获得感、幸福感和安全感，那是一件极好的事情。 」

罗法/达扬(路透社、法新社)