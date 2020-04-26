15到20万海员被困船上　联合国组织呼吁各国允许其上岸　

（德国之声中文网）本周一，一艘停靠在德国梅前州卢布明（Lubmin)港的俄罗斯货船报告一名船员失踪。警方后来电话联系上了该船员，并在数公里外的一个地方找到了他。原来，这名32岁的俄罗斯船员本应只在船上工作四个月，但受疫情影响，现已在船上呆了7个月，巨大的精神压力让他做出了偷偷跑上岸的举动。警方发现该船员时他有些低烧，经医生检查排除了新冠感染。该船员受到未经许可入境的投诉，不过，幸运的是，他获得了过境签证，并于当天下午踏上了返乡之旅。

据联合国下属的国际劳工组织本周一报告，全球有15万到20万海员因新冠防疫规定被困在船上，不能上岸。船上的情况每天都在恶化。许多海员本来数周、数月前就该结束船上的工作上岸回家，但却因为旅行禁令不得下船。一些国家为防止新冠病毒传播禁止海员替换。现在的情况是，在海上漂泊的船员精疲力尽，有的心理健康出现问题，履行安全职责的能力因此降低。而另外许多海员休假结束后却不能返回船上工作，因此没有了收入。

国际劳工组织呼吁各国政府、健康当局和移民当局，立即找到一条途径，以便利海员交接及返回家乡，同时采取措施将感染风险降至最低。国际劳工组织总干事盖·莱德（Guy Ryder）说：“强迫精疲力尽的海员在合同结束后再继续工作超过4个月是不可接受的。这危害他们的健康，也危害海上安全。我们呼吁各国政府共同努力，让海员可以安全交接。”他同时呼吁各国政府给予海员“关键劳工”地位。这一地位让他们可以不受旅行限制，方便他们上下船：”我敦促会员国认识到海员是‘关键劳工’，并采取迫切需要的措施，让那些一直努力工作为我们提供药品、食物和其他必需品的人能够回家并与新船员交接“。

近日，中国网络上也流传着一封滞留菲律宾海域的中国船员发出的求救信。信中称，由于大使馆的各种推脱，国内的各种政策，２００多名中国船员在菲律宾海域漂泊１２８天，船上有人确诊，但却没有基本防护设备、口罩。有船员精神崩溃跳海自杀。求救信的最后显示，发信人已经向多家中国日报，人民网，凤凰网及中国驻菲律宾使馆转发了该求救信息。不过，迄今中国媒体并未报导该事件，官方也未公开回应。