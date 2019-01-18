140名中国专家呼吁习近平释放两加人

(德国之声中文网) 140名学者和前驻华大使呼吁中国释放两位加拿大公民。这两位加拿大人被视为是孟晚舟案的牺牲品。

信中说：「会面和交流是全球学术研究和外交的基础，对中国学者和外交官来说也是。康明凯和迈克尔的拘捕释放出一个讯息，，也就是这种建设性的工作在中国是不受欢迎的，甚至是危险的。」信中称，逮捕行动将「减少对话和增加更多不信任」，破坏化解分歧和寻求共识的努力。「中国和世界其他地区的情况都将便得更糟」。

谁连署了公开信

来自世界各地19国的中国专家和英、美，加、澳、德、瑞、墨等国驻华大使和外交官联名致函中国国家主席习近平。信中提到加拿大前外交官康明凯和商人迈克尔遭逮捕使得在中国从事政策和研究工作的人感到忧心。

加拿大前驻华大使马大维 (David Mulroney)表示，这封信很重要，显示国际上对这两名加拿大公民的支持。他说:「这不仅仅是加中争议。许多认真的人，包括许多在中国工作多年的人，都担心中国变得封闭，甚至惩罚想要認识并协助他人理解（中国）的人。」

连署名单上还包括前英国外交大臣里夫金德(Malcolm Rifkind)、前澳大利亚外交部长埃文斯(Gareth Evans)和前英国香港总督彭定康，以及两位前美国驻华大使骆家辉 (Chris Patten)和洛德 (Winston Lord)。

夏立民/杨威廉（美联社、法新社、德新社）