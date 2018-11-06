14家国际人权组织呼吁：释放黄琦治病

（德国之声中文网）黄琦母亲蒲文清在10月24日的一封情况反映信中写道：10月23日下午，刘正清律师去绵阳市看守所会见黄琦，她得知黄琦病情加重，血压急剧飙升213~221mmhg，看守所组织外面的医生给黄琦会诊，决定在看守所医院给黄琦腾出一间宿舍准备单独让黄琦一个人入院治疗，安排多名在押人员来看护黄琦，该方案被绵阳市办案单位以不讲政治为由予以否决。

信中说，黄琦目前血压飙升病情加重进入尿毒症，绵阳市主办单位组织干扰黄琦入院治病承担主要责任。黄琦母亲要求中央各部敦促四川当地急送黄琦住院治疗，并追究阻止黄琦入院治疗的责任人。

本周一（11月5日），14家国际人权组织联名发表声明，呼吁立即无条件释放黄琦，并确保他能够迅速接受治疗。这些人权组织包括大赦国际、自由之家、人权观察、记者无疆界、中国人权律师关注组等。

声明中称，人权人士刘晓波、曹顺利等人已因缺乏适当治疗而在狱中病逝，如果黄琦的情况不能立刻得到干预，令人担心他是否会遭受这一命运。

2016年11月28日，绵阳警方拘留了黄琦，并于12月以“非法向境外提供国家机密”罪名对其正式逮捕。原定2018年6月20日的审判在没有任何官方解释的情况下取消。2018年10月，警方对他追加“泄露国家机密”指控。

据维权网报道，55岁的黄琦毕业于四川大学，毕业后经商多年。1998年，黄琦在成都创办了公益性的 “天网寻人网站”，义务帮助警方打拐，免费帮助被拐妇女儿童亲属寻找和解救亲人。2000年，因“天网寻人网站”发布敏感维权事件信息，黄琦第一次被捕入狱，以煽动颠覆国家政权罪判刑五年。2005年，“天网寻人网站”正式更名为“六四天网”，为访民提供帮助。2008年汶川大地震期间，黄琦参与救灾，并在“六四天网”首先报道了校园豆腐渣工程，后以非法持有国家机密罪被判入狱三年。2016年，黄琦第三次被捕入狱。